Doble femicidio en Córdoba: cuál es la estrategia que presentará Pablo Laurta para su defensa

Pablo Laurta está detenido desde octubre de 2025

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Pablo Laurta, el ciudadano uruguayo acusado de haber asesinado a tres personas y secuestrado a su hijo, plasmará en un expediente judicial su principal argumento de defensa. Ante la Fiscalía de Entre Ríos denunciará que su hijo estaba por caer en una red de trata de menores. Y que los crímenes que cometió fueron para evitar esa maniobra.

El hombre nunca declaró ante la Justicia. Pero sí entró y salió gritando su verdad de las comisarías y Juzgados. En Concordia, donde se lo acusa por el crimen del remisero Martín Palacio, afirmó: “La Justicia no investigó los secuestros y abusos a mi hijo. Quiero que se sepa la verdad. Yo fui a rescatarlo. Todo fue por justicia”.

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El crimen de Palacio fue cruento. Además de quitarle la vida, Laurta diseminó sus restos en distintos puntos del trayecto que recorrió desde Entre Ríos a Córdoba. En la provincia mediterránea, habría perpetrado los femicidios de su expareja, Luna Giardina, y de su ex suegra, Mariel Zamudio.

El camino a Córdoba

El acusado está detenido en la Unidad Penal 1 de Paraná. El lunes, tras realizar la denuncia en Fiscalía, quedará disponible para ser llevado a la cárcel de Cruz del Eje.

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La jueza que tiene a su cargo la causa por el asesinato de Palacio, Gabriela Seró, dio por cerrada las instancias del proceso que ameritaban la presencia de Laurta en Entre Ríos. De allí que haya quedado habilitada la vía para ser trasladado a Córdoba. El operativo se concretará durante la tarde del lunes 31. Allí irá a juicio por el doble femicidio.

Su abogado defensor, Augusto Laferriere, intentará una acción extrema para bloquear el traslado. Planteará que el cambio de unidad penal sería un agravante a sus condiciones de detención. Laurta es ciudadano uruguayo. Su madre y su padre residen en Montevideo. Aunque no lo han visitado nunca hasta el momento, la defensa sostiene el argumento de que llevarlo a Córdoba lo distanciaría aún más de su entorno familiar, informó el sitio Ahora.com.

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Laferriere fue, en su momento, abogado de Nahir Galarza.

En los distintos penales donde se lo alojó en Entre Ríos (Gualeguaychú, Concordia y Paraná), Laurta estuvo apartado de los demás internos. La medida fue una acción de protección para evitar la «Justicia Tumbera».

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Pruebas que lo complican

Durante el desarrollo de la investigación se hicieron revisiones de los dispositivos electrónicos y de anotaciones de su propiedad. Todos se le secuestraron al ser detenido en el Hotel Berlín de Gualeguaychú el 12 de octubre de 2025. Allí se había alojado con su hijo luego del raid criminal.

Pablo Laurta en la audiencia por su prisión preventiva en Entre Ríos

En uno de los celulares que tenía en su poder, se encontró material de abuso sexual infantil (MASI). La pericia se hizo en Córdoba. Por esa hallazgo, el fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual del Primer Turno, Juan Ávila Echenique resolvió imputarlo por “tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y representaciones de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales”.

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En tanto, en la investigación que se realiza en Concordia, el peritaje sobre una libreta que tenía Laura arrojó que había anotaciones manuscritas con la planificación de los asesinatos.

Los registros detallaban listas, nombres propios y referencias vinculadas a logística, armas y movimientos. También se mencionaban horarios, desplazamientos y seguimiento de personas del entorno del imputado.

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Entre las palabras consignadas aparecen “Bersa”, “Escopeta” —tachado—, “Pistola”, “Dron”, “Vaciar auto”, “Copia llave del auto” y “Pasaje remis”, además de referencias a tarifas de traslados hacia distintas ciudades, detalló el portal Diario Río Uruguay.

Los crímenes

Laurta está acusado de tres crímenes. En Concordia está procesado por el crimen de Palacio, el chofer de Buenos Aires que contrató para ir hasta la provincia mediterránea. Antes, había cruzado en piragua desde Uruguay a Entre Ríos para evitar dejar rastros en la Aduana.

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En el camino, Palacio fue brutalmente asesinado y descuartizado. Sus restos aparecieron desperdigados en zonas rurales de Entre Ríos.

En Córdoba irá a juicio por el doble femicidio de Luna y de Zamudio. Los cuerpos de ambas estaban en el interior de la casa del barrio de Villa Serrana de Córdoba Capital.

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La imagen de Pablo Laurta jugando con su hijo luego de asesinar a su mamá y su abuela en Córdoba

Meses antes del crimen, tras atravesar un infierno que duró tres años en Uruguay, Luna logró escapar junto a su hijo de las manos de su ex pareja y regresó a su Córdoba natal. Según relató una vecina de las mujeres asesinadas, Laurta encerró durante meses a su ex pareja en la casa que compartían en tierras uruguayas. Solo le daba de comer lo que él quería. Además, dijo que fue víctima de reiteradas violaciones.

El acusado formaba parte de «Varones Unidos», una agrupación de tinte antifeminista. La asociación considera a la feminidad como un “complemento natural de la esencia masculina” y exige dar lugar a las “problemáticas masculinas”.