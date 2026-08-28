Desarticularon bandas de motochorros que operaban en el conurbano bonaerense: cinco detenidos, uno de ellos menor de edad

La Policía Bonaerense desarticuló bandas de motochorros del Conurbano tras una investigación de tres meses en Lomas de Zamora

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Tras una investigación que se extendió por tres meses y culminó con 11 allanamientos simultáneos y cinco personas detenidas, la Policía de la Provincia de Buenos Aires logró desarticular varias bandas de motochorros que operaban en el sur del conurbano bonaerense.

Efectivos de la Comisaría Lomas de Zamora 10ª, junto con personal de la Estación de Policía Departamental de Seguridad de Lomas de Zamora, llevaron a cabo el procedimiento como producto de 90 días de labores de campo dirigidos por la fiscal Estévez, al frente de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 6 de Lomas de Zamora.

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La recopilación de declaraciones y el seguimiento exhaustivo de los movimientos de las bandas derivaron en la emisión de 11 órdenes de allanamiento en simultáneo que fueron ejecutadas en Ingeniero Budge, Villa Fiorito y Villa Centenario.

Entre los aprehendidos figura un menor de 16 años con pedido de captura por tentativa de homicidio en Lomas de Zamora

Cinco personas resultaron aprehendidas durante los registros. Entre ellas se encontraba M. E., de 16 años, sujeto a un pedido de captura vigente por tentativa de homicidio solicitado por la UFI N° 4 de Lomas de Zamora al momento de su detención. C. A. A., de 27 años, también figuró entre los capturados mientras cumplía arresto domiciliario por tentativa de homicidio ante el Tribunal Oral en lo Criminal Departamental. B. R., de 22 años, D. R., de 23, y E. R., de 19 completaron la lista de identificados.

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El despliegue policial no finalizó con las detenciones, sino que también permitió descubrir y secuestrar un arsenal de herramientas asociadas al delito. Fueron incautadas durante los operativos once motocicletas y cuatriciclos de distintas marcas y modelos: una Honda Wave 110, una Zanella Stile 125, una Rouser 250, una Benelli 502c, una Honda TRX 200, una Yamaha FZ, una Honda CB Twister, un cuatriciclo Honda, una Brava Nevada 110, una Guerrero 110 y una Rouser 200.

Algunas de estas unidades tenían pedidos de secuestro activos por robo o hurto, mientras que otras presentaban la numeración de motor y cuadro borrada, impidiendo conocer su procedencia.

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La Policía también incautó una Ford F-100 sin patente y piezas de motovehículos que apuntan a un circuito de desmantelamiento de rodados

Junto a las motocicletas, se identificaron entre los vehículos incautados una camioneta Ford F-100 blanca equipada con caja mudancera, desprovista de patente y con el motor sin numeración, así como un cuadro con motor Zanella 125 en igual condición y distintos sistemas eléctricos de motovehículos. La presencia de estos elementos sugiere la existencia de un circuito de desmantelamiento y adulteración de rodados que abastecía a las organizaciones criminales.

El inventario de armas recuperadas abarcó tres ejemplares: un revólver calibre 32 con la numeración suprimida, una pistola GMC LR calibre 22 y un revólver calibre 32 largo con municiones sin usar. Contar con estos dispositivos fue determinante para agravar los cargos formulados.

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La fuerza policial contó con el aval de la fiscalía interviniente, que respaldó el accionar y validó las detenciones. Los imputados enfrentarán cargos por robo agravado mediante el uso de arma de fuego, en poblado y en banda, además de abuso de arma, tenencia ilegal de arma de uso civil y encubrimiento agravado.

En los allanamientos se recuperaron tres armas de fuego, un hallazgo que agravó los cargos contra los imputados

Motochorros armados amenazaron a un hombre y a su hijo y les robaron la camioneta en Morón

En el partido bonaerense de Morón, semanas atrás, una banda de motochorros abordó a un hombre y a su hijo de cuatro años. El momento en que los asaltantes llegaron y, armados, los amenazaron para robarles la camioneta y luego huir quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.

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Fuentes policiales comunicaron a Infobae que el hecho tuvo lugar cerca de las 19.30 en la calle Santa María, Morón. El video muestra cómo dos motos arriban con los asaltantes y enseguida rodean al hombre junto a su hijo, ambos en la puerta de su casa.

Una cámara de seguridad registró el momento en el que los delincuentes los amenazaron con armas de fuego y se llevaron la camioneta

Durante la secuencia puede escucharse cuando uno de los asaltantes dice: “Pegale un tiro”, al tiempo que los delincuentes amenazan al hombre para quitarle su Peugeot 2008 blanco.

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El parte policial indica que la víctima regresaba a su domicilio y fue abordada mientras descendía del auto. La denuncia detalla que participaron seis sujetos en tres motos; sin embargo, solo cuatro sospechosos y dos motocicletas se distinguen en las imágenes. Según la información oficial, dos de los atacantes portaban armas.

Aunque el hombre ya se encontraba fuera del Peugeot y acompañado por el menor, los asaltantes persistieron con las amenazas mientras trataban de llevarse el vehículo.

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Consumado el robo, los delincuentes escaparon por Santa María rumbo a San Justo, según figura en el parte policial. Ni el adulto ni el niño resultaron heridos.

Ezequiel Lovillo, responsable de la UFI N° 5 de Morón, quedó al frente de la causa, cuya carátula es “robo de vehículo”. El personal de la Comisaría 4° de Morón está abocado a identificar a los sospechosos y localizarlos.

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