Jugaba un partido de fútbol 5 en Rosario, discutió con un rival y lo apuñalaron

El joven fue trasladado en ambulancia al HECA, minutos pasadas las 22

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Un joven fue apuñalado durante un partido de fútbol 5 en el norte de Rosario y se dirigió de inmediato a un hospital, desde el que fue trasladado de urgencia a otro en la misma noche. Según consta en los registros de la Policía de la Provincia de Santa Fe, el hecho ocurrió durante la noche, a las 20.40, en la intersección de Superí y Pizzurno, en el barrio La Esperanza.

La víctima, de 22 años, llegó al Hospital Alberdi y allí informó al personal del Servicio de Policía Adicional (SPA) que se encontraba en una cancha de fútbol 5 cuando se desató una discusión con integrantes del equipo contrario. El episodio ocurrió el jueves.

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Según su propio relato, uno de esos rivales extrajo un arma blanca y lo atacó, tras lo cual se dirigió de inmediato al nosocomio. No aportó más datos sobre la identidad de sus agresores.

La médica de guardia examinó al joven y estableció el diagnóstico: herida punzante penetrante en el cuero cabelludo, extensa, y lesiones de arma blanca en el abdomen. El procedimiento quedó asentado por la subinspectora Ana Bordón y la suboficial Sofía Cavalli, quienes se encontraban cubriendo el servicio en el efector, con intervención del despacho 911 a cargo del suboficial principal Oertlinger.

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Pasadas las 22.15, un móvil del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) a cargo de la doctora Scarpeli trasladó al acuchillado desde el Hospital Alberdi hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), según indicaron las fuentes policiales.

El médico de guardia del HECA lo examinó nuevamente y confirmó las heridas de arma blanca en el cráneo y la región toracoabdominal, por lo que ordenó estudios complementarios. El operativo concluyó sin arrestos. La actuación policial quedó a disposición de la Justicia a través de la comisaría 30ª.

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Otro caso de violencia en el fútbol en Santa Fe

Testigos captaron el momento en el que el futbolista agredió al árbitro

Un futbolista de 35 años fue arrestado por la Policía de Santa Fe tras golpear en el rostro a un árbitro luego de ser expulsado durante un partido amateur. La víctima recibió atención médica local por sus heridas. Testigos grabaron el hecho, que ocurrió a principios de mes.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que ocurrió el domingo alrededor de las 16, durante un partido de la Liga Regional Sanlorencina entre Club Santa Catalina y Club Barrio Quinta.

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Al minuto 35 del primer tiempo, con el marcador 1-1, el árbitro expulsó con tarjeta roja a un jugador de Club Quinta por una falta cerca de su área.

En el video principal se observa al futbolista propinando un puñetazo al árbitro tras la expulsión. “Le pegaron al árbitro”, gritó una espectadora. Luego agregó: “Lo van a suspender”. El árbitro quedó tendido. Compañeros intentaron contener al atacante y otros jueces y jugadores asistieron al réferi.

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La Policía intervino de inmediato y detuvo al futbolista, pese a los intentos de sus compañeros por evitarlo. Fue trasladado a la Comisaría Segunda. La víctima sufrió un traumatismo en el pómulo derecho y recibió asistencia en el lugar. Más tarde, Rosario 3 indicó que fue derivado a un hospital para exámenes adicionales.

Desde la tribuna, futbolistas de Club Barrio Quinta insultaron a una mujer que grababa. Ella respondió: “Estoy trabajando. A mí no me faltes el respeto”, mientras los jugadores le pedían que dejara de filmar.

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El detenido permanece bajo custodia en la Comisaría Segunda de la Unidad Regional XVII de San Lorenzo y está a disposición de la fiscalía.

Tras la agresión, el árbitro suspendió el partido y ambos equipos se retiraron sin incidentes adicionales. Voceros de Club Santa Catalina dijeron estar “sorprendidos” porque el encuentro transcurría “con total normalidad”.

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Agregaron que no tomarán medidas porque “el equipo agresor fue el rival”, no elevarán informes y esperan la resolución de la Liga Regional Sanlorencina y el Tribunal de Disciplina. Ni la Liga ni Club Barrio Quinta han hecho declaraciones.