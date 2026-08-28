Crimen y Justicia

Jugaba un partido de fútbol 5 en Rosario, discutió con un rival y lo apuñalaron

El joven de 20 años fue hasta un hospital por su cuenta, allí lo analizaron y lo derivaron al HECA. Él mismo contó los hechos a la policía

El joven fue trasladado en ambulancia al HECA, minutos pasadas las 22
El joven fue trasladado en ambulancia al HECA, minutos pasadas las 22
Guardar

Un joven fue apuñalado durante un partido de fútbol 5 en el norte de Rosario y se dirigió de inmediato a un hospital, desde el que fue trasladado de urgencia a otro en la misma noche. Según consta en los registros de la Policía de la Provincia de Santa Fe, el hecho ocurrió durante la noche, a las 20.40, en la intersección de Superí y Pizzurno, en el barrio La Esperanza.

La víctima, de 22 años, llegó al Hospital Alberdi y allí informó al personal del Servicio de Policía Adicional (SPA) que se encontraba en una cancha de fútbol 5 cuando se desató una discusión con integrantes del equipo contrario. El episodio ocurrió el jueves.

PUBLICIDAD

Según su propio relato, uno de esos rivales extrajo un arma blanca y lo atacó, tras lo cual se dirigió de inmediato al nosocomio. No aportó más datos sobre la identidad de sus agresores.

La médica de guardia examinó al joven y estableció el diagnóstico: herida punzante penetrante en el cuero cabelludo, extensa, y lesiones de arma blanca en el abdomen. El procedimiento quedó asentado por la subinspectora Ana Bordón y la suboficial Sofía Cavalli, quienes se encontraban cubriendo el servicio en el efector, con intervención del despacho 911 a cargo del suboficial principal Oertlinger.

PUBLICIDAD

Pasadas las 22.15, un móvil del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) a cargo de la doctora Scarpeli trasladó al acuchillado desde el Hospital Alberdi hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), según indicaron las fuentes policiales.

El médico de guardia del HECA lo examinó nuevamente y confirmó las heridas de arma blanca en el cráneo y la región toracoabdominal, por lo que ordenó estudios complementarios. El operativo concluyó sin arrestos. La actuación policial quedó a disposición de la Justicia a través de la comisaría 30ª.

Otro caso de violencia en el fútbol en Santa Fe

Testigos captaron el momento en el que el futbolista agredió al árbitro

Un futbolista de 35 años fue arrestado por la Policía de Santa Fe tras golpear en el rostro a un árbitro luego de ser expulsado durante un partido amateur. La víctima recibió atención médica local por sus heridas. Testigos grabaron el hecho, que ocurrió a principios de mes.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que ocurrió el domingo alrededor de las 16, durante un partido de la Liga Regional Sanlorencina entre Club Santa Catalina y Club Barrio Quinta.

Al minuto 35 del primer tiempo, con el marcador 1-1, el árbitro expulsó con tarjeta roja a un jugador de Club Quinta por una falta cerca de su área.

En el video principal se observa al futbolista propinando un puñetazo al árbitro tras la expulsión. “Le pegaron al árbitro”, gritó una espectadora. Luego agregó: “Lo van a suspender”. El árbitro quedó tendido. Compañeros intentaron contener al atacante y otros jueces y jugadores asistieron al réferi.

La Policía intervino de inmediato y detuvo al futbolista, pese a los intentos de sus compañeros por evitarlo. Fue trasladado a la Comisaría Segunda. La víctima sufrió un traumatismo en el pómulo derecho y recibió asistencia en el lugar. Más tarde, Rosario 3 indicó que fue derivado a un hospital para exámenes adicionales.

Desde la tribuna, futbolistas de Club Barrio Quinta insultaron a una mujer que grababa. Ella respondió: “Estoy trabajando. A mí no me faltes el respeto”, mientras los jugadores le pedían que dejara de filmar.

El detenido permanece bajo custodia en la Comisaría Segunda de la Unidad Regional XVII de San Lorenzo y está a disposición de la fiscalía.

Tras la agresión, el árbitro suspendió el partido y ambos equipos se retiraron sin incidentes adicionales. Voceros de Club Santa Catalina dijeron estar “sorprendidos” porque el encuentro transcurría “con total normalidad”.

Agregaron que no tomarán medidas porque “el equipo agresor fue el rival”, no elevarán informes y esperan la resolución de la Liga Regional Sanlorencina y el Tribunal de Disciplina. Ni la Liga ni Club Barrio Quinta han hecho declaraciones.

Temas Relacionados

RosarioApuñalamientoArma blancaViolencia en el fútbolUltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Allanaron un penal de Florencio Varela por presuntas extorsiones, tráfico de drogas y hasta venta de servicio de internet

Durante el operativo, la DDI de Quilmes incautó teléfonos celulares en distintos sectores del penal, incluidos dos equipos hallados en la oficina del subdirector

Allanaron un penal de Florencio Varela por presuntas extorsiones, tráfico de drogas y hasta venta de servicio de internet

“Si veo un movimiento en falso, te vuelo”: salvaje asalto a un chofer de una aplicación de viajes en La Matanza

Una pareja pidió un supuesto traslado a Aeroparque y le robó al conductor. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad. El video

“Si veo un movimiento en falso, te vuelo”: salvaje asalto a un chofer de una aplicación de viajes en La Matanza

Viajaba en micro, notó que dos pasajeros transportaban droga, avisó a la Policía y los detuvieron

El ómnibus iba de Córdoba hacia la provincia de Jujuy cuando fue interceptado por la Policía Caminera sobre la Ruta Nacional 9. Intervino la Fuerza Policial Antinarcotráfico

Viajaba en micro, notó que dos pasajeros transportaban droga, avisó a la Policía y los detuvieron

La Matanza: una policía baleó a dos motochorros y evitó un asalto en una estación de servicio

Ocurrió en Gregorio Laferrere. La agente, perteneciente de la fuerza porteña, advirtió un intento de robo a un cliente y sacó su arma reglamentaria. El video

La Matanza: una policía baleó a dos motochorros y evitó un asalto en una estación de servicio

“Yo busqué por internet”: la insólita confesión de “Grischu”, la ex policía acusada de reclutar mercenarios para la guerra en Ucrania

Griselda Ortiz fue procesada por el delito de trata de personas por un juez federal pero recuperó la libertad. Su pareja, un ex PFA, continúa prófugo en el caso. El misterio del bizarro “comandante colombiano”

“Yo busqué por internet”: la insólita confesión de “Grischu”, la ex policía acusada de reclutar mercenarios para la guerra en Ucrania

DEPORTES

Los Leones pusieron contra las cuerdas a Alemania, pero cayeron 2-1 en la semifinal del Mundial de Hockey

Los Leones pusieron contra las cuerdas a Alemania, pero cayeron 2-1 en la semifinal del Mundial de Hockey

Los Pumas tienen todo listo para enfrentar a Australia en Jujuy: así formará el equipo argentino

Roma encaminó la compra de un defensor que Scaloni citó para el Mundial y sumará su quinto futbolista de la selección argentina al plantel

Día clave para el mapa de pilotos de la Fórmula 1: la prueba del “protegido” de Red Bull que podría modificar la grilla en 2027

Boca Juniors buscará ingresar a zona de playoffs en su duelo ante Lanús: hora, TV y formaciones

TELESHOW

"Las separaciones salen caras": Magui Bravi reveló el problema que sufrió en la piel tras su alejamiento de Octavio Cattaneo

"Las separaciones salen caras": Magui Bravi reveló el problema que sufrió en la piel tras su alejamiento de Octavio Cattaneo

La China Suárez probó maquillajes virales, hizo un tutorial fallido y le llovieron las críticas

Andrea Bisso celebró su cumpleaños junto a Carlos Monti y afianzó su historia de amor

"Te eligiría mil veces más": el aniversario de Denisse González con Bautista Mascia mientras pelea por su salud

El influencer Tomás Mazza habló de su depresión, TOC y el lado oculto de las redes: “Me cuesta salir de la cama”

INFOBAE AMÉRICA

Adiós a los colorantes artificiales: estos populares cereales cambiarán su fórmula antes de 2027

Adiós a los colorantes artificiales: estos populares cereales cambiarán su fórmula antes de 2027

Detienen en Panamá a otro menor de edad por el crimen del conductor de plataforma digital

Un cubano de 23 años muere en Guyana tras quedar bajo dos contenedores en un recinto de trabajo

El diésel subirá hasta US$5.33 por galón en Honduras y vuelve a presionar los costos de transporte

Autoridades de Costa Rica investigan la desaparición de un nicaragüense tras un presunto secuestro en Sarapiquí