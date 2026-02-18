Imputaron por abuso sexual infantil a Pablo Laurta, el doble femicida de Córdoba

Fotografía: RS Fotos

La Justicia de Córdoba imputó por abuso sexual infantil al doble femicida Pablo Laurta, detenido por matar a su ex pareja, su ex suegra y al remisero Martín Palacio, a quien utilizó para concretar su macabro crimen en octubre del año pasado.

La acusación la hizo la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del 1er Turno a cargo del fiscal Juan Ávila Echenique. Según indicaron fuentes judiciales, resolvió imputar a Pablo Laurta por “tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y representaciones de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales”.

El hombre, de nacionalidad uruguaya, está además acusado de tres crímenes. En Córdoba irá a juicio por el doble femicidio de su expareja, Giardina Luna, y de su exsuegra, Mariel Zamudio. Mientras que en Concordia está procesado por el crimen de Palacio, el chofer de Buenos Aires que contrató para ir hasta la provincia mediterránea.

En el camino, Palacio fue brutalmente asesinado y descuartizado. Sus restos aparecieron desperdigados en zonas rurales de Entre Ríos.

Pablo Laurta en Entre Ríos

Al ser detenido en Gualeguaychú, la Justicia de Concordia le dictó a Laurta prisión preventiva por 120 días. Ese plazo caducó en los últimos días, pero la semana pasada las autoridades decidieron extenderla por 90 días más.

Antes de la decisión de la jueza Gabriela Seró, que resolvió su situación procesal en Entre Ríos, el acusado gritó ante la prensa: “La Justicia no investigó los secuestros y abusos a mi hijo. Quiero que se sepa la verdad”.

La ruta del crimen

El trayecto que recorrió Pablo Laurta en Entre Ríos tras haber subido al Toyota Corolla del remisero Martín Sebastián Palacio, quien luego fue asesinado, no fue producto del azar. Se trata de un prolijo trazado para no ser detenido por controles de las fuerzas de seguridad apostadas a la vera de las rutas principales. Así lo entienden los investigadores del caso.

En la causa se manejan datos concretos de cómo fue su raid delictivo para culminar con los femicidios en Córdoba de su ex Luna Giardina y la madre de la mujer, Mariel Zamudio; y así llevarse a su hijo de 5 años.

Las víctimas del doble femicidio

Laurta comenzó su raid con el viaje en canoa desde Uruguay a Entre Ríos. Así logró que el ingreso a la Argentina no quede registrado en la Dirección de Migraciones. Luego, el 7 de octubre de 2025, a las 19:53, se subió al Toyota Corolla del remisero Palacio. Lo había contratado para viajar a la ciudad santafesina de Rafaela. El destino, sin embargo, fue otro.

Su cuerpo, sin brazos ni cabeza, apareció seis días después en un paraje rural cerca de Concordia, localidad ribereña al río Uruguay. Los otros restos se encontraron después en inmediaciones de la ciudad de Tala, en el centro de la provincia. El auto de Palacio fue encontrado incinerado en Córdoba. En esa ciudad, Laurta habría asesinado a las dos mujeres y secuestrado al menor.

Días después, la Policía detuvo a Laurta en un hotel de Gualeguaychú, en el sur de Entre Ríos. Planeaba regresar a Uruguay. En la habitación que ocupaba con el niño se encontraron pertenencias del remisero.