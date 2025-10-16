Crimen y Justicia

“Yo fui a rescatar a mi hijo”: la nueva declaración de Pablo Laurta sobre el doble femicidio en Córdoba

El acusado por los asesinatos de su ex pareja y su ex suegra habló con la prensa cuando lo trasladaban tras la audiencia en la que le dictaron 120 días de prisión preventiva

“Yo fui a rescatar a mi hijo”, fueron las palabras que dijo Pablo Laurta este jueves sobre el doble femicidio de su ex pareja Luna Giardina y su ex suegra, Mariel Zamudio, ocurrido en Córdoba el pasado sábado.

La declaración fue cuando salía custodiado de la audiencia en los Tribunales de Concordia, Entre Ríos, en la que le dictaron 120 días de prisión preventiva por el crimen del remisero Martín Palacio, desaparecido horas antes de los homicidios. Cerca de la zona donde fue visto por última vez, la Justicia encontró un cuerpo. Aún intentan determinar si es él.

La medida de la prisión preventiva la definió la jueza de Garantías, Gabriela Seró. Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, la magistrada hizo lugar al pedido de la fiscal Daniela Montangie, a cargo de la causa, y ordenó que el uruguayo permanezca detenido por el plazo de cuatro meses imputado por el homicidio criminis causa del conductor del Toyota.

Laurta ya se había presentado el miércoles en los tribunales de Concordia y se negó a declarar ante la fiscal por el homicidio del chofer. Según aseguraron fuentes judiciales a este medio, antes de presentarse a la indagatoria en Entre Ríos, el imputado fue sometido a un examen mental obligatorio y otro médico inmediato, tal como prevé la ley para los acusados de delitos que tienen una pena mayor a 10 años.

El doble femicida Pablo Laurta

Ahora, el imputado será trasladado a Córdoba, a donde viajará en las próximas horas. Allí, el presunto autor del doble femicidio de su ex pareja, Luna Giardina (26), y su ex suegra, Mariel Zamudio (54), será indagado en el marco de esa causa.

Además, se espera que las autoridades lo sometan a otros análisis médicos, los indicados en el código 34 del Código Penal Argentino, los cuales determinarán si el acusado tiene alguna falta de facultades mentales, conciencia o error.

Esta no se trata de la primera declaración de Laurta a la prensa. Este miércoles, al ser trasladado desde la ciudad de Gualeguaychú hasta Concordia, ya había emitido unas palabras a los periodistas. Su discurso fue en la misma línea de lo que dijo ahora: “Todo fue por justicia”, había declarado a Canal 9 Litoral. Lo dijo justo antes de que efectivos cerraran la puerta del vehículo que lo trasladaría a la fiscalía.

La Justicia de Entre Ríos le dictó 120 días de prisión preventiva a Laurta

“No puedo creer que haya parido a un asesino”, dijo la mamá de Laurta

En diálogo con A24 desde Canelones, en Uruguay, Estrella Laurta Varela, la madre de Pablo Laurta, se refirió al doble femicidio que ejecutó su hijo y señaló: “No puedo creer que haya parido a un asesino, no es la persona que crié”.

Y agregó: “Esto es como esas cosas que pensás que pasan en Netflix, que te parece ajeno, y hoy no es ajeno, es en carne propia".

A Estrella le costaba hablar, pero fue clara con su mensaje. El hijo de Luna y Laurta es su prioridad: “Hoy mi nieto está solo en el mundo, está sin su madre, sin su abuela y sin su padre, que asesinó cruelmente a la mamá y a la abuela de mi nieto”.

Acto seguido, lanzó: “No puedo creer que haya parido a un asesino, no es la persona que crié”. Estrella, en ese contexto, agregó que hacía mucho tiempo que no tenía contacto con su hijo y que la relación no era buena.

Últimas Noticias

Se agrava la situación de los acusados del triple femicidio: la Justicia los imputó por dos nuevos delitos y pidió más indagatorias

La UFI de Homicidios de La Matanza sumó la calificaciones de privación ilegítima de la libertad más asesinato criminis causa y señaló a otros dos sospechosos por encubrimiento. La próxima ronda de declaraciones comenzará este viernes a las 6

Se agrava la situación de

Video: la Justicia investiga un viaje que hizo Pablo Laurta una semana antes del doble femicidio de Córdoba

Las imágenes son de las cámaras de seguridad del colectivo que tomó el presunto femicida. Se lo ve con una mochila y, según los investigadores, iba a la ciudad de Concordia

Video: la Justicia investiga un

La Justicia determinó qué provocó la explosión en la escuela de Palermo: investigan si hubo responsabilidad de los docentes

El hecho está a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°5. No se descartan imputaciones

La Justicia determinó qué provocó

Dictaron cuatro meses de prisión preventiva para Pablo Laurta por el crimen del remisero en Entre Ríos

El detenido se había negado a declarar en las últimas horas en los tribunales de Concordia. Ahora deberá responder ante la justicia cordobesa por los femicidios de Luna Giardina y Mariel Zamudio

Dictaron cuatro meses de prisión

A un año de la muerte de Liam Payne en Palermo: el juicio que viene y la vida en prisión del principal acusado

Braian Paiz permanece detenido en una alcaidía de la Policía de la Ciudad, acusado de venderle droga a la estrella de One Direction. Qué dicen sus abogados

A un año de la
