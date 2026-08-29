Prisión perpetua por femicidio para un joven que mató a puñaladas a una amiga en Mendoza y luego la atropelló con su camioneta

El jurado popular de Mendoza condenó a Iván Gabriel Juárez Cruz a prisión perpetua por el femicidio de Malén Ledesma en la ruta 82 de Cacheuta.

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El jurado popular condenó a Iván Gabriel Juárez Cruz a prisión perpetua por el femicidio de Malén Ledesma, la joven de 24 años asesinada a puñaladas en diciembre de 2023 sobre la ruta 82, en la zona de Cacheuta, Luján de Cuyo, provincia de Mendoza. Los 12 ciudadanos que integraron el jurado deliberaron este viernes y dictaron un veredicto unánime de culpabilidad por el delito de homicidio agravado por mediar violencia de género, descartando así la hipótesis de la defensa, que buscaba encuadrar el caso como homicidio simple —figura que prevé entre 8 y 25 años de prisión— para evitar la condena máxima.

La decisión se formalizó pasadas las 18 de este viernes en la sala 15 del Polo Judicial Penal de Mendoza, donde la jueza técnica Mónica Romero, del Tribunal Penal Colegiado N°1, leyó el veredicto en público: “Imponer la pena de prisión perpetua con costas más inhabilitación como autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por mediar violencia de género, femicidio”. Con esas palabras quedó sellado el destino judicial de Juárez Cruz, de 27 años.

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El debate, que se extendió durante cinco jornadas, jamás tuvo en discusión la autoría del crimen. Incluso los propios defensores, Ariel Benavídez y Gastón Nahman, lo admitieron desde los alegatos de apertura. La disputa central giró en torno a la calificación legal: si se trataba de un femicidio o de un homicidio sin agravantes de género. La fiscal de Homicidios Andrea Lazo y el jefe de la Fiscalía de Homicidios de Mendoza, Fernando Guzzo, sostuvieron durante toda la semana que el crimen estuvo atravesado por una relación de control, subordinación y desigualdad de poder. La querella, ejercida por Matías Salvi en representación de los padres de Malén Ledesma, acompañó esa postura en todo momento. El jurado les dio la razón.

La Fiscalía de Homicidios sostuvo que el crimen de Malén Ledesma expresó una relación de control, subordinación y desigualdad de poder, eje central de la acusación por femicidio.

En su alegato de cierre, Guzzo respondió punto por punto los argumentos de la defensa y acusó a esta de haber intentado “invisibilizar la verdadera violencia de género que sí existió en este femicidio”. Para el fiscal, no se requiere una historia prolongada de maltrato o control psicológico para que exista violencia de género: basta un solo acto que denote menosprecio hacia la mujer en un contexto de asimetría de poder. “La mató porque era la mujer a la que él pretendía dominar, limitar, manipular. Él sentía que le daba todo y a cambio no recibía nada”, afirmó Guzzo, según Los Andes, apoyándose en las pericias psicológicas incorporadas al debate.

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Horas antes del veredicto, por primera vez en toda la causa, Juárez Cruz tomó la palabra frente al jurado. Reconoció el homicidio, pero rechazó la calificación de femicidio. “Yo sí le quité la vida a una persona. Pero no los acompaño en esto de que hablan del contexto de violencia de género. Porque fue una amistad”, dijo, de acuerdo con El Sol. Agregó que el día del hecho “no venía bien con la vida” y que todo comenzó con “una discusión por un motivo muy, muy tonto”. Admitió además que, tras la pelea, se alejó de la camioneta y buscó en su celular las palabras “aorta” y “arteria” antes de regresar. “Volvimos a discutir y le quité la vida”, confesó.

En un pasaje de su declaración, el acusado describió lo que ocurrió en los minutos que siguieron al ataque: “Lo único que hice fue agarrarle las manos con mis manos, su cuello, y ver cómo se desangraba, cómo se me moría mientras trataba de que no perdiera sangre”. Luego admitió que, al ver pasar un vehículo, huyó y la dejó tendida en la banquina. Se quebró al decirlo y el juicio se suspendió por unos minutos en medio de la conmoción general.

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La reconstrucción de los hechos remite al 8 de diciembre de 2023. Ese día, Malén Ledesma y Juárez compartieron la tarde en la zona de las Termas de Cacheuta. A las 12.30, la joven le escribió a su padre que no podían encender el fuego. A las 19.20 respondió un mensaje de su papá —lo que resultó ser su última comunicación. A las 19.36 se sacó una selfie dentro de la Toyota Hilux blanca de Juárez: se la ve tranquila, con anteojos de marco oscuro y una remera azul. Once minutos después, a las 19.47, el teléfono de Juárez registró la búsqueda de “aorta, arteria”. Esa búsqueda se convirtió en una de las pruebas centrales del caso.

La reconstrucción forense determinó que Malén sufrió cuatro heridas punzocortantes en el cuello, algunas de hasta seis centímetros de profundidad. La causa de muerte fue un shock hipovolémico por pérdida masiva de sangre. Las primeras agresiones ocurrieron dentro del vehículo —las manchas de sangre en el asiento así lo acreditaron— y luego la joven logró salir a la banquina.

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Iván Gabriel Juárez Cruz reconoció ante el jurado que mató a Malén Ledesma, pero negó que hubiera existido un contexto de violencia de género.

Una familia que transitaba por la ruta 82 a la altura del kilómetro 31 observó a un hombre golpeando a una mujer junto a una camioneta blanca. Al notar la presencia de los testigos, el atacante soltó a Malén, que cayó al suelo. Antes de huir, pasó con la rueda trasera de la Hilux por encima del cuerpo de la joven. Un testigo con formación en Policía Científica intentó asistirla, pero la joven se desvaneció y murió.

La fuga terminó minutos después en las inmediaciones de las calles Pueyrredón y Viamonte, en Chacras de Coria, donde efectivos policiales interceptaron la camioneta. Juárez tenía las manos ensangrentadas y dijo: “Decime que no la maté, dejé el cuchillo en el interior de la camioneta”. Dentro del vehículo encontraron el arma blanca de mango rojizo, ropa manchada de sangre, la billetera de Malén y otras pertenencias. Las pericias detectaron además lesiones defensivas en las manos de la víctima y material genético de Ledesma debajo de las uñas del acusado.

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Malén y Juárez se habían conocido en 2019, cuando ambos cursaban carreras en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y compartían una residencia estudiantil, según indicó Mdz. Ella estudiaba Filología Inglesa; él, Traductorado de Inglés. Para la víctima era una amistad. Para la Fiscalía, Juárez esperaba algo más. El quiebre se produjo cuando Malén comenzó una relación sentimental con otro joven a mediados de 2023: al enterarse, Juárez la bloqueó en las redes sociales y cortó el contacto. Retomaron la comunicación el 4 de diciembre, apenas cuatro días antes del crimen.

Norma Da Fonseca, la madre de Malén, viajó más de 1.200 kilómetros desde Rawson, Chubut, para estar presente en cada jornada del juicio. Antes del debate, había dicho a El Sol que nunca tuvo dudas sobre el rol de Juárez: “La intuición de una madre no falla. Él estaba enamorado de ella”. Y añadió: “No la mataron las cuchillas, la mató la traición, que un amigo te clave un cuchillo”. Una pericia psiquiátrica incorporada durante el debate reforzó esa lectura: los profesionales indicaron que el acusado manipulaba y distorsionaba información de acuerdo con sus intereses, y que intentaba proyectar una imagen socialmente aceptable. La misma pericia cuestionó la versión de Juárez sobre una supuesta falta de memoria del crimen.

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