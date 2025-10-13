Meses de encierro y abusos reiterados: la pesadilla que vivió Luna en Uruguay antes de escapar a Córdoba

Doble femicidio en Córdoba: una vecina de las víctimas reveló detalles macabros de la pesadilla que vivió Luna en Uruguay

Pasaron más de 48 horas del doble femicidio de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, y a medida que avanza la investigación se conocen nuevos detalles de la pesadilla que vivió la menor de las víctimas: meses atrás, tras atravesar un infierno que duró tres años en Uruguay, logró escapar junto a su hijo de las manos de su ex pareja y regresó a su Córdoba natal. Allí, en el interior de la casa donde vivían en el barrio Villa Serrana de la capital provincial, ella y su mamá fueron asesinadas.

Según relató una vecina de Luna y Mariel este lunes, Pablo Laurta, el acusado de ser el autor de los crímenes, encerró durante meses a Garnier en la casa que compartían en tierras uruguayas y solo le daba de comer lo que él quería. Además, dijo que fue víctima de reiteradas violaciones.

“Yo no sabía que en Uruguay la había querido ahorcar. Mariel me contó que la había encerrado, que le daba de comer lo que él quería y la empezó a violar en reiteradas veces. Por eso comenzó a tratar de huir y a los meses se pudo escapar”, explicó la vecina de identidad reservada en diálogo con el canal de noticias TN.

Visiblemente afectada por los femicidios de madre e hija, la testigo contó detalles desconocidos de lo que sufrió Luna en el último tiempo.

Luna tenía 26 años

“Como vecina, muchas veces llame a la Policía y con mi esposo salimos a protegerla, buscarla en el auto y traer a Luna para resguardarla”, aseguró. Y en esa línea, agregó: “Ella no tenía vida. Casi que no salía de la casa por miedo. (Laurta) Se le apareció varias veces”.

Otro dato revelador que dio a conocer la vecina es que, en una oportunidad, Laurta llegó a instalarse en el techo de la casa donde convivían Luna, su hijo menor de edad y su madre. “Había una escalera, no sabemos de dónde la sacó. Creemos que alguien se la prestó. Yo le dije a Mariel que alguien le pasaba información de ellas”, relató entre lágrimas.

Y añadió: “Nosotros llamamos a las 20.40 a la Policía porque nos vinieron a avisar que sintieron un tiro, y a las 9 de la mañana recién dieron con los cuerpos. Pasaron casi 12 horas y vino la comisión porque el botón antipánico estaba apagado, pero nunca entró la comisión”.

El momento en el que Pablo Luarta toma el auto de aplicación en Concordia

“Me da bronca porque el sistema para ella falló, estuvieron desprotegidas desde un principio. Pienso que es así porque, de lo contrario, estarían vivas acá”, completó.

Según fuentes judiciales, Luna había denunciado a Laurta hace tres años en Uruguay, tras un episodio en el que él intentó ahorcarla.

En su denuncia, Giardina relató los abusos físicos y psicológicos que sufría: “Desde que comenzamos la relación, me manipula y me obliga a hacer cosas que no quiero... No me dejaba trabajar, tener redes sociales ni teléfono. Cuando estaba embarazada me pegaba cachetadas que decía que ‘no eran golpes’ porque no eran fuertes.”

Así fue el momento de la detención de Pablo Laurta, el principal acusado del doble femicidio y secuestro de un nene en Córdoba

Incluso, describió el temor que sentía por las publicaciones violentas de Laurta en redes sociales, en las que justificaba los femicidios y criticaba a la Justicia por, según él, “favorecer a las mujeres”.

“Lo que más miedo me da —había escrito Luna en la denuncia— es que hace pocas horas publicó en Twitter una noticia de un hombre que mató a su ex esposa y comentó: ‘Lo sorprendente es que esos desenlaces no sean todavía más comunes’.”

Este sábado, un llamado al 911 alertó sobre detonaciones de arma de fuego en una vivienda de la calle San Pedro Toyos y Chimú, en Villa Serrana. Varias horas después de su arribo al lugar del hecho, la Policía ingresó al domicilio y encontró los cuerpos de Luna y Marielo, ambas con heridas de bala.

El hijo de Luna ya no estaba en el domicilio. Los investigadores sospecharon que Laurta huyó con el menor, posiblemente con el objetivo de cruzar hacia Uruguay, su país natal. Luego, descubrieron que había pedido un auto por aplicación. Los encontraron este domingo en un hotel de Entre Ríos.

Ahora buscan al chofer que los trasladó hasta esa provincia luego de hallar su vehículo incendiado y la billetera en la habitación del principal sospechoso.