Crimen y Justicia

Robaron un flete con una carga valuada en $60 millones en Avellaneda y quedaron detenidos

El hecho ocurrió en Avellaneda, cuando un hombre hacía una entrega junto a su hija de 12 años. Luego de cuatro allanamientos, la Policía arrestó a tres jóvenes de 19, 20 y 24 años

Las cámaras captaron el momento en que la víctima fue interceptada durante la entrega de mercadería
Guardar

Una banda armada robó una camioneta cargada con bebidas valuadas en unos 60 millones de pesos. El asalto fue cometido contra el fletero que manejaba el vehículo, quien al momento del hecho estaba acompañado por su hija de 12 años. El episodio, que sucedió en la ciudad de Avellaneda, derivó en una investigación judicial y dos días después, desembocó en cuatro allanamientos, con tres sospechosos detenidos.

La víctima, identificada como E. V. E. de 42 años, denunció ante las autoridades que el robo tuvo lugar en el momento en que llegó manejando su Mercedes Benz Sprinter blanca hasta la intersección de las calles Ferre y Carabelas, sitio donde tenía previsto realizar la entrega de un cargamento de mercadería.

PUBLICIDAD

Según la información a la que accedió Infobae, justo cuando se preparaba para realizar la entrega, fue sorprendido por tres hombres que estaban armados. Los sujetos le sustrajeron el vehículo y toda la carga.

Tras la denuncia, personal de la Comisaría Avellaneda 6ª inició tareas investigativas. A partir del análisis de cámaras de seguridad privadas y registros del Centro de Monitoreo, lograron identificar un vehículo que habría sido utilizado como apoyo durante el asalto.

PUBLICIDAD

En los allanamientos participaron efectivos de distintas dependencias policiales de Avellaneda, Lanús y Berazategui, con apoyo de fuerzas especiales
En los allanamientos participaron efectivos de distintas dependencias policiales de Avellaneda, Lanús y Berazategui, con apoyo de fuerzas especiales

Con esas imágenes, los agentes reconstruyeron parte del recorrido posterior al robo, detectaron movimientos en distintos puntos de Avellaneda y Lanús y reunieron elementos para solicitar los allanamientos. La causa, que sigue bajo la órbita de la UFI N° 4 de Avellaneda, mantiene además la búsqueda de un cuarto sospechoso.

El primer allanamiento fue en Madariaga al 2100, Avellaneda, donde detuvieron a un joven identificado como Díaz, de 24 años. En ese lugar, se secuestraron varios elementos de interés, tales como: un camperón negro, un pantalón gris y un par de zapatillas blancas, prendas que, según los investigadores, coincidirían con las utilizadas durante el robo.

Uno de los allanamientos tuvo resultado negativo, mientras que en los otros se concretaron las detenciones buscadas
Uno de los allanamientos tuvo resultado negativo, mientras que en los otros se concretaron las detenciones buscadas

El segundo procedimiento se hizo en México 600, donde fue identificada una mujer que manifestó alquilar el inmueble desde hacía aproximadamente un mes. El resultado del operativo fue negativo.

El tercer objetivo fue en Paso de Burgos 221, Lanús, domicilio vinculado a la familia de uno de los presuntos participantes, identificado como Valdez, de 19 años. Allí, su madre informó que el joven alternaba entre ese lugar y la casa de su padre, en Anatole France 810. A partir de ese dato, los efectivos montaron un operativo en la zona y concretaron su detención cuando salía de la vivienda. Además, secuestraron una campera negra.

Los detenidos están imputados por robo agravado en poblado y en banda y por mercadería en tránsito
Los detenidos están imputados por robo agravado en poblado y en banda y por mercadería en tránsito

El cuarto allanamiento se realizó en Jean Jaurès 2800, Lanús, donde fue aprehendido Vedovi, de 20 años. En ese procedimiento se incautó un par de zapatillas negras con suela blanca. Según el parte policial, el joven habría mencionado de forma espontánea y ante testigos que otro de los sospechosos, que aún no fue detenido, habría vendido hace un mes la camioneta Renault Kangoo roja presuntamente utilizada en el hecho.

Durante el operativo intervinieron efectivos que forman parte de los GTO pertenecientes a las comisarías de Avellaneda y se contó con la presencia de personal de la UPPL Avellaneda. Además, participaron agentes que prestan servicio en la Comisaría Berazategui 5ª, así como efectivos de la Comisaría Lanús 10ª. A ellos se sumaron miembros que integran la Fuerza de Operaciones Especiales.

Por disposición del fiscal González, se avaló lo actuado, se convalidaron los secuestros y se notificó a los detenidos sobre la formación de la causa. Los tres detenidos tienen entre 19 y 24 años y quedaron imputados por robo agravado en poblado y en banda, con uso de arma cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada.

La investigación sigue adelante con el objetivo de localizar al sospechoso que permanece prófugo y establecer si tuvo una presunta participación en los hechos investigados. Mientras tanto, los detenidos serán trasladados a la sede judicial correspondiente.

Temas Relacionados

RoboInseguridadAvellanedaLanúsallanamientodetenidosjóvenesúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lo buscaban en San Luis por un caso de abuso sexual y lo atraparon conduciendo un colectivo en Catamarca

La detención se produjo en medio de un control de rutina en una ruta provincial. El sospechoso manejaba una unidad con pasajeros

Lo buscaban en San Luis por un caso de abuso sexual y lo atraparon conduciendo un colectivo en Catamarca

Robaron en una sede del PJ en Santa Cruz horas antes de la asunción de las nuevas autoridades

El local partidario fue violentado durante la madrugada del miércoles y se llevaron electrodomésticos, una computadora y otros elementos. El hecho se encuentra bajo investigación

Robaron en una sede del PJ en Santa Cruz horas antes de la asunción de las nuevas autoridades

Pensó que tenía un novio virtual británico, le transfirió $30 millones para que viaje a Paraná, pero era una estafa

La víctima contó que mantuvo un vínculo virtual sentimental durante más de un año. Pidió préstamos para poder enviar el dinero y detectaron que la destinataria era una mujer. La sospechosa quedó vinculada a la causa

Pensó que tenía un novio virtual británico, le transfirió $30 millones para que viaje a Paraná, pero era una estafa

Robaron una casa en Bahía Blanca y huyeron con dinero, joyas y una camioneta

El hecho ocurrió en la calles Estomba al 2100 del barrio San Roque. Los asaltantes ingresaron por el patio, maniataron a los ocupantes y dejaron el vehículo en Fabián González al 800

Robaron una casa en Bahía Blanca y huyeron con dinero, joyas y una camioneta

Cuatro policías de Neuquén fueron imputados tras haber golpeado brutalmente a dos jóvenes a la salida de un boliche

Todo ocurrió la madrugada del 1 de agosto en Centenario. Uno de los ataques quedó grabado por las cámaras de seguridad, cuando los acusados golpearon y patearon en el suelo a una de las víctimas

Cuatro policías de Neuquén fueron imputados tras haber golpeado brutalmente a dos jóvenes a la salida de un boliche

DEPORTES

La estrategia de River Plate detrás de la designación de Leonardo Ponzio como entrenador

La estrategia de River Plate detrás de la designación de Leonardo Ponzio como entrenador

Estuvo preso por robo, fue campeón del mundo y su muerte quedó envuelta en un halo de misterio

El polémico análisis de un medio inglés por la renovación de Colapinto en Alpine en la F1: “Es contradictorio”

Platense avanzó por penales y será el rival de Estudiantes de La Plata en los cuartos de final de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

Boca Juniors lanzó una peculiar camiseta alternativa inspirado en los orígenes del club: la historia detrás del diseño

TELESHOW

Sebastián Estevanez recordó los accidentes que sufrió y que casi le cuestan la vida: “Tenía 4% de probabilidad de sobrevivir”

Sebastián Estevanez recordó los accidentes que sufrió y que casi le cuestan la vida: “Tenía 4% de probabilidad de sobrevivir”

Una participante de Gran Hermano fue expulsada del reality, se resistió a dejar la casa y tuvo que intervenir la seguridad

Yipio quebró en llanto en Gran Hermano al volver a ver a su mamá tras su problema de salud: “Vas a ser la ganadora”

Adrián Suar analizó el poder, la televisión y su futuro: “No descarto ser presidente de Boca”

Valentina, la hija de Mario Pergolini, pasó de etapa en Popstars, pero decidió renunciar: los motivos

INFOBAE AMÉRICA

Vigilias por Tiananmen: la activista Chow Hang-tung afirmó que no se dejará silenciar por el régimen chino desde la cárcel

Vigilias por Tiananmen: la activista Chow Hang-tung afirmó que no se dejará silenciar por el régimen chino desde la cárcel

Ucrania lanzó un nuevo ataque contra una refinería situada a 250 kilómetros de Moscú y una base de la Flota del Mar Negro

China suspendió las labores de rescate en Tíbet por el riesgo de nuevas inundaciones y endureció las restricciones de acceso a la región

Corea del Sur, EEUU y Japón realizarán maniobras trilaterales para reforzar la respuesta ante las amenazas nucleares de Corea del Norte

EEUU, Ecuador y Colombia reforzaron la cooperación contra el narcotráfico en una reunión clave entre altos mandos militares