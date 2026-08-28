Crimen y Justicia

Lo buscaban en San Luis por un caso de abuso sexual y lo atraparon conduciendo un colectivo en Catamarca

La detención se produjo en medio de un control de rutina en una ruta provincial. El sospechoso manejaba una unidad con pasajeros

Una alerta se activó cuando los efectivos de la Dirección de Seguridad Vial registraron las bases de datos (Dirección de Seguridad Vial Catamarca)
Una alerta se activó cuando los efectivos de la Dirección de Seguridad Vial registraron las bases de datos (Dirección de Seguridad Vial Catamarca)
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Un chofer de colectivo de larga distancia fue detenido en el departamento Valle Viejo, Catamarca, luego de que efectivos policiales constataran durante un control rutinario que tenía una orden de captura vigente por una causa de presunto abuso sexual emitida por la Justicia de San Luis.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 3:20 de la madrugada del miércoles en el puesto caminero de Sumalao, ubicado sobre la Ruta Provincial N° 33. Personal de la Dirección de Seguridad Vial realizaba controles vehiculares cuando interceptó la unidad de pasajeros. Al requerir la documentación del conductor y verificar sus datos en las bases del sistema informático policial, el registro activó de inmediato una alerta roja sobre el conductor.

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El sistema confirmó que el hombre de 32 años registraba un pedido de captura de alcance nacional emitido por la Justicia puntana en el marco de una investigación por un presunto delito de abuso sexual. Ante el requerimiento interjurisdiccional, el chofer de la unidad de transporte de pasajeros quedó detenido.

Según informó El Esquiú, el sospechoso fue trasladado a la Comisaría de Sumalao, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este de Catamarca. Desde esa dependencia judicial se iniciaron las actuaciones correspondientes para coordinar un eventual traslado a la provincia cuyana.

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Un prófugo por abuso sexual fue detenido en Gualeguaychú

Hace dos semanas, un joven de 22 años fue detenido en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, luego de que efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental local constataran que sobre él pesaba un pedido de captura por una causa de presunto abuso sexual.

El sujeto había sido declarado en rebeldía, lo que significaba que la Justicia ya había ordenado formalmente su aprehensión. Al momento de ser interceptado en la vía pública y trasladado a la sede policial, los agentes procedieron a requisarlo y descubrieron que ocultaba en una de sus zapatillas un envoltorio con una sustancia blanca con aspecto de “piedra”. Según informó El Día Online, el operativo que derivó en su detención fue llevado a cabo por personal especializado en inteligencia criminal de la Jefatura local.

El prófugo también fue imputado por el delito de tenencia de estupefacientes (Gentileza: El Día Online)
El prófugo también fue imputado por el delito de tenencia de estupefacientes (Gentileza: El Día Online)

Ante el hallazgo del envoltorio, intervino la División Drogas Peligrosas, que practicó un test orientativo de campo sobre la sustancia. El análisis arrojó resultado positivo para cocaína, y el material secuestrado registró un peso total de 8,7 gramos. La Fiscalía en turno tomó intervención de inmediato tras conocer el resultado del análisis, dispuso el secuestro del estupefaciente y ordenó la apertura de actuaciones judiciales por el delito de tenencia de estupefacientes. De acuerdo con lo publicado por el mencionado portal el procedimiento se ajustó a los protocolos habituales para este tipo de hallazgos durante operativos de aprehensión.

El acusado fue trasladado a la sede de la Jefatura Departamental de Gualeguaychú, donde quedó alojado a disposición de la autoridad judicial. La nueva imputación por tenencia de drogas se suma al proceso que ya tramitaba en su contra por abuso sexual, causa que las autoridades confirmaron que continuará vigente de forma paralela al expediente abierto tras el operativo. Tal como precisó El Día Online, desde la Fiscalía se aguardaban la definición de los pasos procesales que determinarán el futuro judicial del imputado en ambas causas.

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