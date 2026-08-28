Crimen y Justicia

El anestesista acusado de la muerte del futbolista de San Telmo quedó cerca de la imputación: cómo sigue la causa

Se trata de Horacio Esteban Martínez Cerana (61), quien ya fue notificado. Qué hace falta para que lo indaguen. La víctima, Camilo Nuin, falleció en junio de 2025 durante una cirugía de rodilla

Camilo Nuin, futbolista de San Telmo que murió a los 18 años
Camilo Nuin, el futbolista de San Telmo que murió en medio de una cirugía de rodilla
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El anestesista Horacio Esteban Martínez Cerana, de 61 años, quedó cerca de ser imputado formalmente en la causa que investiga la muerte de Camilo Nuin, el futbolista juvenil de San Telmo que falleció en 2025 durante una cirugía programada de rodilla en una clínica de Adrogué.

Fuentes con acceso a la investigación, que lleva adelante el fiscal Carlos Patricio Pérsico, de la Unidad Funcional de Instrucción N°10 especializada en Delitos Culposos de Lomas de Zamora, indicaron a Infobae que Martínez Cerana fue notificado en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.

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La imputación formal sólo se concretará cuando lo citen a indagatoria y una vez concluída la producción de la prueba pericial.

De acuerdo con lo que pudo saber este medio durante la semana, el funcionario judicial espera por los resultados de una pericia clave para avanzar con la indagatoria, y por ende la imputación formal.

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Durante el tiempo transcurrido, el expediente avanzó con la revisión de la historia clínica de Nuin y los estudios toxicológicos realizados tras su fallecimiento. Este proceso, de acuerdo a las fuentes consultadas, demanda tiempo y análisis detallado.

Actualmente, la información médica recolectada se encuentra bajo evaluación conjunta. Se espera un dictamen que determine si existió un nexo causal entre el accionar médico y el desenlace fatal.

El caso

El joven ingresó el 25 de junio de 2025 a la Clínica Espora para una intervención programada tras una lesión en los meniscos y ligamentos cruzados de una rodilla. Durante la operación, sufrió un paro cardiorrespiratorio y murió.

Si bien la autopsia preliminar determinó que la muerte fue consecuencia de ese paro, los investigadores buscan establecer si existió alguna irregularidad en la administración de la anestesia o si el cuadro obedeció a un factor imprevisible.

Como parte de las medidas centrales, el fiscal ordenó la realización de informes complementarios para descartar la presencia de patologías previas o sustancias que pudieran haber influido en el desenlace.

Durante la instrucción, la familia de Nuin manifestó desde el inicio sus sospechas sobre un posible error del anestesista. El padre del joven relató públicamente que los médicos le dijeron que la complicación se produjo durante la extracción del segundo injerto para reemplazar los ligamentos.

“Él venía por una cirugía de rodilla, tenía rotos los ligamentos cruzados, una cirugía programada con un cirujano con el cual él se había comunicado varias veces y le tenía mucha confianza. Y vinimos acá, nos despertamos lo más bien, hablamos del partido del Mundial de Clubes, vinimos en el auto riéndonos”, dijo su padre.

Y agregó: “Nos reímos poniéndole la bata para entrar al quirófano porque se la había puesto al revés, le contábamos anécdotas de cuando era chico”.

Aproximadamente una hora después del inicio de la intervención, el hombre recibió la primera señal de alarma. “A la hora y pico me dicen que se complicó, que lo están reanimando. Yo no entendía, porque ¿cómo se va a complicar? ¿Estás reanimando a una persona que se está operando de la rodilla? Y automáticamente sale otro de adentro y me dice ‘se murió’”, recordó.

“El cirujano fue el único que habló con nosotros. Nos dijo que cuando estaba sacando el segundo injerto para reemplazar los ligamentos, le dijeron ‘pará, pará, pará que entró en paro’, no se entiende bien por qué. Aparentemente, por lo que se rumorea, habrá sido un error del anestesista, de la aplicación de la anestesia, yo no lo puedo certificar eso hasta después de la autopsia”, sostuvo en aquel momento.

La familia hoy apunta contra el mismo profesional.

La última palabra de la familia

Según comunicó la familia a través de las redes sociales, la imputación es por el delito de homicidio culposo, aún cuando todavía restan pericias clave para establecer si corresponde una imputación formal.

“Tenemos al fin un imputado en la causa por la muerte de Camilo Nuin”, escribieron en la cuenta de Instagram JusticiaxCamiloNuin. “Horacio Esteban Martínez Cerana, anestesiólogo que intervino en la cirugía de Camilo el 25 de junio de 2025 en la Clínica Espora, se encuentra imputado por homicidio culposo en el marco de la investigación por presunta mala praxis médica”, indicaron.

“Camilo tenía 18 años. Entró a un quirófano para una cirugía programada y no volvió a salir con vida.La imputación no es una condena. La Justicia deberá determinar las responsabilidades”, escribieron.

Una captura de pantalla de redes sociales con la fotografía de un hombre cubriendo la cámara con su mano y texto referente a una imputación judicial
La Justicia imputó al anestesista Horacio Esteban Martínez Cerana por la muerte del futbolista Camilo Nuin durante una cirugía en Adrogué

“Nosotros seguiremos haciendo lo mismo que desde el primer día: preguntar, investigar, exigir respuestas y pedir Justicia.Porque detrás de cada documento, cada pericia y cada expediente hay una vida.La de Camilo. QUE SEA JUSTO”, finalizó el mensaje.

En diálogo con el medio Política del Sur, Anabella Rodríguez, mamá de Camilo, confirmó la imputación y sostuvo que, si bien considera que existe una mayor responsabilidad sobre el anestesiólogo, la investigación debe avanzar sobre una posible “cadena de responsabilidades”.

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