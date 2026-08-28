Robaron en una sede del PJ en Santa Cruz horas antes de la asunción de las nuevas autoridades

Así quedaron los espacios de la sede del PJ de Puerto Deseado (Gentileza: La Opinión Austral)

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La asunción de las nuevas autoridades del Partido Justicialista (PJ) de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz, quedó atravesada por un robo ocurrido en la sede partidaria. El hecho sucedió durante la madrugada, pocas horas antes del acto en el que Mateo Brunetti asumió la presidencia del espacio para el período 2026-2028.

La sede, ubicada sobre la calle Fasioli, fue violentada antes del inicio de la actividad. De acuerdo con lo relatado por el propio Brunetti, los integrantes del partido descubrieron que habían sido asaltados apenas llegaron temprano para preparar la jornada de asunción.

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Según describieron, los autores del robo forzaron las dos puertas de ingreso y también entraron al despacho. Tras ratificarse la denuncia, intervinieron personal policial, el gabinete criminalístico y la Justicia, que quedaron a cargo de la investigación.

“Cuando llegamos temprano para acomodar todo, nos encontramos con que nos robaron todo”, afirmó el dirigente durante un diálogo con Alma de Radio – 94.3 FM RIA. Además, detalló que entre los elementos sustraídos había un televisor, una computadora, pavas eléctricas, una cafetera y hasta la grasa que utilizaban para cocinar a los niños de la zona.

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Pese al robo, se realizó el acto de asunción de las nuevas autoridades locales (Facebook: Mateo Brunetti)

A pesar de lo ocurrido, el acto se realizó tal como estaba previsto y Brunetti asumió como presidente del PJ local. En ese marco, había planteado como eje de su gestión la apertura del espacio a la militancia y a la comunidad de Puerto Deseado.

“Las puertas del Partido Justicialista están abiertas para todos los compañeros y compañeras que quieran acercarse, participar, aportar ideas y militar por el Puerto Deseado que queremos”, expresó durante la jornada. También sostuvo que la nueva conducción buscará sostener la presencia territorial del partido y reforzar la participación.

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El episodio reabrió la discusión sobre la seguridad en Puerto Deseado. De acuerdo con la información publicada por La Opinión Austral, Brunetti vinculó el robo con otros hechos registrados en la localidad y reclamó mayores recursos para las tareas de prevención.

“Le he pedido al ministro de Seguridad insumos para que la Policía pueda hacer la prevención que tiene que hacer”, señaló el concejal. Bajo la misma línea, pidió más personal y móviles para la ciudad. Asimismo, recordó que esos reclamos también habían sido planteados desde el Concejo Deliberante.

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A raíz del incidente, el dirigente afirmó que existe una respuesta insuficiente del Estado ante la situación de inseguridad y advirtió sobre las dificultades que atraviesa la fuerza policial local. “Necesitamos urgentemente que el Gobierno de la provincia realice las inversiones que correspondan en materia de seguridad”, exigió.

La investigación por el robo continúa, mientras desde el partido insistieron en que el hecho no impidió la renovación de autoridades, aunque sí modificó por completo el clima de una jornada que había sido organizada para marcar el inicio de una nueva etapa política.

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Registraron un nuevo ataque contra la sede del Partido Justicialista de Mar del Plata

La sede del Partido Justicialista de Mar del Plata, ubicada en Italia 1933, volvió a ser blanco de un ataque este miércoles, luego de que se constatara un nuevo hecho de vandalización en el local partidario. Desde el espacio confirmaron el episodio, aunque hasta el momento no se difundieron datos sobre los responsables.

Así quedó el frente de la sede justicialista de Mar del Plata (Gentileza: La Postal de Mar del Plata)

El caso se incorpora a una serie de hechos registrados en la ciudad contra espacios y símbolos vinculados al justicialismo. Según La Postal de Mar del Plata, entre los antecedentes mencionados por el PJ local figuró el ataque que sufrió el mismo edificio el 2 de marzo de 2024, cuando aparecieron pintadas con consignas de apoyo al presidente.

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Desde el partido también recordaron otro episodio ocurrido durante la madrugada del 5 de diciembre de 2023, cuando fue robado el busto de Eva Perón que estaba emplazado sobre un pedestal de mármol en Plaza Rocha.

Por ahora, no trascendieron precisiones sobre las características del nuevo ataque contra la sede marplatense ni tampoco hubo información oficial sobre la identidad de sus autores. En ese contexto, desde el PJ señalaron que esperan avances en la investigación y remarcaron la reiteración de episodios contra referencias partidarias e históricas del peronismo local.

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