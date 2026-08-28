Crimen y Justicia

Allanaron un penal de Florencio Varela por presuntas extorsiones, tráfico de drogas y hasta venta de servicio de internet

Durante el operativo, la DDI de Quilmes incautó teléfonos celulares en distintos sectores del penal, incluidos dos equipos hallados en la oficina del subdirector

Allanaron la cárcel de Florencio Varela
La Justicia investiga una supuesta organización delictiva en la Unidad Penal N°31 de Florencio Varela
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La Policía Bonaerense allanó esta semana la Unidad Penitenciaria N°31 de Florencio Varela tras denuncias que apuntan a la existencia de una supuesta organización delictiva integrada por internos y agentes penitenciarios.

El grupo, conocido entre los presos como “La Comitiva”, habría llevado adelante actividades de tráfico de drogas, extorsiones, reducción a la servidumbre y otras maniobras ilegales dentro del penal.

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De acuerdo con las denuncias presentadas por familiares y detenidos del Pabellón N°1, la banda operaba un sistema de control sobre bienes y servicios, incluyendo la provisión del servicio de internet.

Allanaron la cárcel de Florencio Varela
La investigación judicial involucra tanto a internos como a personal del servicio penitenciario bonaerense

Según esas presentaciones, los líderes de “La Comitiva” administraban antenas de la empresa Starlink y exigían cuotas mensuales de entre 30.000 y 40.000 pesos a los internos por el acceso a la conectividad.

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En la denuncia se indicó que el esquema tuvo problemas cuando otros reclusos intentaron instalar su propio equipo para ofrecer el servicio a un costo más bajo. Eso generó un conflicto que desembocó en agresiones físicas y desplazamientos forzados de pabellones.

Los denunciantes también mencionaron prácticas como el monopolio en la venta de bebidas y alimentos, la imposición de trabajos forzados y la falsificación de traslados. Señalaron que todas estas maniobras se realizaban con la presunta complicidad de personal penitenciario y que el grupo incluso accedía de manera irregular a oficinas y bases de datos oficiales.

Allanaron la cárcel de Florencio Varela
En el procedimiento se notificó de la causa a 11 presos

Todo eso es ahora materia de investigación para la Unidad Funcional de Instrucción N°9 de Florencio Varela, especializada en delitos carcelarios y actualmente subrogada por la fiscal Roxana Giménez, quien dispuso el allanamiento del penal tras analizar la primera información aportada en la causa.

El operativo se llevó a cabo la tarde del miércoles pasado y estuvieron a cargo de la DDI de Quilmes. Los efectivos allanaron cinco celdas del Módulo A Pabellón D, otras cuatro del Módulo A Pabellón 1 y también la oficina del subdirector del establecimiento.

Como resultado, fueron imputados 11 internos y se secuestraron 13 teléfonos celulares, dos de los cuales se encontraron en la oficina del subdirector.

Allanaron la cárcel de Florencio Varela
El caso es investigado por la UFI 9 de Florencio Varela, especializada en delitos carcelarios

Los presos sospechosos en la causa fueron identificados como Lautaro Agustín Ríos (27), Juan Alejandro Osuna Aguirre (34), Antonio Agustín Romero Ramúa (60), Hernán Ariel Gómez (28), Brian Leonel Funes (31), Rubén Darío García (39), Marcelo Miguel Aquino Barraza (57), Jonathan Sebastián Giuliani Pérez (32), Ángel Alberto Segovia González (34), Carlos Norberto Tortella (55) y Roberto Carlos Echeverría (47).

No es la primera vez que la Unidad N°31 de Florencio Varela queda en el centro de investigaciones judiciales por maniobras vinculadas al tráfico de drogas. Hace poco más de un año, el penal fue allanado en el marco de otra causa de la UFI N°9 que apuntaba a una estructura interna liderada por dos presos identificados como Fernando Martín Escobar Brítez (35) y Matías Ezequiel Paz Benítez (40).

Allanaron la cárcel de Florencio Varela
La Unidad 9 quedó otra vez en el centro de una investigación judicial

Según aquella investigación, ambos habrían organizado una red de venta de estupefacientes desde el interior del penal, con ramificaciones externas y apoyo logístico en el barrio Villa Azul. Los detectives establecieron que las visitas femeninas eran utilizadas como “mulas” para ingresar droga a los pabellones, donde luego se distribuía en al menos 13 sectores distintos de la cárcel.

La policía realizó 20 allanamientos, 13 de ellos dentro de la unidad, y secuestró 1.342 dosis de cocaína, 98 dosis de marihuana, armas, dinero en efectivo y teléfonos celulares. Además, cuatro sospechosos fueron aprehendidos y otros seis notificados.

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