Un cubano de 23 años muere en Guyana tras quedar bajo dos contenedores en un recinto de trabajo

La Policía de Guyana investiga si el accidente laboral ocurrió durante trabajos de relleno realizados entre la tarde del miércoles 26 de agosto y la mañana del jueves 27 de agosto./ (Cubanet)

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Alex Jesús Gonzáles Beria, migrante cubano de 23 años, fue hallado muerto la mañana del 27 de agosto bajo dos contenedores de 40 pies en un recinto de almacenamiento de la empresa Muneshwers, ubicado en Houston Road, East Bank Demerara, Guyana. El joven trabajaba como obrero para una compañía constructora contratada por Muneshwers, de acuerdo con información de la Policía guyanesa citada por Cubanet.

Según la investigación policial, el accidente habría ocurrido entre las 2:36 y las 4:00 de la tarde del 26 de agosto, durante trabajos de relleno realizados en el lote W9 de Houston Road. Un operario filipino de 43 años declaró que utilizó maquinaria para manipular contenedores vacíos y colocó dos estructuras en el área occidental del recinto, asegurando que no detectó la presencia de personas en la zona.

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El hallazgo del cuerpo de Gonzáles Beria ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana del jueves, cuando varios empleados dieron la alerta tras descubrirlo inmóvil y con múltiples lesiones bajo los contenedores. Cerca del cuerpo se hallaron unas botas largas y un casco de seguridad amarillo. Técnicos de emergencias médicas y un médico del Georgetown Public Hospital Corporation llegaron al lugar y constataron el fallecimiento del joven. La Policía procesó la escena y trasladó el cadáver a la funeraria Memorial Gardens, donde permanece a la espera de una autopsia, mientras se mantiene abierta la investigación sobre las circunstancias del hecho.

Imagen de referencia. El cubano fue hallado muerto bajo dos contenedores en un recinto de Muneshwers en Houston Road, East Bank Demerara, Guyana. /(REUTERS/Daniel Cole)

Cubanet, citando a News Source Guyana, señala que Gonzáles Beria residía en Canal No. 1, en West Bank Demerara, y trabajaba en el sector de la construcción. Un responsable de seguridad de Muneshwers evitó hacer comentarios, mientras familiares y amigos del joven acudieron al recinto en busca de respuestas. Inicialmente, se barajó la hipótesis de que el cubano habría estado durmiendo en un espacio del recinto cuando se colocaron los contenedores, aunque la Policía no confirmó esta versión y mantiene bajo investigación las causas exactas del accidente.

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La muerte de Gonzáles Beria ocurre en un contexto de creciente presencia cubana en Guyana. De acuerdo con Yordan Gil, vicepresidente de Cuba-Guyana Community, en octubre de 2025 se estimaba que entre 5,000 y 6,000 cubanos residían en el país sudamericano. Muchos de ellos, según Gil, se desempeñan en sectores como la construcción, el comercio y la comida rápida, ante las dificultades para regularizar sus títulos profesionales y acceder a la residencia. Gil manifestó que la comunidad ha formado redes de apoyo para ayudar a compatriotas con trámites migratorios y legales, reuniendo a unos 5,000 miembros en un grupo de WhatsApp.

Las autoridades guyanesas informaron en marzo de 2026 que, durante 2025, más de 12,000 trabajadores migrantes fueron registrados y contaban con permisos laborales. El ministro de Trabajo, Keoma Griffith, atribuyó este aumento a la expansión económica del país, especialmente en petróleo, construcción y servicios. Griffith subrayó la necesidad de cumplir con protocolos de salud y seguridad tras reportar 13 muertes y 64 incidentes no mortales en lugares de trabajo entre enero y abril de 2026, calificando la cifra de inaceptable.

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ARCHIVO: el presidente de Guyana, Irfaan Ali, ha exhortado para que los cubanos cumplan con requisitos migratorios necesarios./ (REUTERS/Ranu Abhelakha/File Photo)

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, exhortó a que los cubanos accedan al mercado laboral por vías legales y cumpliendo los requisitos migratorios, ya que los pasaportes ordinarios requieren visa para ingresar al país. Guyana también se ha consolidado como punto de tránsito para migrantes cubanos que buscan llegar a Brasil, con rescates recientes de migrantes en la frontera por parte de la Policía Federal brasileña.

El fallecimiento de Gonzáles Beria se suma a otra muerte laboral de un cubano en Guyana ocurrida en julio, cuando un trabajador de 25 años perdió la vida tras un accidente en una obra en Providence. Ambos casos reflejan la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes en un entorno donde la demanda de mano de obra extranjera crece aceleradamente y los controles de seguridad laboral resultan insuficientes, según la recopilación de datos y testimonios publicada por Cubanet.

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