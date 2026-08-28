Condenan a 16 años de prisión a una mujer que estafó a Amazon por más de USD 9 millones para comprar autos de lujo

Unas manos con esposas metálicas se ubican frente a fajos de dólares y automóviles deportivos de lujo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un tribunal federal de Atlanta condenó a Brittany Hudson a 16 años y tres meses de prisión por encabezar uno de los fraudes corporativos más grandes cometidos contra Amazon en Estados Unidos. La sentencia, dictada en la Corte del Distrito Norte de Georgia, ordenó la restitución de más de 9,4 millones de dólares y la confiscación de bienes de lujo, como una vivienda en Smyrna y varios vehículos deportivos. Según la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Norte de Georgia (U.S. Attorney’s Office for the Northern District of Georgia), que actúa bajo la supervisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos (Department of Justice, DOJ), el caso expuso graves debilidades en los controles internos de la empresa tecnológica.

De acuerdo con Fox News, Hudson lideró la operación junto a Kayricka Wortham, quien fue condenada a 17 años de prisión tras reconocer su culpa por fraude y falsificación de documentos federales. Entre enero y junio de 2022, ambas crearon más de mil facturas falsas usando proveedores inexistentes en los sistemas internos de Amazon. Wortham, como gerente de operaciones en un depósito de la empresa, validó pagos fraudulentos por cerca de 9,4 millones de dólares, que se transfirieron a cuentas personales. Los fondos robados se usaron para comprar una casa de casi un millón de dólares en Smyrna, un Lamborghini Urus, un Tesla Model X, un Porsche Panamera, un Dodge Durango y una motocicleta Kawasaki.

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El caso se destaca tanto por la magnitud de los fondos desviados como por la sofisticación de los métodos empleados para vulnerar los controles internos de Amazon. La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Norte de Georgia (U.S. Attorney’s Office for the Northern District of Georgia) detalló que las acusadas intentaron cometer un segundo fraude mientras estaban en libertad bajo fianza, utilizando documentos judiciales falsificados y la firma apócrifa de un juez federal para obtener un contrato de franquicia en Atlanta. Las autoridades federales, bajo el paraguas del Departamento de Justicia de Estados Unidos (Department of Justice, DOJ), siguen investigando la posible participación de otros empleados y el destino final de los fondos sustraídos.

¿Cómo fue el fraude millonario contra Amazon en Atlanta?

La investigación oficial de la Oficina del Fiscal Federal (U.S. Attorney’s Office for the Northern District of Georgia), confirmó que Hudson administraba una empresa subcontratada por Amazon para la entrega de paquetes. Junto a Wortham, quien tenía acceso privilegiado a los sistemas internos de la compañía, organizó un esquema que permitió aprobar más de mil facturas ficticias en solo seis meses. Estos documentos simulaban servicios de proveedores inexistentes y permitieron transferir dinero directamente a cuentas personales de las responsables.

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Wortham validó perfiles de proveedores falsos y autorizó pagos por un monto cercano a los 9,4 millones de dólares. La operación permitió desviar los fondos hacia la compra de bienes de lujo. Según información detallada por Fox News, las autoridades incautaron una casa valuada en casi un millón de dólares en Smyrna, cinco vehículos deportivos y más de 7,8 millones de dólares en efectivo y cuentas bancarias asociadas a Hudson.

The Amazon logo is displayed during the Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas, Nevada on January 10, 2025. (Photo by Ian Maule / AFP) (Photo by IAN MAULE/AFP via Getty Images)

¿Qué sentencias y confiscaciones dictó la justicia federal de EE.UU.?

La sentencia contra Hudson incluye, además de la pena de prisión, tres años de libertad supervisada y la obligación de restituir 9.469.731 dólares a Amazon. El tribunal ordenó la confiscación de la residencia de Smyrna, fondos en cuentas bancarias y un fallo de decomiso monetario superior a 7,8 millones de dólares. Wortham, quien admitió su responsabilidad, recibió una condena inicial de 16 años ampliada a 17 tras declararse culpable de falsificar la firma de un juez federal mientras estaba en libertad bajo fianza.

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La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Norte de Georgia (U.S. Attorney’s Office for the Northern District of Georgia) destacó que la sentencia responde a la gravedad del delito y a la complejidad del caso. “Hudson y su socia planificaron un fraude masivo contra Amazon, robando cerca de 10 millones de dólares en pocos meses. Luego, Hudson mostró desprecio total por la ley al falsificar la firma de un juez federal”, señaló el fiscal federal Theodore S. Hertzberg, citado por Fox News. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (Department of Justice, DOJ) recalcó la importancia de la resolución para la prevención de delitos económicos de alto impacto.

¿Cómo intentaron Hudson y Wortham otro fraude con documentos judiciales falsos?

Mientras esperaba el juicio bajo fianza, Hudson intentó abrir un negocio en Atlanta presentando documentación judicial falsificada ante una empresa de franquicias. Para convencer a los responsables de que no tenía antecedentes penales, utilizó documentos con la firma falsa de un juez federal y de un magistrado del condado de Cobb, además de estados bancarios apócrifos. La maniobra fue detectada por la Oficina del Fiscal Federal (U.S. Attorney’s Office for the Northern District of Georgia) y sumó cargos a la causa principal.

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El episodio agravó la situación judicial de Hudson y Wortham, quienes ya estaban acusadas de fraude masivo contra Amazon. El tribunal consideró la reiteración de conductas fraudulentas como un agravante, lo que resultó en una condena mayor para ambas.

Varios automóviles deportivos están estacionados en la entrada de una residencia moderna mientras fajos de dólares estadounidenses reposan sobre una mesa en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué bienes incautó la justicia y qué parte del dinero se recuperó?

La sentencia implicó la confiscación de una vivienda de casi un millón de dólares, un Lamborghini Urus, un Tesla Model X, un Porsche Panamera, un Dodge Durango y una motocicleta Kawasaki. Además, la justicia federal incautó más de 7,8 millones de dólares en efectivo y en cuentas bancarias asociadas a Hudson. Según la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Norte de Georgia (U.S. Attorney’s Office for the Northern District of Georgia), aún no se ha precisado cuánto del dinero robado pudo recuperarse de forma efectiva.

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Fox News informó que la identidad de otros posibles implicados no fue revelada por las autoridades. Tampoco se conoció el nombre de la empresa franquiciante que fue blanco del intento de fraude posterior.

¿Qué impacto deja el caso en Amazon y en las grandes tecnológicas?

El fraude contra Amazon evidenció los riesgos a los que están expuestas las grandes compañías tecnológicas ante esquemas de corrupción interna y falsificación de documentos. El uso de proveedores ficticios y la validación de facturas falsas por empleados con acceso privilegiado mostró desafíos en la seguridad de los sistemas corporativos. Según la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Norte de Georgia (U.S. Attorney’s Office for the Northern District of Georgia), la empresa colaboró con la investigación y facilitó el rastreo de los fondos desviados.

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El caso dejó abiertas preguntas sobre la recuperación total de los activos y el grado de participación de terceros en el esquema. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (Department of Justice, DOJ) subrayó que la colaboración entre empresas y autoridades es clave para detectar y sancionar delitos económicos a gran escala.

Un juez con toga negra golpea el mazo sobre una mesa de madera en el estrado de un tribunal de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué dice la justicia federal de Estados Unidos sobre este caso?

La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Norte de Georgia (U.S. Attorney’s Office for the Northern District of Georgia), dependiente del Departamento de Justicia de Estados Unidos (Department of Justice, DOJ), consideró que el fallo envía un mensaje claro sobre la persecución de delitos financieros de alto impacto. El fiscal federal Theodore S. Hertzberg remarcó que la sentencia busca responder a la gravedad y reiteración de las conductas delictivas.

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“La justicia federal sostiene que la condena es proporcional a la magnitud del fraude y al riesgo sistémico que implica para empresas y consumidores”, señala la comunicación oficial de la Oficina del Fiscal Federal, citada por Fox News. El organismo confirmó que la investigación sobre otros posibles cómplices y el destino de los fondos continúa abierta.

¿Por qué es relevante este caso para el sector privado en Estados Unidos?

La sentencia de Brittany Hudson y Kayricka Wortham marcó un precedente para los procedimientos internos de control y auditoría en grandes empresas estadounidenses. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (Department of Justice, DOJ) advirtió que el caso sirve de advertencia a quienes pretendan explotar debilidades en los sistemas de pago y contratación de proveedores externos.

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La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Norte de Georgia (U.S. Attorney’s Office for the Northern District of Georgia) subrayó que las medidas tomadas por Amazon para colaborar con la investigación permitieron descubrir el esquema y sentar las bases para la recuperación parcial de los activos.

Facturas, reportes financieros y fajos de dólares sobre un escritorio ilustran la adquisición de vehículos deportivos y una residencia moderna mediante fraude corporativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los próximos pasos judiciales y empresariales tras la condena?

Según la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Norte de Georgia (U.S. Attorney’s Office for the Northern District of Georgia), la investigación sobre la participación de otros empleados y la recuperación total de los fondos robados sigue en curso. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (Department of Justice, DOJ) seguirá impulsando acciones para fortalecer la cooperación entre el sector público y privado en la prevención de fraudes tecnológicos.

El caso de Hudson y Wortham puso en agenda la importancia de blindar los sistemas internos de grandes corporaciones y de responder con firmeza a delitos económicos de gran escala en el entorno digital.