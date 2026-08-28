Viajaba en micro, notó que dos pasajeros transportaban droga, avisó a la Policía y los detuvieron

El micro en el que hallaron la droga

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Personal de la Policía Caminera de la Provincia de Córdoba interceptó un micro de larga distancia y detuvo a dos hombres, acusados de transportar droga. El descubrimiento se hizo gracias al aviso de una pasajera que alertó sobre los dos sospechosos, a quienes acusó de que presuntamente transportaban estupefacientes dentro de la unidad.

Según comunicó oficialmente la fuerza de Seguridad, el procedimiento ocurrió durante la noche del miércoles. Fue sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 759, en inmediaciones de Sinsacate. Fue después de que la informante avisara al sistema Ojos en Alerta tras sospechar de que los otros dos pasajeros podrían estar transportando estupefacientes.

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Allí fueron aprehendidos dos hombres de 30 y 34 años, quienes se dirigían hacia la provincia de Jujuy. “Tras una denuncia a Ojos en Alerta, Policía Caminera interceptó en Ruta Nac. 9 km 759 a un colectivo que viajaba hacia el norte del país”, precisó la fuerza de seguridad en sus redes sociales.

“Durante el control, dos hombres quedaron a disposición de la Justicia, junto al secuestro de varias dosis de estupefacientes que ambos habrían intentado ocultar en el baño y entre los asientos”, añadió la Policía Caminera en su comunicación oficial.

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Ante la sospecha de que los hombres trasladaban sustancias ilícitas, las autoridades solicitaron la intervención de efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). El procedimiento confirmó el secuestro de estupefacientes, aunque no se precisó oficialmente el tipo ni la cantidad de droga incautada.

Los dos detenidos y los elementos secuestrados fueron trasladados a sede policial. Ambos quedaron a disposición del magistrado interviniente mientras continúa la investigación.