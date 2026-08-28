Crimen y Justicia

“Si veo un movimiento en falso, te vuelo”: salvaje asalto a un chofer de una aplicación de viajes en La Matanza

Una pareja pidió un supuesto traslado a Aeroparque y le robó al conductor. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad. El video

Robo a un chofer de Uber en La Matanza
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Un chofer de una aplicación de transporte de pasajeros fue víctima de un violento robo en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, partido de La Matanza, donde una pareja le pidió un supuesto viaje al Aeroparque Metropolitano y antes de comenzar el trayecto, lo amenazó con un cuchillo y lo asaltó. Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad instalada dentro del vehículo.

El hecho, según el video que acompaña este artículo, ocurrió el pasado 24 de agosto, poco después de las 3.20 de la madrugada. El episodio comenzó cuando el conductor llegó al punto de encuentro indicado en la aplicación. En lugar de la mujer, quien había solicitado el servicio, el primero en subir al auto fue un hombre, algo que le generó sospechas al chofer desde el inicio del trayecto.

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“Qué frío que hace, loco”, le dijo el falso pasajero, que lucía una gorra. “¿Para dónde va? ¿Para Aeroparque?“, le preguntó la víctima. ”Sí, sí“, contestó, el hombre, mientras detrás suyo subía la cómplice. ”¿Pero sin maleta ni nada?“, volvió a preguntar el conductor. Fue entonces que comenzó lo peor.

Quietito. Quedate quietito o te vuelo. Quedate quietito. Quietito quedate”, le dijo el delincuente, mientras lo tomaba del cuello y lo amenazaba con el cuchillo.

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Robo a un chofer de Uber en La Matanza
Los sospechosos en el auto

Según se observa en las imágenes captadas por la cámara de seguridad, la mujer trepó por encima del asiento delantero y revisó el interior del auto en busca de objetos de valor, mientras su cómplice mantenía la amenaza sobre el chofer.

Dame la billetera”, le ordenó la mujer. El chofer respondió que no tenía, pero el delincuente continuó con las amenazas. “Donde vea un movimiento en falso, te vuelo”, se escucha durante la secuencia por parte del ladrón. “Te voy a apuntar que te doy en la cara, la concha de tu madre. ¿Me escuchaste?“, continuaron las amenazas.

Los asaltantes exigieron dinero en efectivo. El chofer les explicó que la mayoría de los pagos se procesan a través de la propia plataforma y que no llevaba consigo una suma significativa, pero las amenazas no cedieron.

La pareja se apoderó del teléfono celular del trabajador y otras pertenencias antes de abandonar el vehículo y darse a la fuga. Tras el robo, el conductor publicó el video en redes sociales con el fin de alertar a otros trabajadores de plataformas de transporte y aportar material que facilite la identificación de los responsables. En el video se llega a ver con mayor claridad el rostro con tatuajes de la mujer.

Cuando los delincuente abandonaron el vehículo, la víctima descendió del auto y tocó la bocina. En todo momento se mostró tranquilo y no opuso resistencia.

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