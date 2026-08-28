Descuentos de hasta 70% en comercios y gastronomía de CABA: cuándo es y cómo aprovechar las promociones

El circuito de outlets tendrá lugar este sábado 29 de agosto. (GCBA)

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La Ciudad Autónoma de Buenos Aires impulsa una campaña de descuentos en más de 80 tiendas y locales gastronómicos de Villa Crespo, con el objetivo de fortalecer la actividad comercial y destacar uno de los principales circuitos de moda y diseño de la capital.

Según informó el gobierno porteño, la jornada se realizará mañana, sábado 29 de agosto, entre las 15 y las 20 en el polígono comprendido por las calles Malabia, Thames, Vera y Castillo, donde funcionan desde hace años outlets de diversas marcas.

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Durante la jornada, el epicentro se ubicará en la intersección de Aguirre y Gurruchaga, donde se dispondrá una zona de livings, DJ sets y actividades especiales. Entre las propuestas se encuentra un taller para diseñar bolsos de mano, además de dos recorridos de moda por locales comerciales, guiados por la influencer Sereinne y la periodista Juli Borobio en el horario de 16 a 18. El comunicado oficial destacó que la propuesta incluirá la participación de “más de 80 marcas con descuentos de hasta el 70%”.

La oferta gastronómica contempla 14 establecimientos, entre cafeterías, pizzerías y restaurantes, que ofrecerán menús promocionales exclusivos para quienes asistan al evento. Cabe destacar que no es necesario inscribirse para poder acceder a los beneficios.

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El circuito incorporará más de 80 locales en la zona entre las calles Malabia, Thames, Vera y Castillo. (GCBA)

De acuerdo a lo reportado por el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad, la iniciativa forma parte de las acciones del programa “Buenos Aires está de moda”, y tiene como finalidad “invitar a descubrir marcas y acceder a oportunidades especiales, además de promover el consumo en comercios de cercanía y acompañar el desarrollo de la actividad comercial y productiva local”.

Fuentes oficiales subrayaron que “con esta nueva edición de Circuito Outlets, la Ciudad continúa impulsando acciones que fortalecen los circuitos comerciales, acercan nuevas experiencias a vecinos y visitantes y ponen en escena el talento, la creatividad y la diversidad que forman parte de la identidad de Buenos Aires”.

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El evento se presenta como una oportunidad para que los asistentes accedan a prendas y productos de moda con precios especiales, al tiempo que se promueve el consumo responsable y el apoyo a marcas locales. El gobierno porteño remarcó que la propuesta está orientada tanto a vecinos como a visitantes interesados en el diseño, la moda y la gastronomía de la ciudad.

Subte gratis para jubilados y pensionados: nuevo sistema

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires implementará un nuevo sistema para que jubilados y pensionados viajen sin costo en el subte utilizando su DNI, dirigido a residentes porteños cuyos ingresos no superen 2,5 haberes mínimos.

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La nueva ley elimina el pase especial y vincula el beneficio del subte gratis al documento nacional de identidad. (Wikimedia Commons)

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, realizó el anuncio luego de la aprobación de una ley que modifica el mecanismo de acceso al beneficio y elimina la obligación de gestionar un pase especial para ingresar al transporte.

El objetivo principal de la iniciativa es agilizar el procedimiento, que hasta ahora requería una credencial específica. La nueva modalidad permitirá que la identificación del usuario se vincule directamente a su documento nacional de identidad. Tras completar el trámite de alta, el beneficiario podrá acceder apoyando el DNI en los molinetes habilitados, sin abonar pasaje.

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Según la administración porteña, el beneficio no tendrá restricciones horarias, lo que habilita el acceso gratuito en cualquier momento del día, siempre que el subte esté operativo. Esta característica resulta relevante para quienes utilizan el servicio fuera de los horarios convencionales, ya sea para consultas médicas, trámites, actividades laborales o visitas familiares.

El cambio fundamental reside en el soporte del beneficio: a partir de ahora, no se necesitarán tarjetas ni pases especiales, ya que el sistema estará vinculado exclusivamente al DNI. El trámite de alta se realizará una sola vez y será necesario renovarlo al vencimiento. La nueva ley establece que la vigencia del beneficio será de cinco años, con posibilidad de renovación ilimitada, siempre que se cumplan los requisitos estipulados.

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El alcance de la medida incluye a quienes reúnan condiciones específicas de residencia e ingresos. El beneficio está dirigido a jubilados y pensionados con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, titulares de haberes de hasta 2,5 jubilaciones mínimas, así como retirados de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad que residan en el distrito.