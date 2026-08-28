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Los Pumas tienen todo listo para enfrentar a Australia en Jujuy: así formará el equipo argentino

Con el respaldo del público en el norte, el seleccionado nacional de rugby busca cortar la racha ante los Wallabies

Los Pumas vs Sudáfrica
Argentina repetirá el mismo XV inicial que casi le gana a Sudáfrica (Photo by Alejandro PAGNI / AFP)
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El enfrentamiento entre Los Pumas y Australia en el Estadio 23 de Agosto de Jujuy será el primer test de una serie de dos amistosos que marcan la recta final de la preparación argentina antes de los grandes compromisos internacionales. El equipo dirigido por Felipe Contepomi llega tras una caída ajustada ante Sudáfrica, pero con la noticia destacada de la continuidad: el entrenador sostiene al mismo XV titular que complicó a los campeones del mundo en Liniers.

La decisión de Contepomi de respaldar a los mismos nombres que salieron a la cancha ante los Springboks es un claro mensaje de confianza para un grupo que mostró carácter pese a las bajas y a las trece modificaciones realizadas en la fecha anterior. Figuras como Guido Petti, Tomás Lavanini y Pablo Matera aportan experiencia en el pack de forwards, mientras que la conducción de Santiago Carreras como apertura será clave para buscar profundidad en ataque. La principal novedad para este amistoso pasa por el banco de suplentes, con la inclusión de Nicolás Roger y la presencia de Rodrigo Martínez, en lugar de Mayco Vivas, además de la ausencia de Juan Martín Scelzo.

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Pablo Matera será titular (REUTERS/Cristina Sille)
Pablo Matera será titular (REUTERS/Cristina Sille)

Los Wallabies, que llegan de superar en sus dos últimos compromisos a Japón, se enfocan ahora en sumar rodaje y seguir afianzando su estructura con vistas al Mundial de 2027. El entrenador australiano apuesta a una alineación con experiencia en la primera línea y nombres jóvenes en la línea de backs, con la intención de consolidar sociedades y ganar confianza fuera de casa.

El historial entre ambos seleccionados marca una amplia ventaja para Australia, con treinta victorias en cuarenta y tres enfrentamientos, mientras que Argentina suma diez festejos y tres empates. El dato refleja el desafío que enfrentan los dirigidos por Contepomi, que buscarán hacerse fuertes en Jujuy antes de la revancha en Mendoza la próxima semana.

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La expectativa en la ciudad del norte argentino es alta, ya que Los Pumas no solo buscan cortar la racha ante los oceánicos, sino también ganar rodaje y solidez de cara a una temporada en la que el recambio y la consolidación son prioridad. El partido será dirigido por el neozelandés Ben O’Keeffe, con Richard Kelly como TMO, y podrá verse en vivo por ESPN y Disney+ Plan Premium.

FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO

  • Competición: Partido amistoso internacional
  • Fecha y Hora: Sábado 29 de agosto, 16:00 (hora argentina)
  • Estadio: 23 de Agosto, Jujuy
  • Árbitro: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda) | TMO: Richard Kelly
  • Transmisión: ESPN y Disney+
Santiago Carreras estará desde la partida (REUTERS/Cristina Sille)
Santiago Carreras estará desde la partida (REUTERS/Cristina Sille)

El XV inicial de Los Pumas

  • Los Pumas: Boris Wenger, Ignacio Ruiz, Francisco Moreno, Guido Petti, Tomás Lavanini, Pablo Matera, Benjamín Grondona, Joaquín Moro, Simón Benítez Cruz, Santiago Carreras, Ignacio Mendy, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró, Gerónimo Prisciantelli. Suplentes: Leonel Oviedo, Rodrigo Martínez, Tomás Rapetti, Efraín Elías, Juan Penoucos, Agustín Moyano, Nicolás Roger, Matías Moroni.
  • Australia: Isaac Kailea, Brandon Paenga-Amosa, Allan Alaalatoa (c), Josh Canham, Jeremy Williams, Tom Hooper, Fraser McReight, Rob Valetini, Ryan Lonergan, Carter Gordon, Harry Potter, Hunter Paisami, Isaac Henry, Max Jorgensen, Tom Wright. Suplentes: Billy Pollard, Angus Bell, Massimo De Lutiis, Lachlan Shaw, Charlie Cale, Tate McDermott, Ben Donaldson, Joseph-Aukuso Suaalii.

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