Roma encaminó la compra de un defensor que Scaloni citó para el Mundial y sumará su quinto futbolista de la selección argentina al plantel

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Leonardo Balerdi quedó a un paso de la Roma después de alcanzar un acuerdo con el club italiano, en una operación que le permitiría al Olympique de Marsella aliviar su masa salarial en el tramo final del mercado y avanzar en una de sus prioridades inmediatas: vender jugadores antes de incorporar refuerzos de bajo costo. De esta manera, compartiría plantilla con sus compatriotas Nahuel Molina, Paulo Dybala, Santiago Castro y Matías Soulé.

La salida del defensor argentino también impactaría en la estructura salarial del plantel francés. Con un ingreso mensual estimado en 350.000 euros (casi 5 millones de dólares anuales), Balerdi es el cuarto futbolista mejor pagado del Marsella, por detrás del danés Pierre-Emile Højbjerg, el francés Geoffrey Kondogbia y el marroquí Nayef Aguerd, y con el mismo salario que el brasileño Igor Paixao.

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Según informaron Foot Mercato y el periodista especializado en mercado europeo Fabrizio Romano, ambos clubes mantienen negociaciones mientras el Marsella ya aceptó la fórmula de una cesión con opción de compra obligatoria. El monto de esa cláusula no fue revelado. La operación respondería a una urgencia económica del club francés en los últimos días del mercado (cerrará el martes 1° de septiembre). Si se concreta, el zaguero de 27 años dejará una plantilla en la que figura entre los jugadores con mayor valor de mercado y liberará un salario alto en un momento en que la reducción de costos es uno de los objetivos centrales de la dirigencia.

Balerdi se perdió el último Mundial 2026 por una lesión a días del debut (Sam Navarro-Imagn Images)

Balerdi ya habría dado el visto bueno para incorporarse a la Roma y la negociación entre las instituciones sigue abierta para cerrar los términos definitivos. La fórmula elegida permitiría al Marsella encaminar una venta sin perder de vista la necesidad de resolver salidas antes del cierre del libro de pases.

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A los 27 años, el argentino está en condiciones de iniciar su tercera experiencia europea. Antes de su etapa en Marsella, pasó por Borussia Dortmund, donde tuvo poca participación. Su ciclo en el club francés se extendió durante cinco temporadas desde su llegada en 2021 por 11 millones de euros. Vale mencionar que fue vendido desde muy joven tras formarse en las inferiores de Boca Juniors.

Balerdi no estuvo presente en el debut del Marsella ante Racing de Estrasburgo (goleada 4-0 a favor) por una lesión muscular, pero sí había ganado ritmo en la pretemporada actuando en los amistosos ante Nimes (2-1), Athletic Bilbao (3-1) y Atlético Madrid (derrota 1-2). Hay que recordar que Lionel Scaloni lo había citado para la Copa del Mundo, pero un desgarro en los días previos al debut de la selección argentino lo marginaron de la competición. De todas formas, es considerada una pieza fija en las habituales convocatorias y tendrá aún mayor consideración tras la baja por el retiro de un histórico como Nicolás Otamendi, que dijo adiós a la Albiceleste tras disputar la final contra España.

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La resolución del caso Balerdi no implica que el Marsella haya terminado de ordenar su plantel. El diario RMC Sport también vinculó esta negociación con la situación de Igor Paixao, otro futbolista que estuvo cerca de salir en los últimos días. El director deportivo Grégory Lorenzi expuso esa tensión el jueves con una declaración citada por el medio: “Queremos conservar a nuestros mejores jugadores. No es fácil. Lucharemos por retener a Igor Paixao, aunque es importante recordar que en el Marsella no hay jugadores intransferibles”. Esa frase dejó abierta la posibilidad de más movimientos antes del cierre del mercado. El futuro inmediato del Marsella todavía depende de nuevas ventas y el club incluso contempla que quizá no sume incorporaciones este verano.