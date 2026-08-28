Economía

El Banco Central compró más de USD 14.000 millones en lo que va de 2026

La autoridad monetaria adquirió USD 82 millones este viernes y superó largamente el piso de la meta de compras que se había impuesto a principios de año

La autoridad monetaria hilvanó 22 jornadas consecutivas con saldo positivo. (Foto: Reuters)
La autoridad monetaria hilvanó 22 jornadas consecutivas con saldo positivo. (Foto: Reuters)
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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) hilvanó 22 jornadas consecutivas con saldo comprador de dólares tras adquirir USD 82 millones este viernes. Así, la autoridad monetaria acumula más de USD 14.000 millones en lo que va de 2026.

Desde el inicio de la cuarta fase del programa monetario en enero, el Banco Central, bajo la gestión de Santiago Bausili, sumó USD 14.049 millones a sus reservas. Sin embargo, en agosto el ritmo de compras se desaceleró, con un incremento de USD 722 millones en el transcurso del mes.

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El objetivo de acumulación de reservas para 2026 se fijó en un rango de 10.000 a 17.000 millones de dólares, una meta que la entidad alcanzó a principios de junio. En el primer trimestre, la prioridad fue atender las necesidades de financiamiento del Ministerio de Economía, lo que redujo la capacidad del Banco Central para incorporar divisas durante ese periodo.

En simultáneo, las reservas internacionales brutas se ubicaron en USD 49.791 millones, tras un descenso diario de 1.069 millones de dólares. Esta caída responde a un movimiento técnico propio de cada fin de mes.

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En la práctica, los bancos realizan un ajuste contable y una redistribución de estas posiciones y, en ese proceso, parte de esos dólares que estaban depositados en el BCRA salen de los libros de la autoridad monetaria para quedar bajo la gestión directa de las entidades o para cumplir con normativas de cierre de balances, lo que provoca que dejen de computarse temporalmente como parte de las reservas brutas.

Este fenómeno no representa una pérdida real de divisas para el país ni una salida de capitales, sino un movimiento de balance contable. Por lo general, estos fondos se reintegran en su totalidad al comenzar el nuevo mes, revirtiendo el efecto estadístico en el stock de reservas.

El nivel del tenencias del organismo monetario había registrado el martes pasado el mayor nivel en la era Milei, al posicionarse 50.912 millones de dólares. La fuerte suba en el precio del oro, uno de los activos que integran las reservas del Banco Central, contribuyó a este avance.

Aunque el objetivo anual de compras ya se cumplió, el equipo económico proyecta la posibilidad de alcanzar los 17.000 millones de dólares. Este monto adquiere importancia para respaldar el programa financiero liderado por el ministro de Economía, Luis Caputo, en relación con los vencimientos de deuda previstos para 2026 y 2027, y para contar con respaldo frente a eventuales movimientos en el mercado cambiario previos a las elecciones.

El refuerzo de las reservas, junto con los acuerdos de swap con Estados Unidos y China, se consolida como un factor clave para amortiguar posibles presiones sobre el dólar, sobre todo ante escenarios de volatilidad similares a los experimentados antes de las legislativas de 2025.

El dólar se mantuvo estable

El dólar mayorista cerró la semana en $1.512, manteniéndose estable frente al valor registrado el jueves. Durante la sesión, el volumen negociado en el segmento de contado alcanzó los 678,6 millones dólares.

Al mismo tiempo, el Banco Central estableció la banda superior del esquema cambiario en 1.876,50 pesos. De esta manera, el tipo de cambio mayorista se ubicó a 24,1% o 364,5 pesos del techo del sistema vigente desde comienzos de 2026.

En tanto, el dólar al público permaneció sin modificaciones y terminó en $1.535 para la venta, de acuerdo con la cotización del Banco Nación, que marca el tercer día consecutivo en su máximo nominal. El BCRA detalló que en el conjunto de entidades financieras el promedio del dólar minorista se ubicó en $1.533,21 para la venta y $1.480,11 para la compra.

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