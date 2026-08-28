Sociedad

Nació con espina bífida, se traslada en silla de ruedas y creó la primera app de citas inclusiva del mundo

Tomás Berthet generó un espacio virtual para que personas con distintas discapacidades y neurodivergencias puedan generar encuentros, aunque la aplicación está abierta para cualquiera que se quiera sumar. “Mi objetivo es que Linkup ayude a cambiar una mirada”, destaca

Nació con espina bífida y creó una app de citas inclusiva
Tomás Berthet nació con espina bífida y creó una app de citas inclusiva
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Los obstáculos, cuando son comunes, también pueden inspirar a quienes buscan abrir puertas. En este caso, quien derribó las barreras fue Tomás Berthet, un joven de 25 años y estudiante de marketing que nació con espina bífida y se traslada en silla de ruedas. Sus experiencias y necesidades, compartidas con miles de personas, lo llevaron a crear la primera app de citas inclusiva del mundo.

“Uso silla de ruedas y, desde muy chico, aprendí a convivir con distintas barreras que muchas veces no tienen que ver solamente con la discapacidad, sino también con la forma en que la sociedad se relaciona con ella. La idea de Linkup nació justamente de una necesidad que veía muy de cerca: conocer personas, generar vínculos y encontrar espacios donde la discapacidad no fuera lo primero que definiera a alguien. Me pregunté por qué no existía una herramienta pensada desde el comienzo para facilitar esos encuentros de una manera más inclusiva”, cuenta el creador en diálogo con Infobae.

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Que la app sea inclusiva no significa que sea exclusiva. Por lo tanto, si bien cuenta con opciones que la hacen única para que los encuentros sean cómodos para sus protagonistas, cualquiera puede sumarse a la comunidad.

“Al principio era solamente una idea, pero de a poco fui armando el proyecto, investigando, buscando gente que pudiera ayudarme y aprendiendo sobre tecnología y desarrollo de aplicaciones. Lo más importante para mí era que no fuera simplemente una app de citas ‘para personas con discapacidad’, sino una plataforma que ayudara a conectar personas con y sin discapacidad y que también permitiera descubrir experiencias y espacios inclusivos”, explica Tomás.

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Y agrega: “Mi objetivo es que Linkup ayude a cambiar una mirada. Que la discapacidad no sea una barrera para conocer a alguien, hacer amigos, enamorarse o simplemente compartir una experiencia. Quiero demostrar que la tecnología también puede servir para construir vínculos y generar una sociedad más inclusiva”.

Tomás Berthet generó un espacio en el que personas con distintas discapacidades y neurodivergencias pueden generar encuentros

Para un joven lleno de energía y necesitado de ver realizado su proyecto, una de las primeras dificultades con las que se topó a lo largo del proceso fue la de que quienes colaboraban en distintos aspectos en el armado de la aplicación no lo tenían como su principal trabajo, por lo que todo se demoraba. Fue una traba más que Tomás superó utilizando una plataforma que, con herramientas de inteligencia artificial, lo ayudó a diseñar y programar Linkup.

Tampoco se le hizo sencillo llegar a las tiendas de aplicaciones, ya que “son muy rigurosas” al momento de evaluar e incorporar a su oferta nuevas propuestas.

El trabajo incluyó encuestas a personas con diferentes discapacidades para consultarles qué opciones necesitaban para sortear sus habituales dificultades.

Nació con espina bífida y creó una app de citas inclusiva
Algunas de las opciones de accesibilidad de Linkup

Para comunicarse entre ellos, a la hora de armar su perfil, los usuarios pueden escoger entre distintas opciones como por ejemplo “Lector de pantalla”, “Texto grande”, “Alto contraste” y otras.

También al momento de establecer preferencias y necesidades, hay una pantalla que se refiere a la accesibilidad para las citas. Allí, las opciones son “Transporte cerca”, “Baño adaptado”, “Animal servicio”, “Lengua de señas”, “Sin ruido”, “Luz tenue”, “Lugares con poca aglomeración” y “Actividad sentada”, entre otras.

“Después de mucho trabajo, pruebas y aprendizaje, Linkup llegó a las tiendas de aplicaciones. Y ahí entendí que la idea había dejado de ser solamente mía: empezó a convertirse en una comunidad. Es más, desde el lanzamiento del 7 de agosto se uníeron alrededor de 250 personas y ahora estoy planteando actualizaciones para la semana que viene”, destaca durante la charla Tomás.

Nació con espina bífida y creó una app de citas inclusiva
Tomás no solo creó la app, también es usuario

En el feedback con los usuarios, el emprendedor cuenta que recibe elogios por lo “innovadora” que les resulta la app, “sobre todo por los pasos en la conformación del perfil”.

También indica que ha visto utilizando Linkup a varias personas sin discapacidades, lo cual refuerza su idea de que sea un espacio para que todos puedan encontrarse.

Nació con espina bífida y creó una app de citas inclusiva
Linkup es la primera app de citas inclusiva del mundo

Quienes ingresen a la app y busquen con quién hacer match, pueden cruzarse con el mismo Tomás, quien satisface al mismo tiempo sus curiosidades de creador y usuario.

Después de todo, de allí surgió la idea, de la necesidad de encontrarse en un espacio de convivencia para personas con y sin discapacidad.

La aplicación está disponible en Google Play y Apple Store.

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