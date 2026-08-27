La palabra de otra víctima complicó al ex asesor legislativo detenido en Córdoba: “Me pegaban con látigos”

Villarreal permanece detenido en la cárcel de Cruz del Eje, tras haber sido imputado junto a otras ocho personas (Foto: El Doce.tv)

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La causa contra el ex asesor legislativo detenido en Córdoba por abuso sexual con acceso carnal, grooming y participación en una red de explotación sexual infantil sumó en las últimas horas un fuerte testimonio. “Me pegaban con látigos, con alambre”, contó una mujer.

Se trata de una mujer que denunció a José Aníbal Ricardo Villarreal en medio del contexto en el que se encuentra envuelto el ex funcionario vinculado al legislador departamental de Río Seco, Ernesto Ramón Flores. Marfa fue la primera víctima de Villarreal, según contó, desde un hospital donde se encuentra internada debido a una grave enfermedad. “Me trataban mal, me pegaban con látigos, con alambre, me violaban y un montón de cosas me hacían”, recordó sobre los años en los que estuvo con la familia del imputado.

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En diálogo con el Noticiero Doce, afirmó que estuvo con ellos desde los dos años y que logró alejarse de ese entorno a los 16. En 2021 la mujer realizó la denuncia con el impulso de su pareja y desde entonces transita el proceso judicial. “Decidí irme para venir a Río Seco, estaba cansada de los maltratos. No fue difícil, pude irme”, contó. También expuso a la madre de los Villarreal por los maltratos: “Me llevaba a la vuelta de la casa y me pegaba”.

Tras enterarse de la detención del acusado, la mujer expresó: “Por fin se hizo justicia después de muchos años. Ahora creo que cambiaron las cosas”.

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Su testimonio salió a la luz a partir de la investigación que sacudió a la provincia a principio de mes cuando la Justicia desarticuló una presunta red de explotación sexual que tenía como víctimas a dos adolescentes de 13 y 14 años en la localidad de Villa de María del Río Seco. El operativo se dio en medio de la búsqueda de una menor de 14 años que había desaparecido y su familia había hecho la denuncia.

La red se descubrió a mediados de agosto por la denuncia de una chica desaparecida

El protocolo de búsqueda activado por la Justicia provincial y la División de la Departamental Ischilín permitió localizarla en la provincia de Santiago del Estero, el día 2 del corriente mes. “Estamos hablando de una menor de edad”, explicó la fiscal Analía Cepede de la Fiscalía Múltiple de Dean Funes a ElDoce.tv.

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La causa derivó en la detención de siete hombres en primera instancia, quienes luego quedaron alojados en el complejo penitenciario de Cruz del Eje. Sobre estos, la fiscal precisó que son en su mayoría remiseros y choferes de aplicaciones irregulares que operaban dentro de la localidad. “Lamentablemente las siete detenciones que tenemos, son siete personas mayores de edad, una franja muy elevada entre la víctima y los victimarios”, señaló la funcionaria.

Según la hipótesis que maneja la Fiscalía, la difusión de la disponibilidad de las víctimas se habría dado de manera informal, de boca en boca, sin la utilización de plataformas digitales para la captación. “La contactación y pasarse el dato de que estas chicas ejercían este tipo de actividad, hablamos de una prostitución infantil importante”, sostuvo Cepede.

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La causa quedó dividida en dos tramos jurisdiccionales: uno bajo la órbita de la Justicia cordobesa, que investiga los delitos ocurridos en esa provincia, y otro que corresponde a las autoridades de Santiago del Estero por los hechos vinculados que ocurrieron en ese territorio. Las imputaciones incluyen figuras como grooming, abuso sexual con acceso carnal y prostitución infantil, previstas en el Código Penal argentino.

La fiscal confirmó a Canal 10 que Villarreal fue imputado por abuso sexual agravado y que se sospecha que habría facilitado el traslado y sometimiento de las víctimas. Los datos publicados por La Nueva Mañana, indicaban que el acusado figuraba en la nómina oficial de mayo de 2026 como personal contratado vinculado al legislador del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, Ernesto Ramón Flores.

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El pedido de licencia

El legislador Flores pidió licencia y la Legislatura aprobó la solicitud

Consultado al respecto, Flores admitió que Villarreal realizaba tareas junto a él, aunque aclaró que el detenido pertenecía a la nómina del bloque y no a su equipo personal. También indicó que la función era “territorial” y que, al enterarse de la detención, solicitó su baja.

Pese a haberlo apartado, la Unicameral de Córdoba aprobó este miércoles la licencia de seis meses sin goce de sueldo de Flores. La votación se definió por 34 sobre y 31.

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Flores había anunciado su decisión una semana después de que su asesor quedara detenido. Según El Doce TV, sostuvo que buscaba “garantizar que el proceso judicial avance con absoluta libertad, sin interferencias y con las condiciones necesarias para conocer la verdad”.

El legislador negó además estar involucrado en los hechos investigados. “Quiero ser absolutamente claro: no estoy involucrado en ninguno de los hechos que se investigan. Será la Justicia la que determine las responsabilidades individuales y llegue hasta las últimas consecuencias”, expresó.

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