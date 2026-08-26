Ya son 14 los detenidos en la causa por grooming y abuso infantil en una pequeña localidad de Córdoba

La causa se inició tras la denuncia por la desaparición de una adolescente en Villa de María del Río Seco (Fuente: ElDoce.tv)

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La causa por grooming, abuso y explotación sexual infantil en la localidad de Villa de María del Río Seco, en el norte de Córdoba, sumó tres detenidos, lo que eleva el número de acusados a 14. Según informó la fiscal Analía Cepede, quien quedó a cargo de la investigación, aún hay una persona prófuga y son cuatro las víctimas registradas por el momento.

“Se han sacado 15 órdenes de detención y se han efectivizado a la fecha 14, porque en el caso de uno en particular, no se encontraba en el domicilio, lo que no significa que no esté formalmente detenido en cuanto a su situación procesal. Él puede ser aprehendido en la vía pública tranquilamente, porque ya salió la orden. En total son 15”, reveló la funcionaria judicial en diálogo con TN.

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La fiscal Cepede dio algunos detalles de la investigación. Según dijo, la investigación comenzó el pasado 1 de julio cuando la madre de una adolescente de 14 años afirmó que su hija no volvió a su casa luego de decir que iba a visitar a una amiga. A partir de esa denuncia, se activó el protocolo de búsqueda.

“A partir de allí se determinó que la geolocalización del teléfono celular de ella impactaba como última antena en la localidad de Sumampa, que ya es provincia de Santiago del Estero. Se armó una comisión para ir a buscarla a este lugar y cuando llegamos nos damos cuenta de que estaba esta menor en una propiedad privada junto a otra menor de su misma edad, que salen voluntariamente de este domicilio. Nosotros, obviamente, por competencia territorial, no pudimos ingresar”, relató. Luego, tras el trámite judicial correspondiente, las dos menores fueron trasladas al Polo de la Mujer y del Niño en Córdoba, donde se les hizo un abordaje médico y psicológico.

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“Ahí iniciamos otro tipo de investigación, porque ya no era una desaparición, sino que era justamente menores en un estado de vulnerabilidad total que estaban siendo abusadas sexualmente, porque no hablamos de consentimiento alguno por obviamente la edad que tienen, por determinadas personas.

Inicialmente, fueron primero 9 los detenidos y a la fecha son 15 (uno prófugo), pero no se descarta que a medida que vayamos avanzando pueda haber más implicados”, agregó. Cepede aclaró que no hay indicios de trata de personas en la investigación, sino que se trata de un contacto individual vía redes sociales para encuentros sexuales a cambio de dinero, en algunos casos. En otro, el vínculo únicamente ocurrió en el plano virtual.

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“Los detenidos tienen dos imputaciones. A algunos solamente les cabe la figura del grooming, que es el contacto por medios telemáticos e informáticos a los fines de atentar contra la integridad sexual. Y hay otros que no solamente tienen esta imputación, sino que se les suma el abuso sexual con acceso carnal, porque obviamente concretaron ese contacto personalmente. Entonces, están divididos entre los quince detenidos, la mitad tienen solamente el grooming prácticamente y la otra mitad tienen los otros dos delitos”, explicó.

En ese sentido, la fiscal aclaró que el hecho originario fue localizado en Sumampa, pero después todos los hechos de abuso sexual y grooming que se están investigando pertenecen a la localidad de Villa María del Río Seco.

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Villarreal permanece detenido en la cárcel de Cruz del Eje, tras haber sido imputado junto a otras ocho personas (Gentileza: El Doce.tv)

Un legislador en la mira

Entre los detenidos figura José Aníbal Ricardo Villarreal, quien se desempeñaba como asesor en la Legislatura de Córdoba y mantenía vínculos laborales con el legislador peronista Ernesto Ramón Flores. El acusado estaba contratado en esa estructura y fue apartado de sus funciones después de su detención. En la causa quedó imputado por delitos más graves y bajo sospecha de haber intervenido en el traslado y sometimiento de víctimas. Al listado de detenidos se sumó también un policía de la provincia de Córdoba.

“En el caso del legislador, uno de los detenidos figuraba como asesor suyo. Lo cierto es que trabajaba como empleado rural o en cuestiones domésticas de él en Villa de María y que también estaría justamente imputado de los dos hechos, tanto del grooming como del abuso sexual con acceso carnal”, contó. “El caso del policía es una persona que es de la localidad Sebastián Elcano, muy cercana a Río Seco. Cumplía funciones de policía activo en Córdoba capital, en la División Moto Zona Norte. En su caso es sólo por grooming”, añadió. Finalmente, la fiscal Cepede dijo que la investigación continúa y no se descarta que haya más detenidos o que aparezcan más víctimas. Por ahora, la causa sigue en etapa de instrucción, con pericias en curso sobre teléfonos, comunicaciones y movimientos.

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Licencia para legislador

Tras conocerse el escándalo con el asesor de legislador Flores, del bloque peronista Hacemos Unidos por Córdoba, la Legislatura aprobó hoy la licencia por 180 días y sin goce de sueldo pedida por él.

Según informó el medio Cadena 3, la medida aparta temporalmente al dirigente de su banca, pero no implica su exclusión de la Unicameral. Flores conservará su condición de legislador y podrá reincorporarse una vez finalizado el período solicitado. Su lugar será ocupado provisoriamente por Estrella María Benchetrit.

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