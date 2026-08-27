Desarticularon una banda que ocultaba la cocaína en envoltorios de caramelos en Córdoba

Una investigación de casi cuatro meses desmanteló en Córdoba un punto de venta de droga que operaba bajo la fachada de un kiosco. (www.mpfcordoba.gob.ar)

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En la provincia de Córdoba, una investigación de casi cuatro meses terminó con el desmantelamiento de un punto de venta de droga que operaba bajo la apariencia de un kiosco en una de las zonas con mayor circulación peatonal de la ciudad. El procedimiento dejó tres personas detenidas y derivó en el secuestro de cocaína, dinero en efectivo y otros elementos incorporados a la causa judicial.

El operativo se concentró en un inmueble situado sobre calle Marcelo T. de Alvear al 600, en barrio Güemes, un sector que reúne actividad comercial, nocturna y turística. Según la información proporcionada, el domicilio intervenido se encontraba a metros de un local bailable y de una feria de artesanos, dos espacios que registran un movimiento constante de personas.

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La causa quedó bajo la órbita de la Fuerza Policial Antinarcotráfico y de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno, que avanzaron sobre una modalidad de presunta comercialización que buscaba pasar inadvertida en un entorno urbano de alta exposición.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, los efectivos concretaron el allanamiento tras una tarea de seguimiento que se extendió durante aproximadamente cuatro meses. Ese trabajo derivó en la irrupción en el domicilio señalado, donde los agentes intervinientes secuestraron 226 dosis de cocaína y $227.300, además de otros objetos vinculados con la investigación.

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La modalidad atribuida a los investigados también ocupa un lugar central en la causa. Según la información aportada, las sustancias eran envueltas en papeles de caramelos para aparentar una venta habitual de productos de kiosco. Ese recurso, siempre de acuerdo con los datos del procedimiento, buscaba ocultar la presunta comercialización de la droga detrás de una transacción de apariencia común y corriente.

Según lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Córdoba, los tres detenidos son mayores de edad y quedaron a disposición de la Justicia. La medida fue adoptada por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno, que ordenó su traslado a sede judicial en el marco de una causa por presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Hasta el momento, la información difundida no incorpora las identidades de las personas arrestadas.

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El allanamiento en barrio Güemes dejó tres detenidos y el secuestro de cocaína, dinero en efectivo y otros elementos para la causa judicial.

El avance del expediente abre ahora una nueva instancia centrada en la valoración del material secuestrado y en la situación procesal de los acusados. Entre los elementos recogidos durante el allanamiento figuran tanto la droga como el dinero en efectivo y otros objetos que, según la investigación, guardan relación con la actividad bajo análisis y son de importancia para la causa.

En términos judiciales, la imputación provisoria apunta a determinar si existía una estructura estable de venta al menudeo en el inmueble allanado. La referencia a un punto de expendio montado bajo fachada comercial coloca el foco sobre el modo en que la operatoria habría buscado integrarse al paisaje cotidiano de una zona muy transitada de Güemes.

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Desarticularon una banda narco y secuestraron cocaína “Monster”

Un megaoperativo contra el narcotráfico realizado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) permitió desarticular una importante organización criminal que operaba en distintos barrios de la ciudad de Córdoba. Durante los procedimientos, los efectivos detuvieron a seis miembros y secuestraron cocaína, marihuana, armas y dinero, cuyo valor asciende a casi 600 millones de pesos.

Tras un año de investigación, los investigadores descubrieron que la banda operaba mediante un sistema mixto que incluía puntos fijos de venta de drogas, domicilios destinados al almacenamiento de esas sustancias y una red de distribución con delivery, que funcionaba principalmente en distintos sectores de la ciudad.

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Con esta información, se llevaron a cabo 18 allanamientos en los barrios Hipólito Yrigoyen, Jorge Newbery, Panamericano, Alta Córdoba, La Fraternidad, Marqués de Sobremonte y también en la localidad de Bialet Massé.

Desde el Ministerio Público Fiscal detallaron que durante los operativos, en los que también participaron canes detectores de narcóticos de la División K-9, se secuestraron 18,891 kilogramos de cocaína con la leyenda “Monster”, 1,066 kilogramos de marihuana, cinco armas de fuego —cuatro cortas y una larga—, cinco vehículos —dos camionetas y tres autos—, cartuchos, $14.277.401 y 3.755 dólares en efectivo, además de otros elementos de interés para la causa. El valor total de lo incautado asciende a $593.208.161.

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