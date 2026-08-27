Crimen y Justicia

Irá a juicio el conductor acusado de matar a un padre y a su hijo de 4 años tras un choque en la Ruta 40

El imputado se habría cruzado de carril y embistió de frente al auto de la familia entre Villa La Angostura y Bariloche. El imputado será juzgado por homicidio culposo agravado y lesiones culposas

accidente fatal ruta 40
El choque frontal ocurrió sobre la Ruta 40, en el tramo que une Villa La Angostura con Bariloche
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Hace más de un año, un choque frontal sobre la Ruta Nacional N°40 causó la muerte de Nicolás Echeveste de 40 años y de su hijo Samuel, de 4 años. La causa entró a una nueva etapa y el conductor, acusado de haber invadido el carril contrario por la Fiscalía de Neuquén, irá a juicio por homicidio culposo agravado y lesiones culposas.

El hecho ocurrió el 15 de mayo de 2025, cerca de las 19.00, cuando el conductor de la camioneta, identificado como J.G., circulaba desde Villa La Angostura hacia Bariloche e invadió el carril contrario. La maniobra derivó en un impacto frontal contra un Renault Logan que avanzaba en sentido opuesto. Como resultado, murieron el hombre y su hijo menor, mientras que otros ocupantes del auto sufrieron lesiones de gravedad.

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La figura penal atribuida al acusado es la de homicidio culposo agravado por el número de víctimas fatales, en concurso ideal con lesiones culposas agravadas y, en ambos casos, por la conducción imprudente de un vehículo automotor. Esa calificación ya había sido fijada al inicio del proceso y luego fue confirmada en la instancia de control de acusación.

La reconstrucción principal del episodio se apoya en una pericia accidentológica de Gendarmería Nacional, que ubicó la invasión de carril en la secuencia central del caso. Esa prueba fue uno de los elementos clave presentados por el Ministerio Público Fiscal para sostener la teoría de una conducción imprudente. La Fiscalía impulsó la elevación a juicio con la adhesión de las querellas particulares.

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Durante la audiencia de control de acusación y prueba, el fiscal Hernán Scordo cuestionó parte de la evidencia ofrecida por la defensa. El representante objetó la incorporación de datos vinculados con actividades previas del imputado, entre ellas sus registros de su teléfono celular -que luego se extravió durante la investigación-. El planteo de la Fiscalía apuntó a que esos elementos no resultaban determinantes para establecer la mecánica del impacto ni la responsabilidad penal por el choque frontal.

Pese a esa objeción, el juez Maximiliano Bagnat entendió que la prueba discutida guardaba relación con la teoría del caso de la defensa y resolvió admitirla para el futuro debate oral. En la misma audiencia, realizada el 6 de agosto, Scordo también se opuso a un intento defensivo de obtener una suspensión del proceso a prueba. Con esos planteos resueltos, el magistrado habilitó el pase del expediente a juicio y dejó incorporados testimonios, informes y documentación referidos a las circunstancias previas al siniestro.

El impacto involucró a una camioneta RAM y a un Renault Logan en un sector de la Ruta 40 (Fuente: LM Neuquén)
El impacto involucró a una camioneta RAM y a un Renault Logan en un sector de la Ruta 40 (Fuente: LM Neuquén)

La causa tuvo una etapa anterior en la que la Fiscalía formuló cargos contra J. G. por el choque ocurrido sobre la Ruta Nacional 40. En el vehículo embestido viajaba una familia y que, además de Nicolás Echeveste y su hijo de 4 años, también resultaron heridos la pareja de la víctima fatal y otro hijo de la familia, de 7 años, quienes lograron recuperarse.

El conductor de la RAM sufrió una fractura en una de sus piernas, mientras que los otros ocupantes de esa camioneta no padecieron lesiones significativas. También se indicó que la audiencia de imputación estuvo encabezada por el fiscal jefe Gastón Ávila, junto con el asistente letrado Federico Gayós y el funcionario Gustavo Vázquez, y que el juez de garantías Juan Pablo Balderrama avaló la formulación de cargos y las medidas de coerción solicitadas por la acusación.

Las personas heridas fueron derivadas al Hospital Zonal Dr. Ramón Carrillo de Bariloche. La mujer sufrió traumatismo de cráneo y lesiones óseas, mientras que el niño de 7 años presentó politraumatismos. El cuadro más delicado fue el del hijo menor, quien murió a la mañana siguiente por lesiones craneanas severas, pese a las intervenciones médicas.

La Fiscalía pidió que el imputado no pudiera salir del país ni conducir vehículos durante el proceso. La investigación quedó sujeta a un plazo inicial de tres meses para completar diligencias pendientes, entre ellas nuevos peritajes técnicos y la recolección de informes complementarios. Esa instancia permitió consolidar la base probatoria que luego desembocó en la confirmación de la acusación y en la elevación del caso a juicio.

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