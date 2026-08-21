Otro caso de grooming en Córdoba: detuvieron a un hombre en una zona rural

Efectivos de la Policía de Córdoba trasladan a un hombre detenido en el marco de una causa por grooming contra un menor (El Doce.tv)

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Un hombre de 39 años fue detenido el jueves en la zona rural de Caminiaga, al norte de Córdoba, durante un procedimiento policial vinculado a una investigación por grooming contra una menor de 12 años. El operativo, llevado adelante por personal policial que actuó bajo una orden de allanamiento, concluyó con la aprehensión del sospechoso, quien quedó a disposición de la Justicia.

Las actuaciones están a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Dean Funes, encabezada por la fiscal Analía Cepede. La funcionaria confirmó que el procedimiento se relaciona exclusivamente con la denuncia presentada por la familia de la menor, quien habría sido contactada y hostigada por el detenido. El hombre arrestado permanece bajo investigación mientras se avanza en la recolección de pruebas digitales y testimonios.

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De esta manera, la fiscal aclaró que este caso no guarda relación con otro expediente de grooming que se investiga en la localidad de Villa del María del Río Seco, donde recientemente fueron detenidas 11 personas y aún queda un sospechoso prófugo, de acuerdo con la información a la que accedió el medio local ElDoce.TV.

Ahora, la Fiscalía informó que se están analizando dispositivos electrónicos secuestrados durante el allanamiento, con el objetivo de establecer la existencia de mensajes, imágenes o conversaciones que puedan constituir prueba relevante.

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Hasta el momento, no se confirmó la existencia de otras víctimas. No obstante, la pesquisa permanece abierta y no se descartan nuevas diligencias en la zona rural de Caminiaga y localidades cercanas.

El grooming es considerado un delito en Argentina desde 2013 y supone cualquier tipo de acercamiento por parte de un adulto a un menor a través de medios digitales, con fines de vulnerar su integridad sexual.

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La familia de la víctima fue asistida por personal especializado en contención psicológica y orientación, medida adoptada por la fiscalía para resguardar a la menor y su entorno inmediato. Desde la Fiscalía de Instrucción de Dean Funes, se recomendó a la población extremar los cuidados respecto al acceso digital de niños y adolescentes y a denunciar cualquier situación sospechosa ante las autoridades.

El hombre arrestado permanece bajo investigación

Grooming, abuso y explotación infantil en Córdoba: cómo se descubrió la causa que ya tiene 11 detenidos y un prófugo

Pocos días atrás, la desaparición de una adolescente destapó una causa por grooming, abuso y explotación sexual en el norte de Córdoba, que ya suma 11 detenidos.

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La investigación judicial se abrió a partir de la denuncia por la ausencia de una chica de 14 años en Villa de María del Río Seco, y con el paso de los días derivó en una pesquisa de mayor alcance sobre contactos entre adultos y menores, traslados a otra provincia, secuestro de teléfonos y nuevas imputaciones.

La fiscal indicó que el expediente quedó dividido en dos tramos: uno para los hechos ocurridos en Córdoba y otro para lo sucedido en Santiago del Estero, debido a que parte de los episodios bajo análisis habría tenido lugar fuera de la jurisdicción original.

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El 31 de julio, se desplegaron múltiples allanamientos en Villa de María del Río Seco donde se secuestraron celulares, registros de GPS, mensajes e imágenes de contenido sexual. Además, quedaron detenidas siete personas, quienes fueron imputadas por grooming y por abuso sexual con acceso carnal.

El 8 de agosto se produjo una nueva ampliación del expediente y hubo dos detenidos más. Además, aparecieron otras presuntas víctimas menores de edad. Ese dato cambió otra vez la escala del caso, porque dejó de tratarse solo del episodio que comenzó con la desaparición de una adolescente para convertirse en una red de explotación sexual infantil.

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El movimiento más reciente se produjo el 14 de agosto, con nuevos allanamientos. La cifra de detenidos llegó a 11 y, además, quedó identificado un hombre que permanece prófugo. Todos los acusados permanecen bajo investigación mientras la fiscalía intenta establecer el grado de participación de cada uno. Por ahora, la causa sigue en etapa de instrucción, con pericias en curso sobre teléfonos, comunicaciones y movimientos.