Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Otro caso de grooming en Córdoba: detuvieron a un hombre en una zona rural

La Fiscalía aseguró que este hecho no tiene relación con la red desarticulada días atrás. El operativo policial se realizó en Caminiaga, una zona rural del norte de Córdoba tras una denuncia. La Fiscalía de Dean Funes investiga si hubo contacto digital inapropiado con una niña de 12 años

Tres agentes de policía escoltan a una persona con el rostro pixelado hacia un patrullero en un entorno rural
Efectivos de la Policía de Córdoba trasladan a un hombre detenido en el marco de una causa por grooming contra un menor (El Doce.tv)
Guardar

Un hombre de 39 años fue detenido el jueves en la zona rural de Caminiaga, al norte de Córdoba, durante un procedimiento policial vinculado a una investigación por grooming contra una menor de 12 años. El operativo, llevado adelante por personal policial que actuó bajo una orden de allanamiento, concluyó con la aprehensión del sospechoso, quien quedó a disposición de la Justicia.

Las actuaciones están a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Dean Funes, encabezada por la fiscal Analía Cepede. La funcionaria confirmó que el procedimiento se relaciona exclusivamente con la denuncia presentada por la familia de la menor, quien habría sido contactada y hostigada por el detenido. El hombre arrestado permanece bajo investigación mientras se avanza en la recolección de pruebas digitales y testimonios.

PUBLICIDAD

De esta manera, la fiscal aclaró que este caso no guarda relación con otro expediente de grooming que se investiga en la localidad de Villa del María del Río Seco, donde recientemente fueron detenidas 11 personas y aún queda un sospechoso prófugo, de acuerdo con la información a la que accedió el medio local ElDoce.TV.

Ahora, la Fiscalía informó que se están analizando dispositivos electrónicos secuestrados durante el allanamiento, con el objetivo de establecer la existencia de mensajes, imágenes o conversaciones que puedan constituir prueba relevante.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, no se confirmó la existencia de otras víctimas. No obstante, la pesquisa permanece abierta y no se descartan nuevas diligencias en la zona rural de Caminiaga y localidades cercanas.

El grooming es considerado un delito en Argentina desde 2013 y supone cualquier tipo de acercamiento por parte de un adulto a un menor a través de medios digitales, con fines de vulnerar su integridad sexual.

La familia de la víctima fue asistida por personal especializado en contención psicológica y orientación, medida adoptada por la fiscalía para resguardar a la menor y su entorno inmediato. Desde la Fiscalía de Instrucción de Dean Funes, se recomendó a la población extremar los cuidados respecto al acceso digital de niños y adolescentes y a denunciar cualquier situación sospechosa ante las autoridades.

El hombre arrestado permanece bajo investigación
El hombre arrestado permanece bajo investigación

Grooming, abuso y explotación infantil en Córdoba: cómo se descubrió la causa que ya tiene 11 detenidos y un prófugo

Pocos días atrás, la desaparición de una adolescente destapó una causa por grooming, abuso y explotación sexual en el norte de Córdoba, que ya suma 11 detenidos.

La investigación judicial se abrió a partir de la denuncia por la ausencia de una chica de 14 años en Villa de María del Río Seco, y con el paso de los días derivó en una pesquisa de mayor alcance sobre contactos entre adultos y menores, traslados a otra provincia, secuestro de teléfonos y nuevas imputaciones.

La fiscal indicó que el expediente quedó dividido en dos tramos: uno para los hechos ocurridos en Córdoba y otro para lo sucedido en Santiago del Estero, debido a que parte de los episodios bajo análisis habría tenido lugar fuera de la jurisdicción original.

El 31 de julio, se desplegaron múltiples allanamientos en Villa de María del Río Seco donde se secuestraron celulares, registros de GPS, mensajes e imágenes de contenido sexual. Además, quedaron detenidas siete personas, quienes fueron imputadas por grooming y por abuso sexual con acceso carnal.

El 8 de agosto se produjo una nueva ampliación del expediente y hubo dos detenidos más. Además, aparecieron otras presuntas víctimas menores de edad. Ese dato cambió otra vez la escala del caso, porque dejó de tratarse solo del episodio que comenzó con la desaparición de una adolescente para convertirse en una red de explotación sexual infantil.

El movimiento más reciente se produjo el 14 de agosto, con nuevos allanamientos. La cifra de detenidos llegó a 11 y, además, quedó identificado un hombre que permanece prófugo. Todos los acusados permanecen bajo investigación mientras la fiscalía intenta establecer el grado de participación de cada uno. Por ahora, la causa sigue en etapa de instrucción, con pericias en curso sobre teléfonos, comunicaciones y movimientos.

Temas Relacionados

hombredetenidogroomingCórdoba

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Eran gritos desesperados”: la revelación de un testigo sobre el día en el que desapareció Loan Peña

Abundio Escobar declaró este jueves ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes y relató que la tarde del 13 de junio de 2024 escuchó tres gritos “como ahogados”. El imputado Nicolás “El Americano” Soria, pidió volver a declarar

“Eran gritos desesperados”: la revelación de un testigo sobre el día en el que desapareció Loan Peña

La causa contra Facundo Moyano: ya declararon nueve testigos y confirmaron cuándo ampliará su testimonio Candela Arizaga

Este jueves, la fiscalía le tomó declaración a una médica del Hospital Pirovano, la empleada doméstica del ex diputado y una amiga de la influencer

La causa contra Facundo Moyano: ya declararon nueve testigos y confirmaron cuándo ampliará su testimonio Candela Arizaga

El “gendarme carancho” que fingió haber sido atropellado sobre Panamericana durante una manifestación irá a juicio

El caso ocurrió en 2014 en medio de una protesta de trabajadores de una autopartista. El imputado, Juan López Torales, será juzgado por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia y falso testimonio

El “gendarme carancho” que fingió haber sido atropellado sobre Panamericana durante una manifestación irá a juicio

Cuatro motochorros, dos disparos y una fuga de cinco meses: cayeron los últimos acusados de matar a un policía en Lanús

La Bonaerense detuvo a los dos prófugos por el crimen del agente de la PFA, Matías Ceballos, quien fue asesinado a balazos durante un robo

Cuatro motochorros, dos disparos y una fuga de cinco meses: cayeron los últimos acusados de matar a un policía en Lanús

Intento de femicidio en Rosario: atacó a puñaladas a su novia de 18 años y luego trató de quitarse la vida

La joven permanece internada en estado crítico por heridas en el tórax y el abdomen. El agresor, de 19 años, también fue operado y se encuentra estable y bajo custodia policial

Intento de femicidio en Rosario: atacó a puñaladas a su novia de 18 años y luego trató de quitarse la vida

DEPORTES

Fin del sueño de Thiago Tirante en Cincinnati: perdió con Arthur Fils y quedó eliminado en los cuartos de final

Fin del sueño de Thiago Tirante en Cincinnati: perdió con Arthur Fils y quedó eliminado en los cuartos de final

Dolor en el fútbol argentino: murió Antonino Spilinga, campeón del mundo con Racing a sus 87 años

Conmoción por la muerte de un reconocido fisicoculturista a los 40 años: los conmovedores últimos posteos

El Rosario Central de Di María perdió 1-0 con Corinthians y quedó eliminado en los octavos de final de la Libertadores

El US Open entregará el mayor premio en la historia del torneo: USD 5,5 millones a cada campeón

TELESHOW

La emotiva despedida de Fede Bal a su mascota Kike: “Era un perro especial”

La emotiva despedida de Fede Bal a su mascota Kike: “Era un perro especial”

La furia de la hija de Sergio Denis tras el fallo de la Justicia: “Me duele ser argentina”

El Turco García explicó por qué dejó plantada a Mariela Prieto en el altar de Gran Hermano: “No sé qué va a pasar”

L-Gante contó cómo fue su reencuentro con Andy Kusnetzoff a tres años de su tenso cruce en PH Podemos Hablar

Tras la separación, el mejor amigo de Sofía Gala habló del romance con Fito Páez: “Ella está enamorada de otro”

INFOBAE AMÉRICA

Crisis demográfica en Cuba: las muertes duplicaron a los nacimientos en 2025 y la población envejece

Crisis demográfica en Cuba: las muertes duplicaron a los nacimientos en 2025 y la población envejece

Justicia al día en República Dominicana: Dos departamentos judiciales logran eliminación de la mora

El ataque armado a un supermercado en Escuintla provoca terror, el cierre de comercios y despliegue policial

Trámites para exportar mariposas de Panamá a Turquía a finales de octubre están en su fase final

Enfermedad, audiencia pendiente y posible orden de captura: las claves del caso Alba Consuelo Flores en Honduras