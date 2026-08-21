Manejaba alcoholizado mientras discutía con su pareja, chocó contra un arbol y volcó en Mar del Plata

Así quedó el Volkswagen Gol tras chocar contra un árbol y volcar en la zona del estadio José María Minella (Fuente: La Capital)

Guardar

Un automovilista alcoholizado volcó tras chocar contra un árbol en Mar del Plata, en un episodio que ocurrió en las inmediaciones del estadio José María Minella y que, pese a la violencia del impacto, no dejó heridos de gravedad. Todo sucedió mientras el conductor discutía con su pareja.

El siniestro ocurrió en horas de la madrugada, cuando un Volkswagen Gol avanzaba por la calle Viña del Mar al 1000. A bordo, se trasladaban un hombre y su novia.

PUBLICIDAD

La pareja se había reunido con amigos. De hecho, el propio conductor reconocíó que ambos habían consumido alcohol. Según el relato del hombre, ambos discutían cuando el auto presentó un desperfecto y no llegó a reaccionar a tiempo. Sin margen para corregir la marcha, el vehículo se desvió hacia la vereda.

De esa manera, impactó contra un árbol y terminó volcado. A pesar de la fuerza del choque y del vuelco, ninguno de los dos ocupantes sufrió lesiones de relevancia.

PUBLICIDAD

Después del accidente, las autoridades realizaron un test de alcoholemia al conductor, el cual fue positivo: el hombre 0,20 miligramos de alcohol en sangre. Este valor se encuentra por encima del mínimo aceptado, puesto que en Mar del Plata rige la Ley de Tolerancia Cero al Volante. Según dijo, había tomado una copa de champagne. Ese registro quedó asentado tras el operativo realizado en el lugar y aportó un elemento central para reconstruir qué había pasado antes del siniestro vial.

El control de alcoholemia confirmó que el automovilista presentaba 0,20 miligramos de alcohol en sangre (Fuente: La Capital)

Otro siniestro vial en Mar del Plata dejó un muerto y cinco heridos

Durante la madrugada del sábado pasado, un siniestro vial ocurrido en el barrio Las Avenidas alteró por completo la calma de una cuadra de Mar del Plata y dejó un saldo trágico. El conductor de una Toyota RAV4 perdió el control tras una colisión, atropelló a varias personas que se encontraban sobre la vereda, volcó y terminó destruyendo el frente de un almacén.

PUBLICIDAD

Una camioneta blanca volcó y destruyó la fachada de un almacén en Mar del Plata luego de un siniestro vial que implicó la pérdida de control del vehículo.

Todo comenzó poco después de las 2.30 en la calle Cerrito, entre Magallanes y 12 de Octubre, donde chocaron una camioneta y un Volkswagen Gol Trend, ambos conducidos por jóvenes de 21 años. A partir de ese primer impacto, la secuencia se desordenó por completo. La RAV4 perdió estabilidad, quedó recostada sobre uno de sus laterales y salió despedida hacia la vereda, en dirección al comercio y a las personas que se encontraban en ese sector.

Las cámaras de seguridad del local permitió reconstruir con mayor precisión la mecánica del hecho y mostró la velocidad con la que se encadenó la maniobra, desde la colisión inicial hasta el impacto final contra el comercio. Sobre la vereda había personas heridas, restos de la estructura dañada del local y marcas del recorrido que había hecho la camioneta antes de detenerse.

PUBLICIDAD

Aunque en un primer momento trascendió que había cuatro heridos y que ninguno presentaba lesiones de consideración, más tarde se confirmó que en realidad seis personas habían sido atropelladas. Una de ellas murió luego en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), adonde había sido trasladada tras el choque. El resto de los lesionados también recibió atención médica.

Los controles de alcoholemia realizados a ambos conductores dieron resultado negativo, por lo que la pesquisa quedó centrada en determinar las responsabilidades de cada uno y en establecer qué factores influyeron en el desenlace.

PUBLICIDAD