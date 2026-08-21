La causa contra Facundo Moyano: ya declararon nueve testigos y confirmaron cuándo ampliará su testimonio Candela Arizaga

Candela Arizaga y Facundo Moyano

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La investigación contra Facundo Moyano por presunta violencia de género sumó este jueves tres nuevos testimonios ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº3 de la Ciudad de Buenos Aires, mientras la Justicia fijó la fecha en la que Candela Arizaga ampliará su declaración.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, la influencer se presentará ante la fiscal Florencia Nocerez el próximo lunes 24 de agosto a las 9 de la mañana.

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La citación se dispuso tras un pedido realizado por el abogado de la joven, Roberto Herrera, quien contó que su cliente necesita hacer aclaraciones respecto de su primera declaración, señalando que existen aspectos que no recordó en su momento y que resultan relevantes para el contexto general del caso.

Hasta el momento son nueve los testigos que declararon en el expediente. Este jueves brindaron su testimonio una médica del Hospital Pirovano que atendió a la denunciante durante la internación, la empleada doméstica del imputado y una amiga de la víctima que acompañó tanto la internación como el alta médica.

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Ayer había sido el turno de una oficial de consigna en el hospital al momento del alta, una médica del SAME que intervino en el lugar de los hechos y la médica legista de la División Medicina Legal de la Policía de la Ciudad que elaboró el informe médico sobre Moyano durante su detención.

Uno de los videos del caso incorporados al expediente

La ronda de declaraciones había comenzado el martes, con la presentación del oficial inspector que intervino en el operativo la madrugada del 4 de agosto, la agente encargada del traslado de Arizaga al hospital y la oficial que la entrevistó al momento de la internación.

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Ante la fiscal Nocerez, estos tres últimos policías se mantuvieron en línea con lo expuesto en el sumario inicial.

El oficial inspector ratificó ante la fiscalía que, al interceptar a Arizaga en la vía pública, la joven manifestó que el ex diputado la había golpeado y la mantenía encerrada contra su voluntad.

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En su relato del informe policial, el efectivo había dicho que vio a la joven en estado de excitación y que presentaba solo una prenda íntima. Según señaló, Arizaga dijo ser la novia de Moyano, aseguró que él “la mantenía encerrada” en el departamento y afirmó que la había golpeado.

A su turno, una de las policías que acompañó a Arizaga desde su salida del edificio hasta la internación en el Hospital Pirovano afirmó que en ningún momento la joven le manifestó haber sido víctima de violencia ni haber estado privada de su libertad por parte de Moyano. Así lo transmitió a la prensa el abogado defensor del dirigente sindical, Miguel Molina, a la salida de la audiencia.

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Facundo Moyano y su abogado Miguel Molina

El letrado también se refirió a la declaración de la otra agente de la Policía de la Ciudad citada, la encargada de entrevistar a Arizaga en el hospital alrededor de las ocho de la mañana de aquel 4 de agosto.

“En el mismo sentido, ratificó que en ningún momento le había dicho que había padecido violencia a manos de Facundo ni que tampoco fue impedida de nada”, aseguró Molina, quien además reveló que ambas policías coincidieron en que Arizaga reconoció que los dos habían consumido drogas esa noche.

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Además de la ampliación de declaración de Arizaga, se esperan los testimonios de su madre y su hermana: ambas fueron citadas para el 31 de agosto.

El expediente está caratulado como lesiones leves y privación ilegítima de la libertad. En el marco de la causa, la Justicia mantiene vigentes las medidas cautelares para Moyano, quien no puede acercarse a la denunciante a menos de 300 metros ni tener contacto con ella durante el proceso.

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El dirigente sindical debe cumplir además con la obligación de fijar domicilio y presentarse ante cada citación de la fiscalía y el juzgado.