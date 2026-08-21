Cultura
Agregar Infobae enGoogle

La historia del hombre que construyó el imperio de Augusto y fue borrado de la historia de Roma

‘Precipice’, la novela del autor británico Robert Harris, toma como protagonista a Marco Agripa, el general del imperio al que la historia oficial apenas dedicó dos menciones

El libro del día: "Precipice", de Robert Harris
El libro del día: "Precipice", de Robert Harris
Guardar

Robert Harris reconstruye en Precipice el tramo decisivo que va de la guerra civil romana al ascenso de Octavio como Augusto, pero lo hace desde la voz de Agripa, el colaborador militar sin el que, sostiene la novela, el heredero de César no habría llegado al poder y que luego quedó casi borrado del relato oficial.

La apuesta del libro no está en volver a narrar el asesinato de Julio César o la batalla de Accio desde los nombres más conocidos, sino en desplazar el foco hacia un personaje mucho menos recordado. Harris parte de un dato central: Agripa dejó “ningún discurso, pocas cartas y apenas un par de frases de cita directa”, aunque fue “corregente efectivo del mundo romano durante muchos años” y “el mayor general de la época”.

PUBLICIDAD

Ese contraste organiza toda la novela. Octavio aparece como vanidoso, inteligente, enfermizo, ambicioso, manipulador y susceptible; Agripa, su amigo de infancia y único hombre en quien confía a medias, surge primero como una figura física, casi rudimentaria, más inclinada a pelear que a teorizar.

La reseña detalla que el primer encuentro entre ambos ocurre cuando Agripa golpea a unos abusadores que atacaban a un muchacho más débil, sin saber todavía que ese chico era el sobrino de César. La amistad se consolida con una división de tareas que define la relación entre los dos: “Él me ayudaba con mis estudios. Yo le enseñé a pelear”.

PUBLICIDAD

Marcos Agripa (Museo del Louvre)
Marcos Agripa (Museo del Louvre)

Comparten además un maestro, responsable de inculcar en Octavio un amor duradero por la poesía. Agripa, en cambio, admite que sus gustos siempre se inclinaron, para desesperación de su amigo, hacia las obras de ingeniería y de historia militar.

Esa diferencia reaparece cuando Octavio regresa a Roma en medio del peligro para pronunciar un discurso decisivo. Agripa no se concentra en la retórica, sino en la seguridad: “Su voz se oía bien. No presté mucha atención a lo que dijo. Estaba demasiado ocupado escrutando al público en busca de posibles asesinos”.

La construcción formal del libro refuerza esa perspectiva. Harris presenta el texto como unas memorias de Agripa escritas con prisa y bajo una fuerte conmoción personal, cuando el militar ya tiene 50 años, vuelve antes de tiempo de una expedición en Iliria, arrastra una pierna dañada que está a punto de matarlo y descubre a su esposa en la cama con su yerno.

La escena se complica porque ese yerno es también el hijo adoptivo del emperador. Agripa, que en otras circunstancias habría echado mano de la espada, se repliega a sus aposentos y, movido por una piedad hacia sí mismo que el medio describe como inusual en él, se pone a escribir.

Robert Harris
Robert Harris

Uno de los rasgos más marcados del libro es la disciplina con la que Harris sostiene una voz narrativa casi antiheroica. Agripa cuenta su historia en una prosa casi cómicamente poco ambiciosa, cargada de explicaciones militares y logísticas, con desplazamientos de legiones y descripciones del tipo de las que siguen la ruta por el mar Caspio, el Cáucaso o el mar Negro.

La ingeniería ocupa un lugar comparable al de la guerra. Agripa, según ese retrato, siente una pasión constante por los acueductos y por la infraestructura, y disfruta tanto de construir como de explicar al lector los principios técnicos y los problemas de organización que intervienen en esas obras.

Cuando el personaje intenta elevarse a una reflexión más general, recurre a fórmulas gastadas. Entre ellas aparecen frases como “La hedionda y acre peste de la muerte acechaba en cada esquina”, “La misericordia era ahora la orden del día”, “La guerra, que yo había disfrutado tanto, había quedado marcada en el campo como una herida abierta” y “El poder nos convierte a todos en monstruos”.

De esa materia deliberadamente opaca emerge un retrato más complejo del hombre y de su tiempo. La novela ofrece una imagen convincente de una Roma exhausta por el conflicto civil, dominada por maniobras sinuosas entre gobernantes que se traicionan, reclutan ejércitos, casan a sus hijos entre sí y forman y rompen alianzas con rapidez.

Ilustración de hombres con túnicas moviendo bloques, moldeando ladrillos y limpiando una fuente, junto a templos, foro y un acueducto en construcción.
Agripa, según ese retrato, siente una pasión constante por los acueductos y por la infraestructura (Imagen Ilustrativa Infobae)

También insiste en otro rasgo del período: la juventud de quienes están redibujando el mapa del mundo y alterando el curso de la historia. En ese marco aparece además un giro argumental que, según el epílogo del propio Harris, forma parte de las especulaciones académicas desde 1937 y se refiere a la verdadera filiación del aparentemente plebeyo Agripa.

El borrado posterior del personaje es parte esencial de la tesis narrativa. Octavio, ya convertido en Augusto, habría hecho lo posible por dejarlo fuera de la historia, al punto de dedicarle solo dos menciones pasajeras en las Res Gestae Divi Augusti.

El monumento real más duradero asociado a Marco Agripa queda reducido, al final, a una inscripción de siete palabras sobre la entrada del Panteón: “M F AGRIPPA L F COS TERTIUM FECIT”. La traducción que recoge la reseña es precisa: “Marco Agripa, hijo de Lucio, en su tercer consulado, lo hizo”.

Temas Relacionados

Antigua RomaImperio RomanoHistoriael libro del díaRobert Harris

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guía de Arte y Cultura: semana del 21 al 28 de agosto de 2026

Una agenda completa con variadas propuestas: música, teatro, cine, ferias, muestras y cursos que componen un programa de imperdibles

Infobae

Vetado en media Europa, Kanye West-Ye lleva su gira a Rusia y desata un debate político en Moscú

El polémico rapero y productor actuará en octubre en San Petersburgo, en el mayor espectáculo de un artista occidental en territorio ruso desde que comenzó la invasión a Ucrania en febrero de 2022

Vetado en media Europa, Kanye West-Ye lleva su gira a Rusia y desata un debate político en Moscú

Cómo una exposición en San Francisco rescata a dos artistas que el surrealismo dejó en el olvido

Wolfgang Paalen y Alice Rahon compartieron 13 años de matrimonio, el exilio en México y la misma invisibilidad histórica. En septiembre protagonizan una muestra en la galería Wendi Norris que los reivindica por primera vez

Cómo una exposición en San Francisco rescata a dos artistas que el surrealismo dejó en el olvido

Japón recibe a “La joven de la perla” en una visita excepcional: ¿la última vez?

El célebre cuadro de Vermeer, una obra maestra del siglo XVII, se mostrará en Osaka mientras el Mauritshuis permanece cerrado por mantenimiento

Japón recibe a “La joven de la perla” en una visita excepcional: ¿la última vez?

El calor récord en Francia pone en riesgo los jardines de Monet en Giverny

En la localidad normanda, el equipo del Museo Casa y Jardines Claude Monet riega de noche y agrupa especies para reducir el estrés hídrico, mientras evalúa incorporar variedades más resistentes sin alterar el diseño histórico

El calor récord en Francia pone en riesgo los jardines de Monet en Giverny

DEPORTES

El reclamo del Maligno Torres, medalla de oro en los últimos Juegos Olímpicos, sobre el financiamiento en el deporte: “El Gobierno no está apoyando”

El reclamo del Maligno Torres, medalla de oro en los últimos Juegos Olímpicos, sobre el financiamiento en el deporte: “El Gobierno no está apoyando”

Fin del sueño de Thiago Tirante en Cincinnati: perdió con Arthur Fils y quedó eliminado en los cuartos de final

Dolor en el fútbol argentino: murió Antonino Spilinga, campeón del mundo con Racing a sus 87 años

Conmoción por la muerte de un reconocido fisicoculturista a los 40 años: los conmovedores últimos posteos

El Rosario Central de Di María perdió 1-0 con Corinthians y quedó eliminado en los octavos de final de la Libertadores

TELESHOW

Marilú Marini sorprendió a Mario Pergolini al revelar cómo mantiene la magia con su esposo luego de 40 años

Marilú Marini sorprendió a Mario Pergolini al revelar cómo mantiene la magia con su esposo luego de 40 años

Fue al programa de Darío Barassi con su esposa, piropeó a la productora y provocó el enojo de todos: "Sos un desubicado"

La emotiva despedida de Fede Bal a su mascota Kike: “Era un perro especial”

La furia de la hija de Sergio Denis tras el fallo de la Justicia: “Me duele ser argentina”

El Turco García explicó por qué dejó plantada a Mariela Prieto en el altar de Gran Hermano: “No sé qué va a pasar”

INFOBAE AMÉRICA

A 30 años de prisión es condenado en Panamá un piloto por el femicidio de su expareja

A 30 años de prisión es condenado en Panamá un piloto por el femicidio de su expareja

Cámaras, drones y perros robot: las claves del centro de vigilancia de China en Nicaragua

Autoridades de Salud trasladarán al Ministerio Público posibles irregularidades en los certificados de incapacidad laboral en Panamá

Boris Marchegiani presenta cartas credenciales ante António Guterres como embajador de Costa Rica ante la ONU

Posible caso de tortura en Guatemala deja a un hombre fallecido y otro gravemente herido