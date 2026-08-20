Intento de femicidio en Rosario: atacó a puñaladas a su novia de 18 años y luego trató de quitarse la vida

Un intento de femicidio ocurrió este jueves en la ciudad de Rosario, donde una joven de 18 años fue atacada a puñaladas por su pareja, un joven de 19 años identificado como Luciano Gaspar Degaspari. Debido a la gravedad de las heridas, la víctima debió ser trasladada a un hospital, donde fue intervenida quirúrgicamente. El acusado también quedó internado, bajo custodia policial, luego de autolesionarse.
Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el hecho ocurrió esta tarde, alrededor de las 17.25, en un domicilio ubicado en Paraguay al 1700, a unos 750 metros de la farmacia donde este miércoles un hombre mató a su ex esposa a puñaladas. Personal de la Brigada Motorizada llegó al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre una situación de violencia de género.
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Allí encontraron a la víctima, quien presentaba múltiples heridas de arma blanca. Fue trasladada de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde ingresó a quirófano.
En el mismo domicilio fue hallado Degaspari, que presentaba cortes en ambos brazos, en la pierna izquierda y una herida horizontal en el cuello, lesiones que, según la información recolectada por los investigadores, se habría autoinfligido después de atacar a su pareja.
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El agresor fue derivado al Hospital Centenario, donde permanece internado en estado reservado y con custodia policial.
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