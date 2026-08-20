Intento de femicidio en Rosario: atacó a puñaladas a su novia de 18 años y luego trató de quitarse la vida

El hecho ocurrió en una vivienda ubicado en la calle Paraguay al 1700

Guardar

Un intento de femicidio ocurrió este jueves en la ciudad de Rosario, donde una joven de 18 años fue atacada a puñaladas por su pareja, un joven de 19 años identificado como Luciano Gaspar Degaspari. Debido a la gravedad de las heridas, la víctima debió ser trasladada a un hospital, donde fue intervenida quirúrgicamente. El acusado también quedó internado, bajo custodia policial, luego de autolesionarse.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el hecho ocurrió esta tarde, alrededor de las 17.25, en un domicilio ubicado en Paraguay al 1700, a unos 750 metros de la farmacia donde este miércoles un hombre mató a su ex esposa a puñaladas. Personal de la Brigada Motorizada llegó al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre una situación de violencia de género.

PUBLICIDAD

Allí encontraron a la víctima, quien presentaba múltiples heridas de arma blanca. Fue trasladada de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde ingresó a quirófano.

En el mismo domicilio fue hallado Degaspari, que presentaba cortes en ambos brazos, en la pierna izquierda y una herida horizontal en el cuello, lesiones que, según la información recolectada por los investigadores, se habría autoinfligido después de atacar a su pareja.

PUBLICIDAD

El agresor fue derivado al Hospital Centenario, donde permanece internado en estado reservado y con custodia policial.

Noticia en desarrollo...