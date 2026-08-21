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A 30 años de prisión es condenado en Panamá un piloto por el femicidio de su expareja

Le infringió varias puñaladas mortales en medio de un episodio de violencia doméstica, según reportaron las autoridades judiciales

En respuesta a la condena del piloto Bosco Barrera, la defensa anunció la interposición de un recurso de anulación.
En respuesta a la condena del piloto Bosco Barrera, la defensa anunció la interposición de un recurso de anulación.
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La condena de 30 años de prisión para el piloto Bosco Bolívar Barrera marcó el desenlace de un proceso judicial que mantuvo en vilo a la comunidad educativa y a los allegados de la educadora Doris Franco.

El fallo llegó tras dos años de espera, luego de que un Tribunal de Juicio lo hallara responsable de femicidio, al analizar los elementos presentados durante las audiencias.

La sentencia incluyó una inhabilitación adicional: Barrera no podrá ocupar cargos públicos durante cinco años posteriores al cumplimiento de su condena principal.

Así lo detalló el fiscal Moisés Tuñón, quien representó al Ministerio Público, al explicar que el Tribunal consideró suficientes las pruebas para dictar la pena.

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En respuesta a la condena, la defensa anunció la interposición de un recurso de anulación, cuya resolución dependerá ahora del Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito Judicial.

Una mujer sentada en un escritorio oscuro frente a una computadora. A la derecha, una carpeta beige rotulada "Femicidios en Panamá", "Panamá Oeste" y "San Miguelito".
Una mujer trabaja en su computadora, con una carpeta visible sobre "Femicidios en Panamá", "Panamá Oeste" y "San Miguelito", simbolizando la investigación y el seguimiento de estos crímenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fiscal Tuñón indicó que el Ministerio Público se encuentra a la espera de conocer los fundamentos de dicho recurso para, en el momento oportuno, presentar las oposiciones correspondientes. “Esperamos que el Tribunal rechace el recurso que en su momento presente la defensa”, afirmó.

Durante la audiencia de lectura de la sentencia, los familiares de Franco y el abogado querellante, Yairo Fernández, expresaron alivio por el resultado, aunque subrayaron que ninguna decisión judicial podrá devolverles a su ser querido.

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Para ellos, el fallo representa el cierre de una etapa judicial tras dos años de incertidumbre y dolor.

Los hechos que desembocaron en la condena ocurrieron el 26 de abril de 2024, cuando la educadora Doris Franco fue apuñalada mortalmente por Barrera en la barriada La Primavera, en Santiago de Veraguas, en un contexto de violencia doméstica.

La resolución del caso de Franco coincidió con el avance de otra investigación en la misma provincia: la desaparición de Jafeth González, un conductor de plataforma digital de 23 años, cuyo paradero sigue siendo desconocido tras aceptar un servicio el 11 de agosto de 2026.

Contorno blanco de un cuerpo humano en el pavimento mojado de un callejón, con una rosa roja y un marcador de evidencia amarillo número 1.
Una rosa roja, un marcador de evidencia y el contorno de una víctima sobre el pavimento mojado simbolizan la cruda realidad de un femicidio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de González, la Fiscalía Regional de Homicidios y Femicidio de Veraguas imputó a dos jóvenes, de 18 y 19 años, por los delitos de homicidio agravado, robo agravado, privación de libertad y asociación ilícita para delinquir.

Ambos permanecen bajo detención provisional mientras las pesquisas continúan.

La noche en que González desapareció, según lo expuesto en la audiencia, él recogió a los pasajeros que luego serían señalados como imputados.

Desde entonces, no se ha vuelto a tener noticias suyas. La investigación reveló que un testigo protegido aportó datos cruciales: habría señalado que el joven fue estrangulado dentro de un vehículo y arrojado al río Santa María, donde las autoridades, con el respaldo del Sistema Nacional de Protección Civil, mantienen las labores de búsqueda.

La audiencia también dejó ver la posible implicación de otros dos menores de edad, estudiantes de secundaria, cuya situación será revisada por un Juzgado de Adolescencia en una audiencia programada para el viernes 21 de agosto.

Captura de uno de los presuntos implicados en la desaparición de Jafeth González, un conductor de plataforma digital de 23 años, cuyo paradero continúa siendo desconocido desde este 11 de agosto. (PN)
Captura de uno de los presuntos implicados en la desaparición de Jafeth González, un conductor de plataforma digital de 23 años, cuyo paradero continúa siendo desconocido desde este 11 de agosto. (PN)

Mientras tanto, familiares y amigos de González acudieron a las instalaciones judiciales con pancartas y exigencias de justicia, reflejando la preocupación colectiva ante la falta de noticias sobre el paradero del joven desde su desaparición.

Las autoridades mantienen abiertas las indagaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y definir la responsabilidad de todos los involucrados, mientras la comunidad de Veraguas sigue atenta a los avances judiciales.

Los femicidios aumentaron 44% en Panamá durante los primeros siete meses de 2026, al pasar de nueve víctimas en igual período de 2025 a 13 este año, informó Infobae.

Pero, las estadísticas revelan otro incremento aún mayor: las tentativas de femicidio crecieron 89%, de nueve a 17 víctimas, según el último informe del Ministerio Público.

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