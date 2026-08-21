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Boris Marchegiani presenta cartas credenciales ante António Guterres como embajador de Costa Rica ante la ONU

El diplomático formalizó su representación ante Naciones Unidas en un encuentro con el secretario general del organismo, en el que reafirmó las principales prioridades de la política exterior costarricense.

Boris Marchegiani Carrero presentó sus cartas credenciales ante António Guterres y quedó formalmente acreditado como embajador de Costa Rica ante la ONU. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Boris Marchegiani Carrero presentó sus cartas credenciales ante António Guterres y quedó formalmente acreditado como embajador de Costa Rica ante la ONU. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
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El embajador Boris Marchegiani Carrero presentó formalmente sus cartas credenciales ante el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, con lo que quedó acreditado como representante de Costa Rica ante el organismo internacional.

El acto marcó el inicio formal de una nueva etapa de representación diplomática del país ante Naciones Unidas y permitió al embajador exponer ante Guterres algunos de los principales principios que orientarán la presencia costarricense dentro de la organización.

Durante el encuentro, Marchegiani reafirmó el compromiso de Costa Rica con la Carta de las Naciones Unidas, el Derecho Internacional y el multilateralismo, pilares que históricamente han ocupado un lugar relevante dentro de la política exterior costarricense.

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La presentación de las cartas credenciales constituye el procedimiento diplomático mediante el cual un representante queda formalmente reconocido para ejercer sus funciones ante un Estado u organización internacional. En este caso, el acto permitió a Marchegiani Carrero oficializar su posición ante uno de los principales foros multilaterales del mundo.

Además de completar el trámite protocolario, el diplomático aprovechó la reunión con Guterres para exponer las áreas en las que Costa Rica buscará mantener una participación activa durante su gestión.

Entre esas prioridades aparecen la paz y la seguridad internacionales, los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

Costa Rica reafirma su agenda multilateral

La llegada formal de Marchegiani a la representación ante Naciones Unidas ocurre en un momento en el que Costa Rica busca mantener presencia en discusiones internacionales relacionadas con seguridad, democracia, derechos humanos y desarrollo sostenible.

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El mensaje trasladado durante la presentación de credenciales apuntó precisamente a mantener esa continuidad.

Costa Rica ha desarrollado históricamente una política exterior con énfasis en la defensa del Derecho Internacional y en el fortalecimiento de los organismos multilaterales como espacios para atender conflictos y desafíos compartidos entre países.

En su conversación con el secretario general, el embajador señaló que el país continuará promoviendo esas prioridades dentro de Naciones Unidas.

El encuentro sirvió además para que António Guterres resaltara el papel desempeñado por Costa Rica dentro del organismo.

El secretario general destacó el liderazgo del país en Naciones Unidas y el reconocimiento alcanzado por su voz en el ámbito internacional.

También resaltó el papel costarricense como ejemplo de un Estado que, “pese a su tamaño, contribuye significativamente a los principios de la ONU”.

La valoración de Guterres se produjo en el marco de la acreditación del nuevo embajador y después de que este expusiera la visión con la que Costa Rica pretende continuar trabajando dentro del sistema de Naciones Unidas.

Durante la presentación de credenciales, Marchegiani reafirmó el compromiso de Costa Rica con el multilateralismo, el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Crédito: Captura ONU
Durante la presentación de credenciales, Marchegiani reafirmó el compromiso de Costa Rica con el multilateralismo, el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Crédito: Captura ONU

Grynspan también estuvo en la agenda

Aunque la presentación de las cartas credenciales fue el eje principal del encuentro, Marchegiani aprovechó la reunión para reiterar otra de las apuestas diplomáticas del Gobierno costarricense: la candidatura de Rebeca Grynspan a la Secretaría General de la ONU.

El embajador transmitió nuevamente el respaldo oficial del país y destacó el liderazgo y la experiencia internacional de Grynspan.

FILE PHOTO: Candidate for the position of United Nations secretary-general, Rebeca Grynspan Mayufis, speaks during the "UN Town Hall: The Next Secretary-General" event at United Nations headquarters in New York City, U.S., July 23, 2026. REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo
FILE PHOTO: Candidate for the position of United Nations secretary-general, Rebeca Grynspan Mayufis, speaks during the "UN Town Hall: The Next Secretary-General" event at United Nations headquarters in New York City, U.S., July 23, 2026. REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo

La postulación se suma así a los asuntos que deberá acompañar la representación diplomática costarricense durante los próximos meses, junto con la participación del país en debates y negociaciones multilaterales.

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