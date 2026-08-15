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Grooming, abuso y explotación infantil en Córdoba: cómo se descubrió la causa que ya tiene 11 detenidos y un prófugo

La investigación comenzó con la desaparición de una adolescente de 14 años en Villa de María del Río Seco. Se realizaron allanamientos, pericias telefónicas y nuevas imputaciones

La causa se inició tras la denuncia por la desaparición de una adolescente en Villa de María del Río Seco (Fuente: ElDoce.tv)
La causa se inició tras la denuncia por la desaparición de una adolescente en Villa de María del Río Seco (Fuente: ElDoce.tv)
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La desaparición de una adolescente destapó una causa por grooming, abuso y explotación sexual infantil en el norte de Córdoba, que ya suma 11 detenidos. La investigación judicial se abrió a partir de la denuncia por la ausencia de una chica de 14 años en Villa de María del Río Seco, y con el paso de los días derivó en una pesquisa de mayor alcance sobre contactos entre adultos y menores, traslados a otra provincia, secuestro de teléfonos y nuevas imputaciones.

El 1 de julio tuvo lugar el primer hecho de la serie. La madre de una adolescente de 14 años afirmó que su hija no volvió a su casa luego de decir que iba a visitar a una amiga. A partir de esa denuncia, se activó el protocolo de búsqueda. La fiscal Analía Cepede quedó a cargo de la investigación y debe establecer lo sucedido con la joven y si hubo participación de terceros.

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Las primeras reconstrucciones indicaron que la chica no estaba sola. Según detalló ElDoce.tv, la adolescente viajó junto a otra menor en un taxi con destino a Sumampa, provincia de Santiago del Estero. Durante el trayecto, el chofer preguntó quién abonaría el viaje y las jóvenes habrían respondido que el pago quedaría a cargo de un hombre que las esperaba en esa localidad. Ese dato pasó a integrar una de las piezas centrales de la pesquisa.

Cinco horas después de la denuncia, la Policía logró encontrarlas a partir de la geolocalización del celular en territorio santiagueño. Aunque el hallazgo resolvió la búsqueda urgente, el contenido del celular secuestrado llevó a la Justicia a avanzar sobre una red de contactos entre adultos y menores.

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Esa evidencia, junto con otros elementos reunidos en los primeros días, llevó a la Justicia a orientar el expediente hacia posibles hechos de grooming, abuso sexual y explotación de menores. La investigación puso bajo análisis vínculos mantenidos por las adolescentes con personas que trabajaban como remiseros o choferes irregulares en la zona norte de Córdoba.

La fiscal indicó que el expediente quedó dividido en dos tramos: uno para los hechos ocurridos en Córdoba y otro para lo sucedido en Santiago del Estero, debido a que parte de los episodios bajo análisis habría tenido lugar fuera de la jurisdicción original.

El 31 de julio, se desplegaron múltiples allanamientos en Villa de María del Río Seco donde se secuestraron celulares, registros de GPS, mensajes e imágenes de contenido sexual. Además, quedaron detenidas siete personas, quienes fueron imputadas por grooming y por abuso sexual con acceso carnal.

Entre los detenidos figura José Aníbal Ricardo Villarreal, quien se desempeñaba como asesor en la Legislatura de Córdoba y mantenía vínculos laborales con el legislador Ernesto Ramón Flores. El acusado eestaba contratado en esa estructura y fue apartado de sus funciones después de su detención. En la causa quedó imputado por delitos más graves y bajo sospecha de haber intervenido en el traslado y sometimiento de víctimas.

Villarreal permanece detenido en la cárcel de Cruz del Eje, tras haber sido imputado junto a otras ocho personas (Gentileza: El Doce.tv)
Villarreal permanece detenido en la cárcel de Cruz del Eje, tras haber sido imputado junto a otras ocho personas (Gentileza: El Doce.tv)

El 8 de agosto se produjo una nueva ampliación del expediente y hubo dos detenidos más. Además, aparecieron otras presuntas víctimas menores de edad. Ese dato cambió otra vez la escala del caso, porque dejó de tratarse solo del episodio que comenzó con la desaparición de una adolescente para convertirse en una red de explotación sexual infantil.

Una de las hipótesis bajo estudio apunta a que no existió una captación principal a través de plataformas digitales, sino una circulación informal de información entre adultos que conocían a las menores o sabían cómo ubicarlas. También se analizan presuntos pagos por fotos y encuentros sexuales, una línea mencionada por ElDoce.tv al repasar el contenido bajo revisión en el expediente.

El movimiento más reciente se produjo el 14 de agosto, con nuevos allanamientos. La cifra de detenidos llegó a 11 y, además, quedó identificado un hombre que permanece prófugo. Todos los acusados permanecen bajo investigación mientras la fiscalía intenta establecer el grado de participación de cada uno. Por ahora, la causa sigue en etapa de instrucción, con pericias en curso sobre teléfonos, comunicaciones y movimientos.

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