Caso del padre e hijo encontrados muertos en Córdoba: otra hipótesis cobra fuerza tras las pericias

Aún quedan pendientes conocer los resultados de pericias complementarias

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Este jueves, hubo nuevos avances en la investigación sobre el hallazgo sin vida de un padre y su hijo en la casa que compartían en la localidad cordobesa de Corralito. Tras conocerse los resultados de las autopsias, se determinó que los disparos que ambos presentaban habían sido efectuados con la misma arma de fuego.

De acuerdo con la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple 2 de Río Tercero, a cargo de Nicolás Torres, las necropsias fueron realizadas por el Instituto de Medicina Forense el 16 de agosto. Es decir, un día después de que las víctimas, Alfredo Francisco Mignani (89) y Jorge Alfredo Mignani (63), fueran encontradas muertas tras la denuncia de un familiar que había alertado porque no lograba ponerse en contacto con ellos.

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De esta manera, los especialistas determinaron que la causa de muerte en ambos casos fue una herida por proyectil de arma de fuego en el cráneo. Además, lograron precisar la trayectoria de los disparos y que ambos orificios tenían entrada y salida.

Según el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, la Sección Química Legal examinó los residuos de disparo mediante microscopía electrónica de barrido, siguiendo el protocolo de la Red Federal de Laboratorios Forenses. Fue así que se constató que en ambos contaban con la presencia de residuos compatibles con el uso reciente de armas de fuego.

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Los resultados de las autopsias podrían dar un giro en la investigación

Por otro lado, mencionaron que en la escena fue secuestrada un arma de fuego, una pistola calibre .40, junto a vainas servidas y proyectiles. Inicialmente, se había mencionado un arma 9 mm, pero la evidencia recolectada corresponde a la pistola calibre .40. Estos elementos serán sometidos a un cotejo balístico para determinar su correspondencia con los disparos que provocaron las muertes.

La investigación es coordinada de manera interdisciplinaria desde la primera hora e involucró a las áreas de Medicina Legal, Balística, Química Legal, Planimetría Legal, Fotografía Legal y Huellas y Rastros del Instituto de Medicina Forense, junto al personal policial responsable de la preservación de la escena.

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Aún se aguardan los informes de balística y planimetría, así como los estudios químico-toxicológicos y de ADN, considerados indispensables para reconstruir la mecánica de los hechos. Aunque la Fiscalía no descarta ninguna hipótesis, el fiscal destacó que toma fuerza la posibilidad de un doble suicidio. No obstante, la decisión final sobre la calificación legal del hecho dependerá de los resultados de los análisis pendientes y la interpretación integral de la evidencia recabada.

Así fue el hallazgo de los cuerpos

Las víctimas fueron encontradas el sábado por la noche, tras la alerta de familiares que no lograban comunicarse con ellos ni por teléfono ni en persona, motivo por el cual acudieron a la casa ubicada en calle Belgrano al 200. Según trascendió, los Mignani formaban parte de una familia vinculada a la actividad agraria en la localidad.

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El caso quedó en manos del fiscal Nicolás Torres, titular de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple 2 de Río Tercero (MPF Córdoba)

Al ingresar al domicilio, la Policía encontró al adulto mayor acostado en una cama con una herida de arma de fuego en el rostro. A pocos metros, yacía el cuerpo de su hijo Jorge. Cerca de este último se halló una vaina servida y, debajo de su cuerpo, un arma de fuego.

La causa quedó bajo la órbita del fiscal de Fuero Múltiple de Río Tercero, quien trabaja para determinar si se trató de un asesinato seguido de suicidio. Tras confirmarse la noticia, el Centro Juventud Agrario difundió un mensaje de despedida a través de redes sociales, recordando el vínculo de ambos con la institución. Además, destacaron la trayectoria de Jorge Mignani como jugador en la década del noventa y su compromiso como hincha y colaborador.

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