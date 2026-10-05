El riesgo país cae 5% y rebotan las acciones en la Bolsa porteña, empujados por el optimismo en Brasil

Los activos argentinos mejoran gracias a un positivo contexto externo.

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Las acciones y los bonos de Argentina exhiben un interesante rebote de cotizaciones este lunes, en base a fundamentos que vienen desde el exterior, por una sesión de negocios positiva en los influyentes mercados de Brasil y los EEUU.

En Wall Street los principales indicadores marcan un ascenso de hasta 0,7%, con renovado impulso de los valores tecnológicos, mientras que el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo sube un firme 8% luego del triunfo del candidato Flávio Bolsonaro en la primera vuelta presidencial de Brasil.

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La plaza accionaria de Argentina operaba en alza tras las importantes caídas recientes, apoyada por la mejora en papeles del sector financiero. A las 12:30 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires gana 3,2% en pesos, en los 2.850.000 puntos. El panel líder de la Bolsa porteña viene de retroceder un 4,4% la semana previa y finalizar septiembre con una merma de 7,1 por ciento. Destacaban las mejoras de los papeles de los bancos BBVA y Macro con un 4,3% y 4,2%, respectivamente.

Brasil, principal socio comercial de Argentina, celebró comicios presidenciales el domingo, donde se definió que el senador Flávio Bolsonaro se enfrentará a Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje que se llevará a cabo el 25 de octubre.

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“Consideramos que el resultado electoral de ayer en Brasil es favorable para Argentina. La ventaja de dos puntos de Bolsonaro lo deja al borde de una victoria, y creemos que un real más fuerte, tasas más bajas y la presencia de un aliado natural dentro del Mercosur juegan a favor de los planes del presidente Milei”, afirmó la consultora Max Capital.

Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, puntualizó que “los activos financieros de Brasil reaccionaron con un contundente rally este lunes 5 de octubre, impulsados por la lectura pro-mercado que hicieron los inversores tras el resultado de la primera vuelta electoral. El triunfo del senador Flávio Bolsonaro (47,03% de los votos válidos frente al 45,16% de Luiz Inácio Lula da Silva) sorprendió a las previsiones de las encuestas previas, desatando una rápida revaluación en la renta variable, los títulos soberanos y el tipo de cambio de la mayor economía de Latinoamérica”.

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Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- gana un importante 1,3% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide el diferencial de las tasas de retorno de los bonos del Tesoro de los EEUU con sus pares emergentes, descuenta 36 unidades para la Argentina, en los 614 puntos básicos.

En tanto, el dólar mayorista cedía a la zona de los $1,519 para la venta, con la atenta mirada del Banco Central. La entidad monetaria, que busca reforzar sus reservas internacionales, adquirió 369 millones de dólares la semana previa y quedó cerca de alcanzar los 15.000 millones de dólares de compras en lo que va del año.

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Recientemente el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dejo abierta la posibilidad de volver a ayudar financieramente a Argentina.

“Bessent afirmó que EEUU podría repetir la asistencia financiera brindada a Argentina el año pasado. Consultado por Axios en una entrevista sobre la posibilidad de nuevas intervenciones en los mercados financieros, Bessent citó el caso de Argentina y señaló que EEUU podría volver a hacerlo”, agregó Max Capital.

En octubre de 2025, el Tesoro estadounidense realizó compras de moneda argentina y alcanzó un acuerdo para un intercambio de divisas por 20.000 millones de dólares con el BCRA.

La reciente “suba del riesgo país junto con el mal contexto externo agregan presión al programa financiero 2027. Ahora, para conseguir los 5.000 millones de dólares previstos de emisiones locales, la tasa a convalidar es más del 11%, algo que hasta hace poco era considerado caro”, expresó Roberto Geretto, analista de Adcap Grupo Financiero.

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