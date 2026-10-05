República Dominicana

Gobierno dominicano entregó dos centros educativos para más de 500 estudiantes en zonas rurales

El presidente Luis Abinader encabezó la apertura de los planteles Dominga Avelina Pérez en El Caimito, y El Guano, construidos con una inversión conjunta de 178 millones de pesos dominicanos tras años de espera por edificios propios

El presidente Luis Abinader encabezó la inauguración de dos nuevos liceos en Santiago que suman 15 aulas para más de 500 estudiantes. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
El presidente Luis Abinader encabezó la inauguración de dos nuevos liceos en Santiago que suman 15 aulas para más de 500 estudiantes. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
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Dos comunidades de Santiago cuentan desde ahora con nuevos espacios para la educación secundaria, luego de años de espera por edificios propios. Los liceos Dominga Avelina Pérez, en El Caimito, y El Guano suman 15 aulas y atenderán a más de 500 estudiantes.

El presidente Luis Abinader encabezó la inauguración de ambos planteles, cuya construcción demandó una inversión total de 178.049.016 pesos dominicanos (apróximadamente $2.97 millones). Las obras estuvieron a cargo de la Dirección de Infraestructura Escolar, dirigida por Roberto Herrera.

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Los estudiantes de El Guano recibían clases en la escuela primaria local antes de la construcción del nuevo plantel. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
Los estudiantes de El Guano recibían clases en la escuela primaria local antes de la construcción del nuevo plantel. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

El Caimito recibió su liceo después de 14 años

El Liceo Dominga Avelina Pérez fue habilitado en el distrito municipal de El Caimito tras 14 años de espera, según la información oficial. El establecimiento tiene siete aulas, beneficiará a 245 estudiantes y requirió una inversión de $1.39 millones.

Durante la inauguración, el estudiante Cistofer Rosario sostuvo que el nuevo plantel representa una oportunidad para quienes cursan sus estudios en la comunidad. “El nuevo centro educativo representa mucho más que una escuela: es un espacio donde podrán construir su futuro junto a sus maestros como guías”, afirmó.

Rosario también expresó el compromiso de los alumnos de cuidar las instalaciones. Por su parte, el padre Julio César Taveras, de la parroquia Inmaculada Concepción, calificó la apertura del liceo como “un sueño hecho realidad” para los residentes de El Caimito.

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La construcción de ambos planteles educativos requirió una inversión total de 178 millones de pesos dominicanos a cargo de la Dirección de Infraestructura Escolar. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
La construcción de ambos planteles educativos requirió una inversión total de 178 millones de pesos dominicanos a cargo de la Dirección de Infraestructura Escolar. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

El Guano contará con ocho aulas para estudiantes de secundaria

La segunda obra inaugurada fue el Liceo El Guano, en Santiago. El centro dispone de ocho aulas, atenderá a 280 estudiantes y tuvo un costo de 95.5 millones de pesos dominicanos, aproximadamente $1.57 millones.

La estudiante Lesly Estévez Domínguez señaló que el edificio responde a un pedido sostenido de la comunidad. Antes de la apertura del nuevo liceo, los alumnos de secundaria recibían clases en la escuela local debido a que no existía un centro específico para ese nivel educativo.

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, exhortó a los estudiantes a aprovechar las nuevas condiciones de estudio. También señaló que la infraestructura escolar requiere continuidad, ya que “las necesidades educativas no surgen al mismo tiempo ni pueden resolverse en una sola jornada”.

Las nuevas instalaciones escolares incluyen laboratorios de Biología y Química, biblioteca, sala de cómputos, comedor y cancha deportiva. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
Las nuevas instalaciones escolares incluyen laboratorios de Biología y Química, biblioteca, sala de cómputos, comedor y cancha deportiva. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

¿Qué incluyen los centros educativos?

Los dos liceos cuentan con áreas para dirección y subdirección, salón de profesores, enfermería, recepción y comedor. Cada plantel dispone de seis aulas estándar y una especial destinada a los laboratorios de Biología y Química.

La infraestructura incluye además biblioteca, salón de cómputos, cancha deportiva, áreas verdes, plaza cívica y estacionamientos. Estos espacios buscan ampliar la capacidad de atención de la educación pública en las dos comunidades.

De Camps afirmó que la construcción, terminación y mejora de escuelas debe mantenerse como una tarea permanente. “Ampliar, concluir y mejorar la infraestructura escolar tiene que ser un esfuerzo sostenido: atender lo urgente, responder a las prioridades de hoy y, al mismo tiempo, seguir construyendo las condiciones que el sistema necesitará mañana”, indicó.

La inauguración de los dos liceos se suma a las acciones de construcción y rehabilitación de centros escolares impulsadas por el Gobierno dominicano. Estas iniciativas buscan aumentar la disponibilidad de aulas y servicios educativos para niños y adolescentes, en zonas donde la infraestructura ha sido insuficiente.

En la actividad participaron también la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, y el senador Daniel Rivera, entre otras autoridades.

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