Salta el real brasileño: cómo reaccionan las monedas de la región al primer puesto de Bolsonaro en las urnas

El real brasileño encabezó las subas de las divisas latinoamericanas tras avanzar 4,78% frente al dólar. (REUTERS/Amanda Perobelli/Ilustración/Archivo)

Guardar

El real brasileño encabezó las subas de las divisas latinoamericanas frente al dólar durante la mañana del lunes, después de que Flávio Bolsonaro quedó primero en la primera vuelta presidencial de Brasil. La moneda brasileña avanzó 4,78% frente a la estadounidense, mientras que el peso chileno, el colombiano, el sol peruano y el peso mexicano también registraron apreciaciones. En Argentina, el mercado spot mostró escasas variaciones y el peso ganó cerca de 0,84% en el segmento del dólar contado con liquidación.

La cotización del real se ubicó en USD 0,20060/0,20065 dólares por unidad, es decir un dólar encima de R$ 4,99, con una ganancia de USD 0,00915. El movimiento ocurrió en las primeras horas de una rueda marcada por una fuerte actividad, luego de que el senador de derecha superó las proyecciones de las encuestas privadas. La divisa perforó el nivel de 5,00 unidades por dólar, desde valores próximos a 5,22 unidades antes de los comicios.

PUBLICIDAD

El real avanzó 4,78% y lideró las subas de las divisas regionales

El desempeño brasileño fue el más pronunciado dentro del grupo de monedas relevadas. El peso chileno subió 1,98% y cotizó en USD 0,001029/0,001030. El peso colombiano avanzó 1,96%, hasta USD 0,03122/0,03124. En ambos casos, la apreciación frente a la divisa estadounidense superó el 1,9% durante la rueda.

El sol peruano registró una suba de 0,34%, con una cotización de USD 0,2919/0,2923. Por su parte, el peso mexicano ganó 0,27% y se ubicó en USD 0,055154/0,055191. Los datos reflejaron un movimiento positivo de las principales monedas latinoamericanas, aunque con una brecha amplia entre el avance del real y las variaciones del resto de la región.

PUBLICIDAD

En Argentina, el tipo de cambio spot se mantuvo sin grandes movimientos bajo el control de las autoridades. La cotización del peso frente al dólar se ubicó en torno a USD 0,000656, sin cambios porcentuales en la referencia relevada. El comportamiento fue diferente en el contado con liquidación, donde el dólar cedió 0,83% y quedó en una cotización de $ 1.608,64/$ 1.610,07.

La baja de 0,83% del dólar contado con liquidación implicó una apreciación cercana al 0,84% del peso argentino en ese mercado. El tipo de cambio CEDear ponderado mostró una caída de $ 16,4758 durante la rueda. Así, el movimiento del peso en el segmento financiero contrastó con la estabilidad observada en el mercado spot.

PUBLICIDAD

Bolsonaro superó las encuestas y disputará una segunda vuelta con Lula

Flávio Bolsonaro obtuvo 47% de los votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas, por encima de las proyecciones privadas. Su principal rival, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, consiguió cerca de 45%, por lo que ambos candidatos disputarán una segunda vuelta este mes. La campaña reunió a 12 postulantes y estuvo atravesada por el costo de vida, las denuncias de corrupción y la inseguridad.

Las encuestas proyectaron que Lula lideraría la primera vuelta con una ventaja de alrededor de tres puntos porcentuales. El resultado de Bolsonaro alteró esas previsiones y coincidió con el avance de los activos financieros de Brasil. El senador es hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años por planear un golpe de Estado tras su derrota electoral de 2022.

PUBLICIDAD

Flávio Bolsonaro obtuvo el 47% de los votos en la primera vuelta y disputará el balotaje con Luiz Inácio Lula da Silva. (REUTERS/Adriano Machado)

La reacción de los mercados incluyó un alza de 7,5% del índice Ibovespa. El ETF MSCI Brasil, que cotiza en Fráncfort, subió más de 16%. Las acciones de compañías brasileñas negociadas en el exterior, entre ellas Itaú Unibanco y Petrobras, también registraron ganancias. La deuda internacional del país acompañó el movimiento: el bono con vencimiento en 2056 avanzó 1,4 centavos por dólar, hasta 93,5 centavos, según datos de Tradeweb.

Una encuesta de Reuters, publicada el viernes, anticipó que el real podía apreciarse hasta 4,6%, a 5,00 unidades por dólar, inmediatamente después de la elección si Bolsonaro ganaba la primera vuelta. El movimiento de la moneda guardó relación con la evolución registrada cuatro años antes, cuando Jair Bolsonaro superó las expectativas electorales en la primera vuelta frente a Lula y el real subió más de 4%.

PUBLICIDAD

Analistas vincularon el avance financiero con las expectativas sobre reformas

“Esperamos un fuerte repunte de los activos brasileños”, afirmó Thierry Larose, gestor de carteras de Vontobel, en declaraciones recogidas por Reuters. Larose sostuvo que los mercados podrían otorgar a Flávio Bolsonaro el beneficio de la duda respecto de su desempeño fiscal frente a un eventual cuarto mandato de Lula.

El peso chileno es el que más sube en la región

El candidato de derecha se presenta ante los inversores como una versión más moderada de su padre. Su programa incluye una política de gasto público más austera, privatizaciones y una reducción de impuestos. “Queda por ver si Flávio Bolsonaro acabará demostrando ser más responsable en materia fiscal de lo que lo sería Lula en un cuarto mandato”, señaló Larose.

PUBLICIDAD

Société Générale proyectó una cotización de 5,10 reales por dólar hacia el cierre de 2026 y contempló margen para que la moneda perforara el nivel de 5,00 durante el primer semestre de 2027. Morgan Stanley estimó que el real podía ubicarse debajo de 4,90 y aproximarse a 4,50 en el primer trimestre del año siguiente.

“El mercado quiere un cambio, quiere reformas, no quiere un alto déficit público”, dijo Pedro Galdi, analista de inversiones de la plataforma AGF Investments, a Reuters. El analista sostuvo que, con el Gobierno actual, esas condiciones continuarían sin modificaciones. Bryan Harris, socio director de Sabio, indicó que el mercado seguirá las señales de Bolsonaro sobre la resolución de los problemas del país.

PUBLICIDAD

Aliados de Lula advirtieron antes de la votación que el Gobierno de Donald Trump podía negarse a reconocer una victoria del presidente brasileño, tras el bloqueo de una misión de observadores de Estados Unidos. Trump no respaldó formalmente a ningún candidato, aunque recibió a Flávio Bolsonaro en la Casa Blanca y lo elogió en público. Los servicios de inteligencia brasileños informaron a funcionarios de Francia y Alemania sobre una presunta injerencia de Estados Unidos y Rusia antes de los comicios, acusaciones que Washington rechazó.