Acuerdo Argentina-México para importación de autos: qué podría destrabar las negociaciones para reactivar la llegada de 0 km

Con un cupo menor de divisas a exportar en ambos sentidos, el acuerdo comercial entre Argentina y México podría destrabarse en las próximas semanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Desde el 19 de marzo pasado, la importación de autos desde México a Argentina quedó encuadrada en un escenario de comercio de extrazona, ya que el Acuerdo de Complementación Económica (ACE 55) bilateral que llevaba 20 años de vigencia de libre comercio dentro de un cupo, se venció y no se pudo renovar como en las anteriores oportunidades.

Hoy, a medidados de agosto, y después de negociaciones que por momentos llegaron a puntos que parecían no tener retorno, todo estaría dado para que en cuestión de semanas, se logre restablecer el esquema que mantuvo la relación comercial entre ambos países con beneficios arancelarios.

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Mientras tuvo vigencia, el cupo de comercio era de USD 773.1 millones anuales para las exportaciones mexicanas hacia Argentina, y un cupo recíproco equivalente administrado por la parte exportadora.

Desde esa fecha, cada auto que se pretende importar a Argentina debe tributar el arancel de importación del 35%, del mismo modo que ocurre con otros países como Estados Unidos, Europa, China, Japón, Tailandia y Corea.

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Por ese motivo, las automotrices locales y las importadoras que comercializan vehículos de origen mexicano, suspendieron las operaciones inmediatamente, no sin antes adelantar un mayor volumen de unidades, previendo que la falta de acuerdo.

La producción de la pickup Nissan Frontier en México es clave para la operación de la marca en Argentina, ya que en octubre de 2025 se dejó de fabricar en Córdoba (REUTERS/Margarita Pérez Retana)

Las pretensiones de Argentina eran aumentar la cantidad de posiciones arancelarias (productos a exportar) sin arancel, especialmente de productos del agro, mientras que la posición del Gobierno de Claudia Sheinbaum era de una negativa a aceptar esa modificación, lo que desencadenó la interrupción del comercio bilateral al llegar la fecha de caducidad del acuerdo vigente.

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La falta de acuerdo no era nueva, venía desde más de un año atrás, a punto tal que después de haber renovado generalmente por períodos de tres a cinco años, la última renovación fue en marzo de 2025 y tuvo únicamente un período de vigencia de un año.

Desde abril a agosto, la mayoría de las automotrices tuvieron que administrar el stock de unidades que tenían nacionalizadas de modo tal que pudieran cumplir con los compromisos asumidos, como los círculos de plan de ahorro previo, y con la demanda del canal convencional de ventas.

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Algunas marcas tuvieron incluso que importar algunas unidades pagando el arancel del 35% para poder entregar unidades a clientes que ya las habían comprado. Otras le vendieron partidas de vehículos ya producidos a otros países, por la imposibilidad de traerlos a Argentina.

En las últimas horas hubo un caso emblemático con la marca coreana KIA, que ya había anunciado el lanzamiento de la versión hatchback del modelo K4 de lanzamiento este año en el mercado local.

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El nuevo Kia K4 llegó a Argentina desde México con un arancel del 35%, debido a la interrupción del acuerdo entre ambos países (Kia Argentina)

El auto, efectivamente llegó hace algunos días y su precio, al tener que pagar el 35% de arancel es considerablemente más alto que el de la versión sedán que llegó en marzo, también desde México. El K4 GT Line sedán cuesta USD 38.000 pero el nuevo hatchback pasó a un precio de USD 49.900, exclusivamente por el impacto de ese 35% que paga en este momento.

El pasado 1 de julio, apenas unas horas después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicara la decisión de su administración de no renovar el T-MEC - el acuerdo de comercio que involucra a ese país con México y Canadá -, el Gobierno argentino restableció el contacto con México para poner el tema en la mesa, algo que no estaba ocurriendo mientras estaba pendiente la negociación con la Casa Blanca.

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Un mes y medio después, las negociaciones parecen haber encontrado un rumbo razonable para ambos gobiernos, y estaría todo dado para que se vuelva a renovar, aunque con algunas modificaciones como una baja del monto a exportar con arancel 0% de cada lado.

El Volkswagen Taos es probablemente el modelo que mayor volumen de unidades vende en Argentina entre los autos importados desde México

“Entendemos que están avanzadas las negociaciones, y que en un par de semanas deberían acordarse los detalles del nuevo ACE 55 e incluso del ACE 6, el acuerdo de comercio general (no automotor únicamente), con las nuevas condiciones y vigencia”, comentaron desde una automotriz a Infobae.

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Otra terminal local confirmó que hay posiciones mucho más cercanas y el acuerdo podría firmarse en poco tiempo, señalando que “el Gobierno parece haber aceptado la última propuesta para destrabar la situación, que estaba vinculada directamente con el agro, donde México estaba en una posición desfavorable”.

Si bien el monto de importaciones sin arancel no representó un problema hasta ahora porque el volumen de autos que se importan desde México no lo cubría, sin embargo, bajar ese monto (todavía no se ha mencionado un monto nuevo) en medio de un proceso de aumento de la cantidad de vehículos que llegan desde ese país, podría poner en aprietos a algunas marcas, especialmente a las que tienen menor peso en la industria.

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Actualmente, los autos importados de México con los Volkswagen Taos, Vento y Tiguan; Ford Bronco Sport y Maverick; Nissan Sentra y Versa; Honda ZR-V; Chevrolet Silverado; Ram 1500; y KIA K3. A esos autos se deben sumar el nuevo Kia K4 y la pickup Nissan Frontier, que se dejó de producir en Argentina en octubre del año pasado y que tenía un plan de abastecer al mercado local con unidades mexicanas desde el segundo semestre de este año.