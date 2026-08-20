Hoy se conocerá un dato clave para el Gobierno sobre la marcha de la economía: qué anticipan los analistas

Este jueves, el Indec va a dar a conocer que pasó con la actividad en junio.

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Este jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el dato de actividad económica de junio, una estadística que concentra la atención de analistas y funcionarios. Las miradas recaen especialmente sobre este mes, ya que el ministro de Economía, Luis Caputo, lo ponderó como el punto de partida de “los ”mejores 18 meses” de las últimas décadas” para la economía argentina.

La consultora Analytica estimó que la actividad avanzó 0,3% en junio respecto a mayo, 1,7% respecto a junio de 2025 y dejó una caída de 0,7% en el segundo trimestre. Según el informe, la mejora resultó acotada, insuficiente para revertir la trayectoria de estancamiento del segundo cuarto del año. Es que el incremento de 0,3% no se reflejó de modo homogéneo: menos de la mitad de los indicadores relevados mostraron el mismo signo, con el impulso concentrado en el consumo y el agro.

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Analytica remarcó que la economía mantuvo un comportamiento “heterogéneo y débil”, bajo la lógica de “serrucho”. Y el agro, otra vez, se destacó como principal motor de la mejora mensual. El Índice de Actividad de la Cadena Agroindustrial (IACA-BCR) avanzó 3% en junio y alcanzó su nivel más alto, impulsado por el avance de la cosecha gruesa y la molienda conjunta de cereales y oleaginosas. La faena bovina sumó 2,2% y la producción de aceites creció 2,1%. En términos interanuales, el índice general se ubicó 10,9% por encima de junio de 2025, con el subíndice de cultivos como principal motor (+14,3% i.a.).

FOTO DE ARCHIVO-Granos de soja se cargan en un camión después de ser cosechados, en Pergamino, en las afueras de Buenos Aires, Argentina, 15 de mayo de 2024. REUTERS/Matias Baglietto

Sin embargo, la inversión en el sector agropecuario mostró retrocesos. El patentamiento de maquinaria agrícola cayó 12%, la segunda mayor baja entre los indicadores relevados, profundizando la tendencia que surgió en mayo y revirtió el buen desempeño de los meses previos.

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La ayuda del aguinaldo

El consumo y el crédito aportaron señales positivas. Analytica detalló que la recaudación de IVA-DGI creció 9%, mientras la confianza del consumidor de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) avanzó 6,4% mensual, la mayor mejora en varios meses. Estos datos sugieren una recomposición del gasto familiar, posiblemente vinculada al pago del aguinaldo. Los préstamos al sector privado aumentaron 0,3%, lo que acompaña la hipótesis de que la mayor liquidez influyó en los consumidores.

Por su parte, la industria exhibió un desempeño dispar. La producción de hierro cayó 26,8%, la mayor baja entre todos los indicadores industriales. El acero crudo retrocedió 8,7%, mientras el acero laminado en caliente subió 1,5%, el acero no plano, 0,8% y el acero plano, 1,8 por ciento. La línea blanca acompañó la tendencia negativa: la producción de lavarropas y secarropas cayó 11%, mientras los calefones y termotanques crecieron apenas 0,8 por ciento. La producción de gas bajó 0,3% y la demanda eléctrica de grandes usuarios descendió 0,2 por ciento.

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En la construcción, luego del repunte de mayo, el Índice Construya cayó 2% en junio, y en el consumo de cemento, que retrocedió 5,9 por ciento. Lo que es un mal dato para el Gobierno, que esperaba un repunte de este sector por la cantidad de trabajadores que moviliza.

Señales mixtas

El sector automotriz mostró diferencias entre la comercialización mayorista y la demanda final. Las ventas de vehículos a concesionarios subieron 10,1%, pero el patentamiento de autos bajó 0,7%, el de motos 1,6% y la producción de autos 7,6%. Analytica interpretó esta disociación como una recomposición de stocks o la aplicación de esquemas de financiamiento puntuales, más que una mejora sostenida en el mercado.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que a partir de mayo/junio comenzaban los "mejores 18 meses". (Foto: IAE Business School)

Un pronostico menos optimista tienen en la consultora LCG donde proyectaron que la actividad económica se mantuvo prácticamente sin cambios respecto de mayo con alrededor de 0,0% mensual desestacionalizado. Sus tres modelos ubicaron el dato en un rango de -0,2% a +0,2 por ciento. La estimación combinó 47 series de alta frecuencia, entre ellas ventas minoristas, patentamientos, producción industrial, despachos de cemento y recaudación. Para junio, se publicaron 26 de estas variables, que cubren cerca del 80% de la economía.

Pese a las diferencias en el número, LCG también sostuvo que comercio e industria explicaron la mayor parte del arrastre negativo, mientras que actividades empresariales, construcción e intermediación financiera operaron en sentido contrario. El resto de los sectores mostró variaciones menores o aún no tiene indicadores publicados. Hasta mayo, la actividad acumuló una baja de 1,5% desde diciembre, con una dinámica “serrucho” marcada por subas en enero y marzo, y bajas en febrero, abril y mayo.

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El peso de las expectativas

La cuestión está en cómo jugaron las expectativas y si la declaración del ministro Caputo sobre los “mejores 18 meses” de mediados de abril resultó desafortunada por las expectativas consecuentes que generaron.

El titular del Palacio de Hacienda fundamentó su proyección en el avance de tres medidas principales: la reforma laboral, la Inocencia Fiscal y la concesión de los 9.000 kilómetros de rutas nacionales. Solo esta última de las variables avanzó como esperaba el Gobierno. Aunque la reforma laboral y la Inocencia Fiscal lograron aprobación en el Congreso, por cuestiones fiscales se demoró la entrada en vigencia de iniciativas como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). El oficialismo insistirá con otro proyecto de Inocencia Fiscal para subsanar los puntos débiles identificados en la legislación.

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El mercado y los analistas aguardan el dato que publicará el Indec para obtener una referencia oficial sobre el rumbo de la economía, en un escenario donde la tendencia de “serrucho” sigue presente y la recuperación aún no se consolida en todos los sectores. Las proyecciones y los informes de las consultoras constituyen insumos clave, pero el resultado oficial será el principal punto de referencia para evaluar los próximos pasos de la política económica y el impacto de las reformas.