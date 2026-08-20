Crimen y Justicia
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Imputaron a un intendente de Salta por la muerte de un hombre durante un accidente en Jujuy

Se trata de Julio Antonio Jalit, quien está acusado de homicidio culposo. El siniestro vial ocurrió en la Ruta 34, a la altura de Calilegua. La víctima fue Rubén Marino Guitián, de 40 años

Julio Antonio Jalit fue imputado por homicidio culposo tras el siniestro vial fatal ocurrido en Calilegua, Jujuy
Julio Antonio Jalit fue imputado por homicidio culposo tras el siniestro vial fatal ocurrido en Calilegua, Jujuy
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El intendente de Pichanal, Julio Antonio Jalit, fue imputado por homicidio culposo por la conducción de un vehículo automotor tras el siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 34, en Calilegua, Jujuy, donde murió el motociclista Rubén Marino Guitián, de 40 años. La medida fue informada este miércoles por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que lleva adelante la investigación para determinar la mecánica del choque y establecer responsabilidades.

El choque ocurrió el martes 18 de agosto cerca de las 6.15 en el acceso norte a Calilegua a la altura de la casilla L3, en el departamento Ledesma. En ese sector colisionaron una motocicleta Guerrero Trip 110 c.c. negra, conducida por Rubén Marino Guitián, y una camioneta Toyota Hilux gris, dominio AG 846 UY, propiedad de la Municipalidad de Pichanal, que era manejada por Julio Antonio Jalit, de 60 años.

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De acuerdo con la información oficial difundida por el MPA, Marino Guitián regresaba de cumplir su jornada laboral en el sector denominado Yapeyú cuando se produjo el impacto. Ese dato forma parte de la reconstrucción inicial incorporada al expediente por la fiscalía jujeña.

Debido al fuerte impacto, el conductor de la moto resultó con heridas extremadamente graves localizadas en la zona de la cabeza y perdió la vida en el sitio. El informe realizado por los médicos determinó que la causa del fallecimiento fue un traumatismo encéfalo-craneal grave, provocado por el siniestro vial. El parte oficial indicó además que la camioneta terminó fuera de la ruta, inmovilizada sobre la banquina.

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La Justicia jujeña investiga las circunstancias del choque en la Ruta 34 en el que murió el motocicliste Rubén Marino Guitián (Fuente: MPA)
La Justicia jujeña investiga las circunstancias del choque en la Ruta 34 en el que murió el motocicliste Rubén Marino Guitián (Fuente: MPA)

El expediente judicial avanza bajo la tipificación de homicidio culposo, figura que se encuentra establecida y regulada en el artículo 84 bis del Código Penal. Las autoridades también informaron que al imputado se le realizó el examen de alcoholemia, que dio resultado negativo. En lo que respecta a la víctima, se procedió a realizarle el análisis toxicológico correspondiente, aunque todavía se encuentra pendiente de conocerse el resultado.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Investigación Penal San Pedro Nº 3, con asiento en Libertador General San Martín, desde donde se impulsa la reconstrucción de las circunstancias del choque. El objetivo central de esta etapa es establecer de forma definitiva cómo ocurrió la colisión sobre la Ruta 34 y qué responsabilidades penales pueden surgir del expediente.

El intendente salteño Julio Jalit quedó a disposición de la Justicia jujeña tras la imputación informada por el MPA
El intendente salteño Julio Jalit quedó a disposición de la Justicia jujeña tras la imputación informada por el MPA

En el lugar del hecho intervino el ayudante fiscal Mariano Medina, quien coordinó las tareas junto con efectivos de la Seccional 41 de Calilegua, personal de la Dirección de Criminalística UR4 y Federico Estrada, del Organismo de Investigación del MPA.

Entre las medidas ordenadas por la fiscalía se encuentran peritajes mecánicos sobre la motocicleta y la camioneta involucradas, planimetrías, registros fotográficos del lugar y levantamiento de rastros. Esos elementos serán evaluados para reconstruir la mecánica del impacto y determinar si existieron factores adicionales que hayan incidido en el desenlace fatal.

Jalit es un dirigente con larga trayectoria en la política salteña. Fue intendente de Pichanal durante cuatro mandatos consecutivos entre 2003 y 2019 y volvió al cargo en 2023. En paralelo, afronta en Salta una causa judicial por presuntos delitos contra la administración pública. Por la imputación más reciente, el intendente permanece en libertad, aunque sujeto al avance de la causa y a las decisiones que adopte la Justicia. La causa continúa en etapa investigativa y espera los resultados de las pericias y estudios ordenados tras el siniestro vial.

Hace unos años, Jalit ya había sido noticia por una polémica frase que generó indignación. “Para robar hay que ser inteligente y yo me considero inteligente”, dijo a principios de 2023.

El intendente se refería a propiedades y equipos de un emprendimiento productivo que no están a su nombre, sino que pertenecen a la provincia. En esa línea, intentó afirmar que no sería tan desprolijo para sustraer patrimonio de esa manera del Estado.

La suspicacias en torno a Jalit, consignan los medios locales, surge por la evolución de su patrimonio: en 15 años pasó de ser un empleado de una estación de servicios a uno de los hombres más ricos del departamento de Orán.

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