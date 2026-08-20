El riesgo de una recesión económica cayó al nivel más bajo del año pero se mantiene encima del 80%, según la Universidad Di Tella

El riesgo de recesión había llegado al 99% en la medición de enero de este año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El riesgo de recesión en la economía argentina volvió a retroceder en julio, aunque continúa en un nivel elevado. Según el último Índice Líder del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella, la probabilidad de que la actividad económica ingrese en una fase contractiva en los próximos meses se ubicó en 81%, el registro más bajo del año hasta el momento, pero todavía por encima del umbral del 80 por ciento.

El dato surge de la medición correspondiente a julio de 2026, difundida por el CIF-UTDT, que elabora mensualmente este indicador para anticipar los puntos de giro en el nivel de actividad económica. La probabilidad de salir de la fase expansiva —la forma en que el propio informe denomina a este cálculo cuando la economía atraviesa un período de crecimiento— venía de ubicarse en 84% en junio y en 82% en mayo, por lo que julio marcó una nueva baja dentro de una tendencia que, con algunos vaivenes, se sostiene desde comienzos de año.

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De hecho, ese recorrido descendente contrasta con los valores que había mostrado el indicador a inicios de 2026, cuando la probabilidad de recesión llegó a tocar el 99% en enero, su nivel más alto de la serie reciente. Desde entonces, el porcentaje fue cediendo mes a mes, aunque sin perforar la barrera del 80%, un umbral que el CIF-UTDT considera significativo para calificar el riesgo como elevado.

Cómo se mueve el indicador

La metodología del Índice Líder explica en buena medida por qué la probabilidad de recesión evoluciona de forma paulatina y no a través de saltos abruptos. “Como las probabilidades se calculan sobre la base de las probabilidades del mes anterior, la evolución de la probabilidad de salir de la expansión cambia lentamente en el tiempo”, señala el informe de la UTDT correspondiente a julio.

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El Estimador Mensual de Actividad Económica que mide el Indec mostró señales de contracción en mayo. (Reuters)

Esa misma lógica metodológica explica el nuevo descenso registrado en el séptimo mes del año. El reporte precisa que “en julio la probabilidad se ubica en 81%, levemente por debajo del 84% de junio”. El instituto vincula ese movimiento con el comportamiento reciente del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), la serie oficial que el Índice Líder busca anticipar.

Al respecto, el informe detalla que “desde septiembre de 2025 la serie de tendencia-ciclo del EMAE venía mostrando subas consecutivas”, un tramo que se interrumpió con el dato correspondiente a mayo de 2026, que “registra la primera caída de ese tramo (-0,05%)”. Esta interrupción en la racha de mejoras del EMAE es, según el reporte, uno de los factores que moderó el ritmo de baja en la probabilidad de recesión durante julio.

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La definición que utiliza el CIF-UTDT para identificar una recesión también ayuda a entender el peso de este indicador. Tal como precisa el informe, “el IL define una recesión cuando la serie de tendencia-ciclo del EMAE tiene seis caídas consecutivas, es decir, dos trimestres de caída”. Además, el documento aclara que tanto la serie de tendencia-ciclo como la desestacionalizada “se calculan con filtros que en las puntas de la serie son asimétricos”, por lo que confirmar el dato de los meses más recientes requiere esperar algunos meses hacia adelante.

La evolución del Índice Líder en julio

Más allá de la probabilidad de recesión, el Índice Líder (IL) que mide la Universidad Torcuato Di Tella —el indicador compuesto que sintetiza el comportamiento de diez variables económicas y financieras— tuvo un comportamiento negativo durante julio. Según el reporte, el IL “cayó 0,72% en su versión mensual desestacionalizada durante julio de 2026”, con lo que se ubicó en 124,41 puntos, tomando como base el año 2004 igual a 100. En junio, el mismo indicador había marcado 125,62 puntos, tras un leve retroceso de 0,09% respecto de mayo.

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El Índice Merval es uno de los componentes del Índice Líder que creció en la última medición.

La serie de tendencia-ciclo, que suaviza las oscilaciones de corto plazo, tuvo una caída más moderada: 0,16% en el mes. En la comparación interanual, el Índice Líder desestacionalizado acumuló una baja de 3,29% frente a julio de 2025.

Qué componentes explican el resultado

El Índice de Difusión, que mide cuántas de las diez series que integran el Índice Líder muestran variaciones positivas significativas, se ubicó en 50% en julio, luego de haber tocado 60% en junio. Según precisa el informe, esto significa que “de las diez series que componen el Índice Líder, cinco presentan variaciones positivas significativas”: el Índice General de la Bolsa de Comercio, el índice Merval Argentina, el precio FOB de las habas de soja, la recaudación de IVA en términos reales y el despacho de cemento al mercado interno.

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El resto de los componentes que integran el indicador —entre ellos el agregado monetario M1, las ventas de autos a concesionarios, el Índice de Confianza del Consumidor elaborado por la propia universidad y los índices de producción industrial de FIEL para minerales no metálicos y siderurgia— no mostraron variaciones positivas relevantes en la medición de julio, de acuerdo con el detalle metodológico del CIF-UTDT.

De esta manera, el cuadro que surge del último informe combina una probabilidad de recesión que continúa por encima del 80%, aunque en su nivel más bajo del año, con un Índice Líder que retrocedió tanto en la comparación mensual como en la interanual.

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