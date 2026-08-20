Cayó en Merlo un hombre acusado de difundir mensajes antisemitas en redes tras casi diez meses de investigación

Detuvieron a un hombre por difurndir mensajes de odio contra la comunidad judía, en redes (argentina.gob.ar)

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Una investigación judicial que había comenzado en enero de este año terminó este miércoles con la detención de un hombre en Merlo por la difusión de mensajes antisemitas e incitación a la violencia en redes sociales.

El procedimiento se realizó en el marco de una investigación judicial que apuntó a publicaciones detectadas en la red social X, pero que luego derivo en un campo de operaciones mayor. En el domicilio ubicado en la zona noroeste del gran Buenos Aires actuó el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina.

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La denuncia había sido presentada por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). La organización reportó ante la Justicia una serie de contenidos atribuidos a un usuario de la mencionada red social. Según la presentación, ese perfil difundía amenazas, mensajes de agresión y expresiones de incitación a la violencia dirigidas contra integrantes de la comunidad judía, de acuerdo con lo detallado por la Policía Federal Argentina (PFA).

A partir de esa denuncia, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9, a cargo del fiscal Guillermo Marijuan, abrió una investigación, que quedó en manos del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA. De esta manera, avanzaron con tareas de análisis digital y ciberpatrullaje, utilizando herramientas de recolección y examen de información disponible en internet y en plataformas.

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Mauro Berenstein Presidente de la DAIA

Con los datos reunidos, las autoridades encontraron que el sospechoso compartía contenido no solo en X, sino en distintas redes sociales. El material analizado contenía mensajes de odio y discriminación hacia la comunidad judía, muestras de afinidad con propaganda islámica, elogios a actos terroristas y publicaciones compatibles con la idealización de la figura de un atacante activo. Ese conjunto de elementos formó parte de los indicios evaluados por los agentes especializados.

El DAIA logró establecer la identidad del presunto autor de las publicaciones y ubicó su lugar de residencia en un inmueble situado en la localidad de Mariano Acosta, dentro del partido de Merlo en el conurbano bonaerense. Con esos datos, la causa avanzó hacia una medida de prueba de mayor alcance.

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Con la evidencia reunida por la fuerza federal, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 6, a cargo de forma interina del juez Daniel Rafecas, ordenó el allanamiento del domicilio investigado.

Durante el operativo, los efectivos imputaron al sospechoso por el delito de “Amenazas” y secuestraron un teléfono celular y una computadora que serán peritados para confirmar el material vinculado con las publicaciones denunciadas, registros de actividad en redes sociales u otros elementos de interés para la causa. La medida contó con intervención de la Secretaría N° 11, encabezada por Paula Sanz, y se ejecutó bajo los lineamientos generales fijados por el Ministerio de Seguridad Nacional.

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Informe Anual sobre Antisemitismo

En junio, la DAIA presentó su informe anual sobre antisemitismo en Argentina, donde advirtió que en 2025 se registraron 713 casos de antisemitismo, un promedio de dos denuncias por día. El reporte, elaborado por el Centro de Estudios Sociales de la organización, reflejó un aumento del 3,78% respecto al año anterior y subrayó que la hostilidad y la discriminación contra la comunidad judía persisten a niveles elevados.

De acuerdo con el documento, la mitad de los episodios denunciados ocurrieron en plataformas digitales, tal como el que ocurrió en esta ocasión. Allí proliferan perfiles dedicados a difundir contenido antisemita en redes como X, Instagram y Telegram. El informe detalló que el año pasado también se reportaron 48 agresiones en la vía pública o espacios comunes, lo que equivale a casi una por semana. Además, el ámbito educativo también fue escenario de incidentes, con más de un caso por mes en escuelas o espacios vinculados a la educación.

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