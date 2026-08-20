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Noboa decretó tres días de duelo nacional por la muerte del jefe de Inteligencia de Ecuador en un accidente de helicóptero en Kenia

El decreto ejecutivo fue firmado por el mandatario desde China, donde el mandatario se encuentra de visita oficial. De acuerdo con la disposición presidencial, los días de duelo nacional serán jueves, viernes y sábado

El fallecido director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Michele Sensi-Contugi (REUTERS)
El fallecido director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Michele Sensi-Contugi (REUTERS)
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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este miércoles tres días de duelo nacional por la muerte del director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Michele Sensi-Contugi, y de su esposa, Stephany Hollihan, quienes fallecieron en un accidente de helicóptero en Kenia. La medida establece que las banderas nacionales deberán permanecer a media asta en todos los edificios públicos y dispone la organización de un funeral de Estado para el funcionario.

El decreto ejecutivo fue firmado por Noboa desde China, donde el mandatario se encuentra de visita oficial. De acuerdo con la disposición presidencial, los días de duelo nacional serán jueves, viernes y sábado.

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Noboa ordenó además que los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa e Interior coordinen con los familiares de Sensi-Contugi las acciones necesarias para la organización de las exequias oficiales.

El jefe del Centro Nacional de Inteligencia y su esposa murieron este miércoles en un accidente que dejó siete fallecidos, seis pasajeros y el piloto. Según informó la Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA), el helicóptero se estrelló a las 09:13 hora local (06:13 GMT) en el condado de Samburu, cerca del monte Ololokwe.

La aeronave era un Eurocopter EC130 B4 y cubría la ruta entre Loisaba y Ewasonyiro cuando se produjo el siniestro.

Los equipos de rescate, con integrantes de la Cruz Roja keniana, utilizaron drones para inspeccionar el área, debido a las características remotas y de difícil acceso de la zona donde ocurrió el accidente. Las autoridades de Kenia abrieron una investigación para establecer las causas del siniestro.

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El jefe del Centro Nacional de Inteligencia y su esposa murieron este miércoles en un accidente que dejó siete fallecidos, seis pasajeros y el piloto
El jefe del Centro Nacional de Inteligencia y su esposa murieron este miércoles en un accidente que dejó siete fallecidos, seis pasajeros y el piloto

Entre las víctimas también se encontraba José Alberto Suárez, presidente y gerente general de tres cadenas locales de Telemundo en Florida. La información fue confirmada por la propia televisora mediante un comunicado firmado por sus máximos directivos.

Sensi-Contugi tenía 44 años y era uno de los funcionarios más cercanos a Noboa, además de amigo personal del presidente. Desde enero de 2024 dirigía el Centro Nacional de Inteligencia, organismo que antes recibió el nombre de Centro de Inteligencia Estratégica.

El funcionario también ocupó durante un breve período el cargo de ministro de Gobierno, cartera que encabezó entre abril y agosto de 2024.

En el decreto que estableció el duelo nacional, Noboa destacó la trayectoria de Sensi-Contugi dentro de la administración pública y señaló que el funcionario sirvió al Estado con “compromiso, entrega y profundo sentido de responsabilidad”.

El mandatario agregó que Sensi-Contugi aportó “desde cada una de las funciones que le fueron confiadas a la defensa de los intereses nacionales y el bienestar del país”.

Noboa todavía no realizó declaraciones públicas en sus cuentas oficiales sobre el fallecimiento de Sensi-Contugi y Hollihan. La vicepresidenta María José Pinto, la Presidencia de Ecuador y otras instituciones y altos funcionarios del Gobierno expresaron sus condolencias por la muerte de la pareja.

Entre las víctimas también se encontraba José Alberto Suárez, presidente y gerente general de tres cadenas locales de Telemundo en Florida
Entre las víctimas también se encontraba José Alberto Suárez, presidente y gerente general de tres cadenas locales de Telemundo en Florida

La Presidencia también adoptó una medida para garantizar la continuidad de las funciones del organismo de inteligencia. En otro decreto ejecutivo, Noboa designó a Luis Carlos Ávila como director encargado del Centro Nacional de Inteligencia.

La designación tiene como objetivo “garantizar la continuidad en el ejercicio de las atribuciones y responsabilidades de la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia”, según establece el decreto.

El accidente ocurrió mientras Sensi-Contugi y su esposa se encontraban en Kenia, país donde el helicóptero sufrió el siniestro durante el trayecto entre Loisaba y Ewasonyiro. La investigación abierta por las autoridades kenianas deberá determinar las circunstancias que provocaron la caída de la aeronave.

Con el decreto firmado desde China, el Gobierno ecuatoriano estableció el duelo oficial durante tres jornadas y dispuso el homenaje de Estado para quien dirigió el principal organismo de inteligencia del país desde enero de 2024.

(Con información de EFE)

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