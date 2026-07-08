El misterio de la nueva masacre narco de La Matanza

Policía Científica en Rafael Castillo horas después de la masacre

Hay un nuevo triple crimen narco en La Matanza del que poco se conoce, y del que poco se habla. Tiene cuatro muertos en la lista. Y al contrario de otros hechos similares en la jurisdicción, este asesinato grupal todavía es un misterio para los autoridades. La marca del mercado transa lo atraviesa sin dudas.

Ocurrió el sábado 27 de junio en la esquina de Recuero e Icalma, zona de Laferrere, poco después de la medianoche. De acuerdo al acta de ese día, dos policías de la Bonaerense llegaron a la escena tras un llamado al 911. El denunciante apenas dijo: “Se escucharon tiros”. La escena, en verdad, era mucho más dantesca.

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Los oficiales que llegaron en un patrullero vieron a un grupo de vecinos, que les marcaron a un hombre ya muerto. Lo describieron en su reporte como de 1,70 de alto, vestido en una campera de cuero negra y un pantalón gris, en medio de un charco de sangre, junto a una bicicleta.

A 30 metros de distancia, junto a un arroyo, había una casilla ennegrecida por un incendio. En la pendiente del arroyo había otra mujer. Tenía 1,55 de altura, campera verde y una calza. Un vecino, tal vez por pudor, había cubierto el cadáver con una sábana. No sabían que esta muerta, no al comienzo. Los policías pidieron por radio a una ambulancia. Una médica llegó al lugar. El cadáver de la chica fue retirado por una ambulancia a la 1:30 horas. El clima del lugar era tenso. La hostilidad de los vecinos, que habían incendiado la casilla, estaba lejos de cesar.

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En paralelo, una comisaría de Villa Dorrego recibía la noticia de que dos víctimas más habían ingresado a la Unidad de Pronta Atención ubicada a la altura del kilómetro 29, Ruta N°3, González Catán. El primero, un hombre, muerto a tiros. La segunda, una mujer, sobrevivió.

La casilla incendiada

Los vecinos en guerra y la lista de víctimas

La Policía Bonaerense y el fiscal Diego Rulli, de la UFI de Homicidios de La Matanza. Los vecinos comenzaron a agredir al personal, a insultarlos, a acusarlos de no hacer nada. La casilla quemada, dijeron, era el domicilio de un transa.

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Así y todo, los investigadores obtuvieron los nombres de las víctimas. Naiara Naomi Marte Semprevivo era la joven bajo la sábana. Tenía 19 años, domicilio en Laferrere, a ocho cuadras de donde la hallaron muerta. Sus familiares aseguraron que consumía drogas. Joaquín Maximiliano Villegas era el hombre hallado junto a la bicicleta. Tenía 34 años. Era albañil. Recibía planes sociales. Debía casi un millón y medio de pesos a una financiera. Los investigadores descubrieron que había ido a comprar droga esa noche. Vivía a diez cuadras de la esquina del crimen.

El hombre que ingresó muerto a la sala médica era Víctor Alejandro Martínez. Vivía a menos de dos cuadras del lugar del hecho. Su tío relató a la Bonaerense cómo su sobrino solía robarle a la familia para fisurar los bienes y así financiar su consumo.

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Poco después, el relato se completó. Las víctimas habían coincidido en el bunker que terminó incendiado. Dos pistoleros en moto atacaron a balazos el lugar, para luego huir. Villegas se llevó la peor parte. La autopsia le encontró seis orificios de bala.

El crimen narco de la adolescente en La Matanza

El caso tiene similitudes casi totales con el crimen de Candela Urquiza, muerta la semana pasada al quedar en medio de un atentado sicario para matar a un dealer de su barrio. Candela recibió un tiro en la cabeza. No llegó al Hospital Simplemente Evita. Tenía 14 años. El caso es idéntico: un pistolero llegó a Villa Dorrego, zona de Virrey del Pino, para acribillar la casa de otro traficante y luego huir en auto. El traficante respondió a tiros. Candela y su abuela fueron baleadas en el fuego cruzado. Los vecinos, hartos, quemaron la casilla del transa. El fiscal Clauido

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La DDI de La Matanza y la Departamental local investigan el triple crimen de Rafael Castillo. La falta de cámaras de seguridad se suma al hermetismo de los vecinos. La UFI de Homicidios La Matanza busca conectar el caso con el crimen de Candela Urquiza. Por lo pronto, ordenó una pericia balística para comparar las balas de ambos tiroteos. 25 vainas servidas se encontraron en torno a la casilla que terminó en llamas.

La pregunta se vuelve obvia para los fiscales: ¿quiénes son los narcos que riegan de plomo la zona oeste?