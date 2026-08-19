Atraparon en el barrio porteño de Monserrat a un ciberacosador que hostigaba a una joven de Córdoba

La Justicia de Córdoba solicitó el traslado del sospechoso (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una investigación, originada en la provincia de Córdoba, terminó con un joven de 21 años detenido en la Ciudad de Buenos Aies. Se trata de un sospechoso señalado por acosar a una joven cordobesa a través de diferentes plataformas digitales.

La Justicia provincial dispuso su detención y lo acusó de amenazas agravadas y coacción agravada por el anonimato en un contexto de violencia de género. La medida se concretó a partir de dos allanamientos en el barrio porteño de Monserrat, por pedido de la Fiscalía de Instrucción Especializada en Cibercrimen de Córdoba.

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Según pudieron reconstruir los investigadores, el joven lanzó amenazas y hostigó de manera digital a la víctima durante un tiempo prolongado. Entre los ataques figuran amenazas de muerte y mensajes de contenido sexual, suplantación de identidad en redes sociales, apertura de perfiles falsos y difusión no consentida de datos personales de la joven y de integrantes de su entorno familiar.

La Fiscalía precisó que uno de los ejes centrales del trabajo consistió en el análisis de información remitida por plataformas y empresas de servicios. A partir de cruces de datos con Meta, TikTok, Google y prestadoras de telefonía, los investigadores lograron identificar un dispositivo móvil vinculado con la operatoria. Detectaron en ese aparato el funcionamiento de una granja de 30 cuentas de correo electrónico y decenas de líneas telefónicas activadas con tarjetas SIM descartables. Pero el ciberacosador enviaba mensajes y realizaba llamadas desde números de distintos países, lo que dificultó su identificación.

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A partir de la información recabada, los agentes pudieron seguir el rastro del sospechoso el cual arrojó un desplazamiento desde la Patagonia hasta su radicación definitiva en Buenos Aires. Cada uno de los episodios perpetrados coincidía con los puntos geográficos en donde se encontraba el acusado, explicaron desde el Ministerio Público Fiscal de Córdoba.

Los allanamientos fueron solicitados por la Fiscalía de Instrucción Especializada en Cibercrimen de Córdoba. (Google Maps)

Este martes, la Justicia dispuso las órdenes de allanamiento en los dos domicilios ubicados en la Capital Federal y, durante los procedimientos, la fuerza interviniente secuestró dispositivos electrónicos, tarjetas SIM y otros elementos de interés probatorio que serán sometidos a peritajes y análisis forense para determinar su eventual relación con los hechos atribuidos.

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El procedimiento estuvo a cargo del fiscal Franco Pilnik, del Juzgado de Control y Faltas n° 3 y contó con contó con la intervención del personal de la Dirección Lucha Contra el Cibercrimen de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal.

En este caso, la Fiscalía avanzó sobre registros asociados a cuentas, comunicaciones y movimientos de conexión hasta reunir los elementos necesarios para solicitar la medida de coerción y concretar la detención.

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Tras su arresto en Buenos Aires, el joven de 21 años será trasladado a Córdoba, donde deberá quedar a disposición de la Justicia para el desarrollo de las actuaciones procesales previstas en la causa.

En esa misma línea, otra causa judicial en Córdoba mostró cómo la información extraída de teléfonos, mensajes y registros de ubicación permitió encontrar a una adolescente y derivó en una investigación por grooming, abuso y explotación sexual infantil.

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La joven recibía miles de llamados y correos electrónicos desde diferentes perfiles

La denuncia se hizo por la desaparición de una adolescente de 14 años en Villa de María del Río Seco, en el norte de la provincia.

La menor había salido de su casa con el argumento de visitar a una amiga y no regresó, lo que activó el protocolo de búsqueda el 1 de julio. Según la reconstrucción del expediente, la adolescente viajó junto a otra menor en un taxi hacia Sumampa, en Santiago del Estero, donde las esperaba un hombre. Cinco horas después, ambas fueron localizadas a partir de la geolocalización de un celular, aunque el secuestro de ese teléfono abrió una línea de pesquisa de mayor alcance.

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A partir de ese hallazgo, la investigación dejó de concentrarse solo en la búsqueda de la menor y pasó a examinar una posible trama de contactos entre adultos y adolescentes, con derivaciones en dos jurisdicciones y nuevas medidas probatorias.

Con allanamientos, pericias sobre teléfonos, registros de GPS, mensajes e imágenes, la fiscalía avanzó sobre una red que ya suma 11 detenidos y un prófugo. El 31 de julio hubo siete arrestos en Villa de María del Río Seco, con imputaciones por grooming y abuso sexual con acceso carnal. Entre los acusados figura José Aníbal Ricardo Villarreal, exasesor legislativo. El 8 de agosto se incorporaron dos nuevas detenciones y otras presuntas víctimas menores de edad. El 14 de agosto, nuevos procedimientos ampliaron otra vez el expediente, que sigue en etapa de instrucción.

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