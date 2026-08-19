Autoridades de Guatemala emprenden acciones legales contra una fábrica de químicos que opera sin permisos

Los residentes reportaron náuseas, irritación en los ojos y problemas respiratorios por la operación de la bodega de químicos en una zona residencial. (Facebook)

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Luego que vecinos protestaran contra una empresa de químicos ubicada dentro de una zona residencial, los ministerios de Energía y Minas, Salud y Ambiente, confirmaron acciones legales en contra de una empresa que no contaba con los permisos correspondientes para operar.

La empresa está ubicada en Ciudad San Cristóbal, zona 8 del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala y trabaja con el nombre de Calidad, S.A.

El problema lleva más de un año. Los vecinos han denunciado fuertes olores, inhalación de gases tóxicos, enfermedades y hasta contaminación ambiental.

Han acudido a diversas instancias gubernamentales y, aunque ha habido cierres temporales, las mismas autoridades reconocen que la empresa sigue operando debido a una falta de coordinación.

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“Varios ministerios se atribuyen mutuamente la responsabilidad y remiten el asunto a otras dependencias, en especial al Ministerio de Salud Pública, mientras la población sigue expuesta... Nadie se pone a pensar y nadie voltea a ver a los vecinos, a la población que están con todos estos padecimientos”, afirmó el diputado Felipe León Barrera.

La fábrica de químicos en la zona 8 de Mixco funciona sin autorización de la Dirección de Hidrocarburos, según el Ministerio de Energía y Minas. (Facebook)

Instalan mesa técnica

Ante esta situación, en el Congreso de la República se instaló una mesa técnica de seguimiento donde participan representantes de diferentes ministerios, así como de la Municipalidad de Mixco.

El dato más grave, según lo expuesto en la reunión, es que el Ministerio de Energía y Minas confirmó que la empresa opera sin autorización de la Dirección de Hidrocarburos. A eso se suman denuncias penales ya planteadas por temas de manejo ambiental.

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Los vecinos reportan náuseas, irritación en los ojos y problemas respiratorios. También denuncian que el olor procedente de la bodega “ya no se aguanta”, en un sector descrito como eminentemente residencial, al que ingresan pipas con sustancias químicas cuyo detalle no ha sido precisado, aunque fueron señaladas como peligrosas, tóxicas e inflamables.

“La respuesta directa al conflicto es esa: una empresa almacena y mueve productos peligrosos en una zona habitacional de Ciudad San Cristóbal, los residentes aseguran que sufren afectaciones a la salud, y las instituciones todavía no han ejecutado una acción definitiva para detener la operación”, afirmó el diputado Felipe León Barrera.

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Entre las autoridades que serán citadas o invitadas figuran la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la Defensoría de la Salud, la Procuraduría General de la Nación.La intención, dijo el diputado, es que todas las entidades involucradas participen en el seguimiento del caso y en la definición de medidas puntuales para el área afectada.

Los vecinos de Ciudad San Cristóbal denunciaron desde hace más de un año olores fuertes, gases tóxicos, enfermedades y contaminación ambiental. (Facebook)

Operan aún clausurados

Según el congresista, uno de los problemas más graves que se detectaron es que, a pesar de que la empresa ha sido clausurada temporalmente, los trabajadores continúan laborando, principalmente en horas de la noche.

“Es hay un irrespeto, se evidencia un irrespeto total a la ley y muy importante, ya hay denuncias penales y pareciera que no les importa”, lamentó.

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Por ahora, el Ministerio de Ambiente accionó contra Calidad, S.A. y el Ministerio de Salud solicitó a las autoridades de Trabajo que determinen si los 25 trabajadores de la empresa se encuentran en riego, debido a la exposición diaria a los químicos.