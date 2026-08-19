Líderes del turismo se reunirán en Panamá para analizar los nuevos retos de la industria

Panamá recibió 1,755,998 visitantes internacionales entre enero y junio de 2026, un crecimiento de 17.4% frente al mismo período del año anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Panamá llega a la segunda mitad de 2026 con uno de sus mejores desempeños turísticos de los últimos años, pero con desafíos que van más allá de aumentar la cantidad de visitantes.

La industria discute ahora cómo extender las estadías, elevar el gasto por viajero y llevar una mayor parte de los beneficios hacia destinos y comunidades fuera de los circuitos tradicionales.

Ese debate será parte del Foro de Turismo 2026, que se realizará el próximo 16 de septiembre en Ciudad de Panamá, organizado por la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL).

La jornada reunirá a líderes nacionales e internacionales para analizar los cambios en el perfil de los viajeros, la digitalización y las nuevas tendencias de sostenibilidad que están transformando la industria.

PUBLICIDAD

El encuentro ocurre con números favorables. Entre enero y junio, Panamá recibió 1,755,998 visitantes internacionales, 17.4% más que durante el mismo período de 2025, según cifras preliminares de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

La ocupación hotelera alcanzó 67.6% durante el primer semestre de 2026, con un incremento de 14% respecto al mismo período del año pasado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento también llegó a los hoteles, donde la ocupación alcanzó 67.6% durante el semestre, con un incremento interanual de 14%, de acuerdo con datos de STR.

Las cifras muestran recuperación, pero también plantean el reto de convertir ese mayor flujo de viajeros en un impacto económico más amplio.

La discusión del sector apunta a conseguir que los visitantes permanezcan más tiempo, recorran otras regiones y consuman productos locales, mientras la actividad genera oportunidades para pequeños empresarios y comunidades vinculadas con la cadena turística.

PUBLICIDAD

Uno de los temas del foro será precisamente el turismo comunitario como instrumento para distribuir los beneficios de la actividad fuera de los principales centros urbanos.

Panamá cuenta con destinos de naturaleza, cultura y aventura en distintas provincias y comarcas, pero el desafío consiste en integrarlos de manera efectiva a los circuitos comerciales y facilitar que reciban una mayor parte del gasto turístico.

El sector turístico busca que el aumento de visitantes se traduzca en estadías más largas, mayor gasto y beneficios para otros destinos del territorio panameño. EFE/Bienvenido Velasco

La transformación del viajero será otro de los ejes. La industria enfrenta consumidores que utilizan cada vez más herramientas digitales para escoger, reservar y evaluar sus experiencias, mientras crece el interés por propuestas vinculadas con naturaleza, gastronomía y cultura local.

PUBLICIDAD

Para los destinos, esto obliga a adaptar tanto sus productos como la manera en que se promocionan y relacionan con sus potenciales visitantes.

El turismo de reuniones representa otro ejemplo de cómo Panamá intenta atraer viajeros capaces de generar un mayor impacto económico durante su permanencia. Entre enero y junio se realizaron 74 congresos y convenciones internacionales, que reunieron a 113,937 participantes y demandaron 47,854 habitaciones, mientras su impacto económico fue estimado en $91.5 millones.

El foro también pondrá sobre la mesa la sostenibilidad y el denominado turismo regenerativo, que busca ir más allá de reducir el impacto de los visitantes. Este último enfoque plantea que la actividad contribuya activamente a mejorar los destinos, mediante la conservación ambiental, el fortalecimiento cultural y la participación económica de las comunidades que reciben a los viajeros.

PUBLICIDAD

La gastronomía tendrá igualmente espacio dentro de la discusión porque se ha convertido en un elemento capaz de diferenciar destinos y conectar al visitante con la identidad de un territorio.

El turismo comunitario aparece entre las alternativas para llevar una mayor parte de los beneficios económicos hacia poblaciones ubicadas fuera de los destinos tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Integrar restaurantes, productores, cocineros y comunidades puede ampliar la experiencia turística y, al mismo tiempo, hacer que una mayor proporción del gasto permanezca dentro de las economías locales.

El crecimiento de 2026 coloca así a Panamá frente a una etapa en la que recibir más turistas es solo una parte de la ecuación. El reto que discutirá la industria el 16 de septiembre será cómo transformar ese movimiento en mayor valor económico, mejores experiencias y nuevos destinos, mientras la tecnología, la sostenibilidad y las comunidades adquieren mayor peso dentro del modelo turístico nacional.

PUBLICIDAD