El Salvador: “No habrá desabastecimiento de granos básicos”, afirma viceministro de Agricultura

El Salvador aseguró que el abastecimiento de granos básicos y hortalizas está garantizado pese al fenómeno de El Niño. (Cortesía: Retomado de: Óscar Domínguez)

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El Salvador asegura que el abastecimiento de granos básicos y hortalizas está garantizado a pesar de los efectos del fenómeno de El Niño, gracias a la implementación del Programa de Aumento de la Producción y al uso extensivo de sistemas de riego por parte de los agricultores. Así lo afirmó el viceministro de Agricultura, Óscar Domínguez en una entrevista con Noticiero El Salvador este martes.

“Les decimos a las familias salvadoreñas que no habrá desabastecimiento de granos básicos en el país de los granos básicos, ni de maíz ni de frijol, al igual que las hortalizas para este y el siguiente año”, sostuvo el funcionario. La declaración busca transmitir tranquilidad ante los reportes de afectaciones en cosechas de diferentes zonas del territorio nacional, en particular dentro del denominado corredor seco.

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Domínguez también explicó que los sistemas de riego han sido decisivos para enfrentar la sequía y evitar una caída significativa en la producción agrícola.

“Los productores que forman parte del Programa de Aumento de la Producción lograron mantener sus cultivos pese a registrar periodos de hasta 18 y 19 días sin lluvia, gracias al uso de sistemas de riego”, destacó el funcionario.

Según sus declaraciones, el programa tiene como objetivo fortalecer la resiliencia del sector agropecuario aparte de “reducir a un 80% la dependencia de las lluvias”

El viceministro de Agricultura, Óscar Domínguez, afirmó que el Programa Aumento a la Producción busca aumentar la capacidad de respuesta del sector agropecuario y “disminuir hasta en un 80% la dependencia de las lluvias. (Cortesía: Noticiero El Salvador)

Por su parte, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) mantiene activo un sistema de monitoreo y asistencia técnica que, junto con el apoyo de la Defensoría del Consumidor, busca evitar el impacto negativo en la economía familiar y la estabilidad de los precios de los alimentos.

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El Gobierno, a través del MAG y la Defensoría del Consumidor, ha puesto a disposición de la ciudadanía los números 910 y 912 para denunciar cualquier alza injustificada en el precio de granos básicos, hortalizas, frutas y verduras. “Los salvadoreños pueden denunciar alzas injustificadas en los precios de granos básicos, hortalizas, frutas y verduras a través de los números 910 de la Defensoría del Consumidor y 912 del Ministerio de Agricultura. Por eso adelantamos la siembra”, reiteró Domínguez. Esta medida pretende evitar especulaciones y garantizar precios justos para los consumidores, especialmente en contextos de incertidumbre climática.

Apoyo a los agricultores

Durante su intervención, el viceministro subrayó los esfuerzos de acompañamiento técnico y acciones para proteger la producción y el bienestar de quienes trabajan la tierra. “El Gobierno ha iniciado acciones en La Unión, Morazán y San Miguel, y continuará recorriendo el corredor seco para evaluar la situación de los agricultores afectados por la falta de lluvias”, informó Domínguez, d. El monitoreo en terreno busca identificar necesidades urgentes y diseñar respuestas específicas para los agricultores que han enfrentado mayores dificultades.

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Autoridades iniciaron acciones en La Unión, Morazán y San Miguel para evaluar el impacto de la falta de lluvias en los agricultores. (Retomado de: Ministerio de agricultura)

De acuerdo con las autoridades, los recorridos oficiales en el corredor seco continuarán en los próximos días para evaluar el estado de los cultivos y brindar apoyo directo a los productores más afectados. El compromiso del Gobierno, expresado por Domínguez, es mantener la producción, asegurar el abastecimiento y proteger los intereses de los consumidores ante cualquier intento de especulación en el mercado.