El Salvador
Agregar Infobae enGoogle

El Salvador: “No habrá desabastecimiento de granos básicos”, afirma viceministro de Agricultura

El programa agrícola oficial y la vigilancia a los precios de alimentos buscan garantizar la seguridad alimentaria, según declaraciones recientes

El Salvador aseguró que el abastecimiento de granos básicos y hortalizas está garantizado pese al fenómeno de El Niño. (Cortesía: Retomado de: Óscar Domínguez)
El Salvador aseguró que el abastecimiento de granos básicos y hortalizas está garantizado pese al fenómeno de El Niño. (Cortesía: Retomado de: Óscar Domínguez)
Guardar

El Salvador asegura que el abastecimiento de granos básicos y hortalizas está garantizado a pesar de los efectos del fenómeno de El Niño, gracias a la implementación del Programa de Aumento de la Producción y al uso extensivo de sistemas de riego por parte de los agricultores. Así lo afirmó el viceministro de Agricultura, Óscar Domínguez en una entrevista con Noticiero El Salvador este martes.

“Les decimos a las familias salvadoreñas que no habrá desabastecimiento de granos básicos en el país de los granos básicos, ni de maíz ni de frijol, al igual que las hortalizas para este y el siguiente año”, sostuvo el funcionario. La declaración busca transmitir tranquilidad ante los reportes de afectaciones en cosechas de diferentes zonas del territorio nacional, en particular dentro del denominado corredor seco.

PUBLICIDAD

Domínguez también explicó que los sistemas de riego han sido decisivos para enfrentar la sequía y evitar una caída significativa en la producción agrícola.

“Los productores que forman parte del Programa de Aumento de la Producción lograron mantener sus cultivos pese a registrar periodos de hasta 18 y 19 días sin lluvia, gracias al uso de sistemas de riego”, destacó el funcionario.

Según sus declaraciones, el programa tiene como objetivo fortalecer la resiliencia del sector agropecuario aparte de “reducir a un 80% la dependencia de las lluvias

El viceministro de Agricultura, Óscar Domínguez, afirmó que el Programa Aumento a la Producción busca aumentar la capacidad de respuesta del sector agropecuario y “disminuir hasta en un 80% la dependencia de las lluvias. (Cortesía: Noticiero El Salvador)
El viceministro de Agricultura, Óscar Domínguez, afirmó que el Programa Aumento a la Producción busca aumentar la capacidad de respuesta del sector agropecuario y “disminuir hasta en un 80% la dependencia de las lluvias. (Cortesía: Noticiero El Salvador)

Por su parte, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) mantiene activo un sistema de monitoreo y asistencia técnica que, junto con el apoyo de la Defensoría del Consumidor, busca evitar el impacto negativo en la economía familiar y la estabilidad de los precios de los alimentos.

PUBLICIDAD

El Gobierno, a través del MAG y la Defensoría del Consumidor, ha puesto a disposición de la ciudadanía los números 910 y 912 para denunciar cualquier alza injustificada en el precio de granos básicos, hortalizas, frutas y verduras. “Los salvadoreños pueden denunciar alzas injustificadas en los precios de granos básicos, hortalizas, frutas y verduras a través de los números 910 de la Defensoría del Consumidor y 912 del Ministerio de Agricultura. Por eso adelantamos la siembra”, reiteró Domínguez. Esta medida pretende evitar especulaciones y garantizar precios justos para los consumidores, especialmente en contextos de incertidumbre climática.

Apoyo a los agricultores

Durante su intervención, el viceministro subrayó los esfuerzos de acompañamiento técnico y acciones para proteger la producción y el bienestar de quienes trabajan la tierra. “El Gobierno ha iniciado acciones en La Unión, Morazán y San Miguel, y continuará recorriendo el corredor seco para evaluar la situación de los agricultores afectados por la falta de lluvias”, informó Domínguez, d. El monitoreo en terreno busca identificar necesidades urgentes y diseñar respuestas específicas para los agricultores que han enfrentado mayores dificultades.

Autoridades iniciaron acciones en La Unión, Morazán y San Miguel para evaluar el impacto de la falta de lluvias en los agricultores. (Retomado de: Ministerio de agricultura)
Autoridades iniciaron acciones en La Unión, Morazán y San Miguel para evaluar el impacto de la falta de lluvias en los agricultores. (Retomado de: Ministerio de agricultura)

De acuerdo con las autoridades, los recorridos oficiales en el corredor seco continuarán en los próximos días para evaluar el estado de los cultivos y brindar apoyo directo a los productores más afectados. El compromiso del Gobierno, expresado por Domínguez, es mantener la producción, asegurar el abastecimiento y proteger los intereses de los consumidores ante cualquier intento de especulación en el mercado.

Temas Relacionados

El NiñoMinisterio de AgriculturaEl SalvadorÓscar Domínguez

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Más de 23 mil estudiantes reciben becas de la Universidad de Costa Rica: institución explica cuánto invierte y cómo se asignan

La UCR destinó ₡41,398 millones (US$90.39 millones) al sistema de becas en 2026 y asegura que los beneficios se determinan individualmente según la situación socioeconómica y académica de cada estudiante.

Más de 23 mil estudiantes reciben becas de la Universidad de Costa Rica: institución explica cuánto invierte y cómo se asignan

Siete de cada diez empresas en República Dominicana están dirigidas por hombres, según la Oficina Nacional de Estadística

El estudio oficial señala que las compañías con jefatura masculina reúnen plantillas promedio de 97 personas y dominan los tramos de facturación por encima de RD$500 millones (unos USD 8.6 millones), mientras el liderazgo femenino prevalece solo hasta RD$10 millones (unos USD 171,000).

Siete de cada diez empresas en República Dominicana están dirigidas por hombres, según la Oficina Nacional de Estadística

Reforma energéticas en Honduras siguen en suspenso mientras Partido Liberal revisa contrapropuesta

El Partido Liberal decidió continuar el análisis de las reformas energéticas mediante una comisión que integrará nuevas propuestas de diputados, alcaldes y dirigentes partidarios.

Reforma energéticas en Honduras siguen en suspenso mientras Partido Liberal revisa contrapropuesta

Diputado costarricense impulsa proyecto para que las familias puedan elegir el orden de los apellidos de sus hijos

La iniciativa pretende cerrar un vacío legal que permanece después de un fallo de la Sala Constitucional y garantizar que madres y padres puedan decidir, en igualdad de condiciones, cuál apellido ocupará el primer lugar en la inscripción de sus hijos e hijas.

Diputado costarricense impulsa proyecto para que las familias puedan elegir el orden de los apellidos de sus hijos

Zoilamérica Ortega Murillo sobre Nicaragua: “Mis padres han elegido un camino de abuso de poder, de dictadura, de crimen”

La exiliada política, hija de Rosario Murillo, dio su testimonio a Teletica y explicó el perdón sin olvido pero señalando el impacto de las decisiones familiares que hunden a su país

Zoilamérica Ortega Murillo sobre Nicaragua: “Mis padres han elegido un camino de abuso de poder, de dictadura, de crimen”

TECNO

Se filtran todos los lanzamientos de Apple para 2026 y 2027: desde el iPhone 18 hasta los AirPods con cámara

Se filtran todos los lanzamientos de Apple para 2026 y 2027: desde el iPhone 18 hasta los AirPods con cámara

Casos reales de adicción que Instagram y Facebook han generado en niños y por las que Meta ha sido demanda

Cómo usar la papelera de WhatsApp para liberar espacio y mejorar tu celular

Transforma tu cámara DSLR o compacta abandonada en una webcam 4K para Zoom y Google Meet

Sam Altman detiene el entrenamiento de modelos avanzados para fortalecer seguridad: “actuaremos de manera unilateral”

ENTRETENIMIENTO

Wisin anuncia la creación de la ‘Universidad del Perreo’: “Un movimiento que cambió la industria para siempre”

Wisin anuncia la creación de la ‘Universidad del Perreo’: “Un movimiento que cambió la industria para siempre”

Matthew McConaughey reveló la insólita razón por la que dejó de fumar marihuana

Barbie lanza una muñeca de colección inspirada en Marilyn Monroe por lo que sería su cumpleaños número 100

La madre de Hayden Panettiere habla por primera vez tras su muerte y señala a la expareja de la actriz

De futuro incierto a fenómeno: “Stuart no logra salvar el universo” obtiene una renovación anticipada tras solo 4 episodios

MUNDO

El ex ministro de Defensa de Ucrania pidió elecciones presidenciales pese a la guerra con Rusia y desafió a Zelensky

El ex ministro de Defensa de Ucrania pidió elecciones presidenciales pese a la guerra con Rusia y desafió a Zelensky

EEUU y Corea del Sur acordaron reducir la duración de sus ejercicios militares tras las declaraciones de Trump sobre Kim Jong-un e Irán

Israel acusó a Siria de poner en riesgo su seguridad al permitir la presencia militar de Turquía en una base cerca de Alepo

El régimen de Corea del Norte condenó los ejercicios militares entre EEUU y Seúl y amenazó con seguir reforzando su defensa

Francia expulsará a dos diplomáticos iraníes en represalia por la detención de dos funcionarios de su embajada en Teherán