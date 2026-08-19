Defensoría del Consumidor presenta portal para gestionar récord crediticio en El Salvador

Varias facturas, recibos, una calculadora y tarjetas de crédito se apilan sobre una superficie de madera, lo que sugiere tareas de contabilidad y gestión de deudas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Defensoría del Consumidor (DC), presentó este martes el nuevo “Portal Guía tu Récord Crediticio”, una plataforma digital interactiva destinada a que los ciudadanos conozcan y protejan sus derechos financieros. El lanzamiento coincidió con el XXI aniversario de la institución y responde a una demanda social por mayor transparencia y acceso a la información sobre el historial crediticio.

Según información oficial, el sitio web reúne información relevante sobre la legislación vigente, entre ellas la Ley de Protección al Consumidor y la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Crédito de las Personas (LRSIHCP). El objetivo es facilitar el acceso de los usuarios a herramientas que les permitan consultar, verificar y, si corresponde, rectificar o actualizar los datos registrados en su historial crediticio.

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El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, declaró que la plataforma permitirá a los usuarios identificar posibles inconsistencias en los registros que manejan tanto las Agencias de Información de Datos (AID) como los Agentes Económicos. “El portal busca brindar e integrar toda la información vinculada al buen manejo de su récord crediticio, teniendo en cuenta una serie de derechos que son importantes que la población conozca. Es por ello que, a través del portal, la población podrá tener claridad de cuáles son sus derechos y cómo se pueden aplicar”, detalló Salazar durante la presentación oficial.

El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, afirmó que la plataforma permitirá detectar inconsistencias en los registros que manejan las Agencias de Información de Datos y los agentes económicos. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Recursos y orientación para consumidores sobre información crediticia

La herramienta incorpora una sección de preguntas frecuentes sobre situaciones habituales, como el manejo de deudas, los plazos de mora o la figura del fiador, asuntos que suelen generar dudas entre los consumidores. Además, el portal ofrece orientaciones sobre los mecanismos disponibles para presentar denuncias, información sobre las oficinas de atención habilitadas tanto por los Agentes Económicos como por las AID, y los canales de contacto gratuitos de la propia Defensoría del Consumidor.

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Dentro del sitio, los usuarios encuentran recursos educativos, como webinars y consejos prácticos, que buscan fortalecer la cultura financiera y el conocimiento sobre la protección de la información crediticia. La plataforma está disponible en línea y puede consultarse en https://guiaturecordcrediticio.defensoria.gob.sv/.

De acuerdo con la Defensoría del Consumidor, la creación del portal responde al objetivo de fortalecer la protección del habeas data financiero. Este derecho abarca la facultad de los ciudadanos de conocer, actualizar, rectificar y proteger su información crediticia y financiera, especialmente aquella que se encuentra en manos de terceros.

Varias facturas, recibos, una calculadora y tarjetas de crédito se apilan sobre una superficie de madera, lo que sugiere tareas de contabilidad y gestión de deudas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el evento de presentación, Salazar destacó que la nueva plataforma digital “permitirá a los consumidores contar con información para conocer y ejercer sus derechos sobre su información crediticia, así como para identificar posibles inconsistencias en los registros que manejan las Agencias de Información de Datos y los Agentes Económicos”.

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Autoridades insistieron en la importancia de que la población consulte periódicamente su historial crediticio y verifique que los datos registrados sean correctos y estén actualizados.

La Defensoría del Consumidor recordó a la ciudadanía que, ante cualquier vulneración de derechos, los usuarios pueden acudir a sus canales gratuitos de atención, como el Teléfono Amigo 910 o el WhatsApp 7844-1482. En estos espacios, los usuarios pueden recibir orientación y asesoría en materia de protección de datos y consumo responsable.