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Un escarabajo japonés revela cómo la evolución puede dividir especies dentro de una sola isla

Un estudio científico demostró que Carabus blaptoides desarrolló adaptaciones distintas no solo entre islas del archipiélago, sino también en diferentes regiones de Honshu, lo que plantea nuevas preguntas sobre la diversificación biológica en territorios conectados

Un escarabajo Carabus blaptoides de caparazón iridiscente con gotas de agua sobre una hoja de roble húmeda. Fondo difuminado verde y marrón.
La investigación publicada en Biological Journal of the Linnean Society analizó a Carabus blaptoides, un escarabajo no volador del archipiélago japonés que se alimenta de caracoles terrestres (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un estudio sobre un escarabajo distribuido en el archipiélago japonés reveló que la evolución de su forma corporal no se produjo únicamente entre islas, sino también dentro de una misma, un resultado que amplía la discusión sobre cómo cambia la biodiversidad en territorios aislados.

Según la publicación de Biological Journal of the Linnean Society, la investigación se centró en Carabus blaptoides, una especie de escarabajo incapaz de volar que se alimenta principalmente de caracoles terrestres.

Los científicos analizaron si las variaciones en su anatomía podían surgir a escalas geográficas más pequeñas y compararon poblaciones de distintas regiones de Japón. De acuerdo con Phys.org, el trabajo identificó ese patrón en regiones de Honshu, además de áreas insulares como Hokkaido y la isla de Sado.

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Los resultados refuerzan el interés de los territorios insulares como escenarios para estudiar la evolución, aunque también muestran que el aislamiento necesario para favorecer la diferenciación puede aparecer dentro de una misma masa terrestre.

Anatomía y dieta

Ocho ilustraciones de escarabajos Carabus blaptoides negros y oscuros. Una flecha con texto "Slender" y "Stout" indica la variación en la forma de su cuerpo
Un estudio sobre Carabus blaptoides en Japón reveló que la evolución de su forma corporal ocurrió entre islas y también dentro de una misma isla (Junji Konuma)

Los Carabus blaptoides se han diversificado en 8 subespecies, esa variedad aparece asociada a diferencias de forma corporal vinculadas con la manera en que estos insectos capturan y consumen a sus presas.

La investigación describe una compensación funcional entre 2 estrategias de alimentación. Los ejemplares más esbeltos presentan cabeza y tórax largos y estrechos, rasgos que les permiten introducir la cabeza en profundidad dentro de los caparazones de caracoles grandes.

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Los individuos más robustos, en cambio, tienen cabeza más corta y ancha, además de mandíbulas potentes, características aptas para triturar conchas de caracoles relativamente pequeños.

Esa relación entre anatomía y dieta ya había sido sugerida en investigaciones previas, el nuevo trabajo evaluó si las diferencias regionales en el tamaño de los caracoles disponibles contribuyeron a la diversificación de la forma corporal del escarabajo en distintas zonas.

Cómo se reconstruyó la historia evolutiva

Escarabajo Carabus blaptoides de cuerpo negro y brillante sobre una rama con musgo verde. Fondo de vegetación borroso.
Carabus blaptoides se diversificó en ocho subespecies y esa variedad se asoció con diferencias de forma corporal vinculadas con su dieta (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación fue encabezada por Junji Konuma, profesor asociado de Toho University, en colaboración con Nobuaki Nagata, del National Museum of Nature and Science, y Teiji Sota, profesor de Kyoto University.

El equipo reconstruyó la historia geográfica y evolutiva de la especie a partir de información genética y morfológica. Para ello, los investigadores combinaron datos genéticos de 170 individuos recolectados en 70 sitios con datos morfológicos de 50 poblaciones.

A partir de ese análisis, concluyeron que la forma corporal mostró divergencia adaptativa no solo entre islas, sino también entre regiones dentro de Honshu, el territorio insular más grande de Japón.

El nuevo estudio propone que en islas continentales grandes la divergencia adaptativa puede verse impulsada por la distancia geográfica y por la variación ambiental dentro de un mismo territorio.

Evolución dentro de una isla

Cuatro escarabajos Carabus blaptoides sobre corteza de árbol, musgo y líquenes. Pequeños hongos y hojas secas se ven. Fondo de bosque con luz solar.
Los individuos más robustos de Carabus blaptoides presentan cabeza corta y ancha y mandíbulas potentes, rasgos adaptados para triturar conchas de caracoles pequeños (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La radiación adaptativa se ha analizado a menudo en el contexto de poblaciones aisladas en islas oceánicas. Nuestros resultados sugieren que, en grandes islas continentales, la divergencia adaptativa puede verse favorecida por la distancia geográfica y la variación ambiental dentro de la misma masa continental”, afirmó Konuma.

El investigador también sostuvo que “este proceso puede ser particularmente importante para los animales no voladores porque su dispersión limitada reduce el flujo génico entre poblaciones”.

Esto relaciona los resultados con la especie estudiada, cuya incapacidad de volar limita su movimiento y aumenta el aislamiento entre grupos. El hallazgo sobre Honshu aporta un ejemplo de transformación adaptativa en escalas internas de una isla grande, además de los procesos ya observados entre territorios insulares separados.

El trabajo sostiene que la evolución de grupos aislados depende no solo de barreras marítimas entre los territorios insulares, sino también de distancias y ambientes muy distintos dentro de una misma isla, si existen condiciones que dificultan el intercambio y favorecen modificaciones locales.

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